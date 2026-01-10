Se cumplen 19 años de Daniel Ortega en el poder: cómo consolidó la dictadura más cruel de Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha sostenido durante 19 años con una crueldad inusitada. (Foto AP)

En 2006, el sociólogo y economista Óscar René Vargas era uno de los varios intelectuales nicaragüenses que apoyaban la campaña electoral para que Daniel Ortega, el candidato del Frente Sandinista, regresara al poder.

El viejo caudillo sandinista intentaba ese año retomar la presidencia de Nicaragua después de tres derrotas electorales consecutivas, en las que hizo de todo para superar el techo de más o menos el 38 por ciento de las simpatías de los nicaragüenses.

Se disfrazó como Chayanne y se mostró peleonero en 1990. Luego se vistió de blanco y pregonó la paz, reconvertido en una especie de monje, en 1996. Pidió perdón a la iglesia católica que persiguió en los años 80 y hasta abandonó la unión de hecho que tenía con Rosario Murillo y se casó en solemne ceremonia religiosa para mostrarse familiar y en sintonía con los preceptos católicos, en las campañas de 2001 y 2006.

En la campaña electoral de 1996, Ortega se visitó de blanco y se presentó como un devoto católico. (Foto La Prensa)

Nada de eso le valió. Sus votantes no pasaban del 38 por ciento y para ganar en primera vuelta, según las reglas electorales nicaragüenses, necesitaba sobrepasar el 45 por ciento de los votos, una vara que le quedaba demasiado alto. Y ya en segunda vuelta no tenía ninguna posibilidad ante un mayoritario antisandinismo unido.

El salvavidas le llegó a través de un pacto con el entonces caudillo liberal, Arnoldo Alemán, que le permitió, a pesar de estar en minoría en el parlamento, reformar la constitución y bajar la exigencia electoral para ganar en primera vuelta al 35 por ciento de los votos. Prácticamente una regla a su medida. Así, con el antisandinismo dividido, gana las elecciones de 2006 en primera vuelta, con solo su 38 porciento de los votos.

Con el triunfo de Ortega, Oscar Rene Vargas, un veterano sandinista, fue nombrado embajador del nuevo gobierno en Francia. Pero a los pocos meses fue retirado del cargo luego de una entrevista “sin permiso” que dio al diario La Prensa. “Yo rompí con Ortega en julio del 2007, por la forma en que lo hicieron (el despido)”, dice.

Desde otra acera, Juan Diego Barberena vio con temor el regreso de Ortega al poder en ese enero de 2007. Tenía entonces solo 11 años y una familia con credenciales antisandinistas. Incluso, su padre luchó contra la revolución sandinista en los años 80.

“Lo primero que pensé es que el país iba a volver a lo que había vivido en los años 80, que es lo que me contaba mi familia. Se hablaba mucho de la guerra y el servicio militar obligatorio. Se hablaba de que iba a volver el racionamiento y de que mucha gente iba a salir al exilio”, relata Barberena.

La Nicaragua que conoció Barberena empezaba a dejar de existir. “Había libertad de expresión, los ciudadanos se podían expresar libremente y los medios informaban sin ningún tipo de problemas. Podían haber algunos obstáculos, como en cualquier democracia imperfecta pero había libertad de movilización, de tal manera que el Frente Sandinista se movilizaba y promovía huelgas constantemente”, recuerda de su niñez.

Juan Diego Barberena y Óscar René Vargas vieron a Ortega regresar al poder desde diferentes aceras. Ahora comparten exilio y oposición a la dictadura.

Ahora se sabe, que la baja más notoria de esa etapa que moría con Ortega fue la alternacia en el poder. “Por Primera vez en nuestra historia política reciente hubo alternancia en el poder. Las libertades públicas estaban vigentes”, añade.

El sociólogo Vargas participó temprano en el diseño del nuevo país, a través de un pequeño comité “estratégico” de apenas cinco personas que se reunía con frecuencia y donde, en principio, “no se dejaba en entrar a Rosario Murillo”.

Divide el régimen de Ortega, en dos etapas. Una desde que toma el poder hasta 2017 y otra desde entonces hasta hoy. “La etapa de 2007 a 2017 es cuando él logra una alianza con la Iglesia a través del cardenal Obando, una alianza con el gran capital y con los partidos políticos tradicionales en las figuras de (Arnoldo) Alemán y (Eduardo) Montealegre”, dice Vargas.

Estados Unidos y la Unión Europea aceptaron a Ortega “como el mal menor”, y el flujo de recursos provenientes de Venezuela permitió consolidar una red de clientelismo político y el surgimiento de lo que Vargas llama “la chayo burguesía”.

