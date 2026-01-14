Uruguay anuncia medidas de apoyo para productores rurales tras cinco años de sequías intermitentes

Productores alertan por déficit hídrico en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

El tambo familiar del productor uruguayo Daniel Suárez sufre sequías, de manera interrumpida, hace cinco años. El déficit hídrico es un asunto que cada tanto vuelve a ser el tema central de sus preocupaciones, como sucedió en las últimas semanas de 2025. La lluvia no llegaba al país y las pasturas destinadas a la alimentación del ganado eran cada vez menos.

Suárez veía cómo los cultivos no lograban desarrollarse y se iban perdiendo, con la consiguiente pérdida económica que eso significaba, según relató este lunes al noticiero Telenoche de Canal 4. Tuvo que utilizar las reservas previstas para el invierno, lo que encarece los costos de producción. La cantidad de leche diaria se redujo un 50%, lo que derivó en una baja de entre el 20% y el 25% de la elaboración de quesos.

Historias como las de Suárez se repiten en el sur de Uruguay, que hasta este fin de semana esperaba con ansias la lluvia. Las precipitaciones llevaron calma a los productores rurales, que sintieron “alivio”, pero en muchos casos no fue suficiente y los reclamos al gobierno para que tomara medidas de apoyo continuaron.

Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Para este martes, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) convocó una reunión para evaluar la situación provocada por la falta de lluvias. A la salida del encuentro, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, aseguró que no existen “datos objetivos” que hagan necesario que Uruguay declare la emergencia agropecuaria (el nivel máximo de las decisiones previstas).

Sin embargo, se resolvieron medidas de apoyo para productores agropecuarios de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, los departamentos más afectados por el déficit hídrico.

El Ministerio de Ganadería anunció que solicitará al Banco de Previsión Social (BPS) –el organismo previsional de Uruguay– que postergue los vencimientos del pago de los aportes patronales rurales. Con esto, las obligaciones que vencían en enero pasarán a mayo; al tiempo que los vencimientos del quinto mes, se postergan para julio.

Ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Intendencia de Maldonado)

De esta manera, explicó el gobierno, se evitan superposiciones de pagos.

“Es un alivio”, dijo Fratti al anunciar esta medida. Y señaló en una rueda de prensa que de continuar con esta situación hídrica, se deberán tomar medidas puntuales para el sector de la granja y para los pequeños ganaderos.

Otra medida anunciada por el gobierno fue la autorización para el pastoreo del ganado en caminos rurales y en rutas nacionales. “Es imprescindible para este momento”, argumentó Fratti.

Un reclamo del sector productivo era poder acceder a alternativas de financiamiento flexibles en este momento. Una de las respuestas a este pedido es que el banco estatal República presentará “nuevas medidas específicas”, según se señala en la información difundida por Presidencia.

Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)

Además, el Instituto Nacional de Colonización –otro organismo estatal– abrió una línea de crédito por USD 2.000 dólares –con una tasa de un 5% de interés anual– para pequeños productores familiares que necesiten dinero para el alumbramiento de agua o la compra de forrajes. Así lo informó el presidente de la institución, Alejandro Henry, en una rueda de prensa.

Henry agregó que el organismo trabaja en medidas de apoyo para proyectos de riego en las colonias. “Nos parece que tenemos que apuntar como país a estas medidas para el mediano y largo plazo”, señaló.

Una a una, las medidas ante la sequía

● Postergación del vencimiento de enero del aporte patronal rural al BPS

● Autorización del pastoreo en rutas nacionales y caminos rurales

● Apoyo técnico y divulgación de buenas prácticas para productores ganaderos por parte del Instituto Plan Agropecuario y del programa Procría

● Facilidades en los créditos e inversiones en agua para productores colonos por parte del Instituto Nacional de Colonización

● Facilidades créditos de República Microfinanzas

● Habilitación de una línea específica del Banco República para enfrentar consecuencias del déficit hídrico

● Concretar coordinaciones interinstitucionales para el suministro de agua para consumo humano y producción familiar, con OSE e intendencias.