Especialista en infectología llama a reforzar vacunación antes del inicio de clases en El Salvador

José Marín recalcó la importancia de reforzar la inmunización en menores antes del regreso a clases programado para febrero de 2026, debido a la incidencia de infecciones que afectan a infantes que ocurren en este periodo.

Una maestra saluda a los
Una maestra saluda a los estudiantes que llegan a clase en una escuela pública mientras verifica que su cabello y uniformes cumplan con las reglas en San Salvador, El Salvador, el viernes 22 de agosto de 2025. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Previo al inicio del año escolar en el territorio salvadoreño, el infectólogo José Ernesto Navarro Marín especialista del sector privado instó públicamente a reforzar la vacunación infantil, destacando la importancia de utilizar el esquema nacional vigente para prevenir más de una decena de enfermedades potencialmente mortales.

El Salvador registró recientemente 1,303,101 casos de infecciones respiratorias agudas y 13,440 episodios de neumonía al cierre de 2025, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal).

La recomendación surge en un contexto donde la neumonía persiste como la principal causa infecciosa de mortalidad infantil a nivel global, según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En El Salvador, la letalidad por neumonía se situó en 2.8%, lo que constituye una preocupación central de salud pública. Esta situación se agudiza durante la temporada de frío, cuando los casos de infecciones respiratorias tienden a incrementarse, incidiendo con fuerza en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

El informe epidemiológico advierte que nueve de los 44 municipios en El Salvador se encuentran bajo vigilancia debido a que concentran la mayor cantidad de casos; sin embargo, no todos los cuadros respiratorios atendidos en el sistema de salud nacional pasan por las evaluaciones clínicas por lo que algunos solo reciben un diagnóstico con base a los síntomas que presenta el paciente.

Cuando una persona tiene neumonía, los pulmones se llenan de pus y líquido, lo que dificulta la respiración y limita la absorción de oxígeno. Estas infecciones generalmente se propagan por contacto directo con personas infectadas.

Los especialistas recalcaron la importancia
Los especialistas recalcaron la importancia de buscar atención médica de forma temprana para evitar complicaciones en los niños. - 22 de julio (Centro Médico ABC)

Riesgos, síntomas y el llamado a la prevención

El doctor Navarro Marín advirtió en Telecorporación Salvadoreña que el virus sincitial respiratorio puede derivar en complicaciones graves en niños, llegando en algunos casos a internamientos en cuidados intensivos o desenlaces fatales. Subrayó la necesidad de mantener actualizado el esquema de vacunación y solicitó a los padres revisar si sus hijos requieren refuerzos antes de iniciar el ciclo escolar: “El llamado es, todavía estamos a tiempo, de actualizar el esquema de vacunación (en niños, previo al inicio del año escolar) y ver si faltan refuerzos o vacunas y de esta manera el niño ya va inmunizado (a la escuela)”.

El especialista señaló que toda persona con un proceso gripal que supera los tres días o presenta fiebre alta debe buscar atención oportuna en los centros de salud.

“El virus sincitial respiratorio en los niños es una amenaza a su salud y a su vida ya que se puede complicar fácilmente terminar en cuidados intensivos o fallecer. Por lo tanto es bueno reforzar la vacunación y sobre todo si tenemos un esquema de vacunación renovada en el país, está bien ampliada que previene más de una decena de enfermedades. Por su puesto todas necesitan un refuerzo para mantener la capacidad de defensa contra una determinada enfermedad”, dijo el experto en una entrevista de televisión matutina.

El programa de vacunación es
El programa de vacunación es completamente gratuito para los salvadoreños. (Freepik)

Las infecciones respiratorias no controladas pueden evolucionar hacia cuadros de neumonía, una enfermedad que, de acuerdo con la OMS, afecta a personas de todas las edades y puede resultar potencialmente mortal. Los síntomas varían según la gravedad, pero incluyen tos, dificultad para respirar, fiebre persistente, sudoración, escalofríos, fatiga, dolor torácico, síntomas digestivos y confusión especialmente en adultos mayores.

El especialista hizo hincapié en el tratamiento adecuado: “La mayor parte de infecciones respiratorias son virus, mucha gente se automedica con antibióticos y este no es el tratamiento”, aclaró, advirtiendo los riesgos de complicaciones en quienes poseen sistemas inmunitarios debilitados.

El boletín epidemiológico del Minsal reportó además 6,553 casos graves atendidos de infecciones respiratorias agudas en la red hospitalaria nacional.

Infecciones respiratoriasEl SalvadorNeumoníaMinisterio de SaludOMSVacunación infantilVirus sincitial respiratorioSalud pública

