América Latina

Los países de América Latina afectados por la suspensión de visas anunciada por Estados Unidos

El Departamento de Estado anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países

La suspensión no afectará a
La suspensión no afectará a quienes soliciten visas no inmigrantes, como las de turismo o negocios. REUTERS/Dado Ruvic

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países a partir del 21 de enero. Según el comunicado oficial de la dependencia, la medida responde a la instrucción de la administración de Donald Trump de endurecer las normas para los potenciales inmigrantes que podrían requerir asistencia pública en territorio estadounidense. Este cambio se fundamenta en una orden emitida en noviembre, que amplió la definición de “carga pública” y endureció los requisitos para la obtención de residencia permanente o estatus legal.

Los países afectados de Sudamérica y Centroamérica son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, Dominicana, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

La suspensión, detalló el Departamento de Estado, no afectará a quienes soliciten visas no inmigrantes, como las de turismo o negocios, que representan la mayor parte de las solicitudes. Se prevé que la demanda de este tipo de visados aumente considerablemente en los próximos años, en parte debido a la Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, eventos en los que Estados Unidos será anfitrión o coanfitrión.

En el comunicado, el departamento señaló: “La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense. El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para prevenir la entrada de ciudadanos extranjeros que tomarían asistencia social y beneficios públicos”.

De acuerdo con la guía publicada en noviembre, los funcionarios de embajadas y consulados estadounidenses ahora deben analizar en detalle si los solicitantes de visa podrían depender de beneficios públicos en algún momento tras su ingreso al país. Los criterios de evaluación incluyen edad, salud, estado familiar, situación financiera, nivel educativo, habilidades, historial de uso de asistencia pública, así como el dominio del idioma inglés, que podrá ser evaluado en entrevistas presenciales.

Este cambio se fundamenta en
Este cambio se fundamenta en una orden emitida en noviembre, que amplió la definición de “carga pública” y endureció los requisitos para la obtención de residencia permanente o estatus legal. REUTERS/Dado Ruvic

La administración de Trump había restringido anteriormente la emisión de visas, tanto de inmigrante como de no inmigrante, a ciudadanos de decenas de países, principalmente en África, Asia y América Latina. La nueva directiva amplía los requisitos existentes, sumando criterios específicos al proceso de selección y limitando aún más el acceso a la inmigración legal.

Los solicitantes de residencia ya debían someterse a exámenes médicos realizados por médicos autorizados por embajadas estadounidenses, incluyendo revisiones por enfermedades contagiosas y antecedentes de consumo de drogas o alcohol, así como vacunación obligatoria.

Los países afectados por la suspensión del miércoles abarcan diversas regiones del mundo: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

(Con información de AP)