Durante esos años, el país vivió una calma engañosa. “Existía represión selectiva, pero sin mayores complicaciones”, dice el sociólogo. Había marchas campesinas, cierta libertad de prensa y crecimiento económico sostenido, en promedio superior al 3 por ciento anual.

Pero, bajo la superficie se producía una lenta descomposición del tejido social y político. En 2016, el régimen comenzó a eliminar partidos opositores y a vaciar de contenido las elecciones. La abstención masiva en los comicios generales y municipales fue una señal temprana de la crisis que vendría.

Para 1998, el caudillo liberal Arnoldo Alemán era el principal líder político de Nicaragua. Pactó con Ortega y le permitió regresar al poder. (Foto archivo)

Los primeros diez años, Ortega gobernó en una extraña alianza con el gran capital, que le permitió consolidar la dictadura a través del control y la sumisión de todos los poderes del Estado, el Ejército y la Policía. Ortega les dio poder aparente a los empresarios en el manejo económico del país, con la condición de que se le dejara hacer lo que quería en el campo político.

El dinero petrolero que le llegaba desde Venezuela para su libre uso le permitió crear una base clientelar que no opuso resistencia cuando les quitaron sus libertades.

A contrapelo de la Constitución Política vigente, Ortega estableció la reelección presidencial, y anuló las elecciones, que desde 2008 comenzaron a ser un ejercicio inútil donde el grupo de poder de Ortega decidía quién participaba, quién ganaba y quién perdía. Por supuesto, siempre ganó Ortega. Así, ha llegado a reelegirse tres veces, cada vez con un numero más alto de votos que él mismo ha decidido.

Barberena identifica tres momentos decisivos. “El primero es el fraude electoral de 2008”, que permitió al Frente Sandinista controlar el territorio y desplegar su maquinaria de vigilancia. El segundo fue la sentencia de la Corte Suprema que habilitó la reelección presidencial en 2011. “Ahí hay responsables claros en la Corte Suprema de Justicia”, subraya. El tercero, la reforma constitucional de 2014 que permitió la reelección indefinida y sentó las bases de la perpetuación en el poder.

Hasta el 2017, Ortega gobernó en una extraña alianza con el gran capital. En la gráfica con José Adán Aguerri, entonces presidente del COSEP, la principal cámara empresarial, y Carlos Pellas, uno de los empresarios mas fuertes de Nicaragua. (Foto archivo)

El quiebre definitivo llegó en abril de 2018. La rebelión cívica, detonada por reformas al sistema de seguridad social, se transformó en una demanda nacional de cambio de régimen.

La respuesta fue una represión brutal que dejó cientos de muertos, miles de heridos y una ola de exilio sin precedentes en tiempos de paz. “Fue brutalmente reprimida e inauguró la fase más grave de violaciones de derechos humanos y la consolidación de un régimen totalitario”, afirma Barberena.

Desde entonces, la represión se volvió permanente. Periodistas, defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles, religiosos y opositores políticos fueron encarcelados, despojados de su nacionalidad o forzados al exilio bajo acusaciones de “traición a la patria”.

En 2021, el régimen hizo lo más absurdo que en una campaña electoral se puede imaginar. Arrestó a todos los opositores que quisieron competir contra él. Siete candidatos terminaron presos. “La reelección sin competencia política en 2021, con todos los candidatos presidenciales en prisión”, resume Barberena, marcó un punto de no retorno.

Ese mismo año, Ortega y Murillo se autoproclamaron en el poder sin disimulo. En 2022 y luego en 2025, reformas constitucionales terminaron de desmantelar el orden legal. Barberena recuerda que “en la historia de Nicaragua, solo William Walker en 1856 y ahora Ortega y Murillo se han autoproclamado en el poder”.

En 2018, centenares de miles de nicaragüense salieron a las calles a pedir la salida de Ortega del poder. La respuesta fue una violeta represión y la radicalización de la dictadura. (Foto Oscar Navarrete/ La Prensa)

¿Por qué Ortega eligió la dictadura para gobernar? La primera respuesta es porque pudo, y la segunda es porque lo necesitaba para instalar su dinastía. “Ortega y su círculo más cercano nunca concibieron la vida fuera del poder”, dice Barberena. La derrota electoral de 1990 fue una experiencia que no estaban dispuestos a repetir. “Cuando retomaron el poder el 10 de enero de 2007 lo hicieron con la convicción absoluta de no entregarlo jamás, tal como lo reconoció el comandante (sandinista) Tomas Borge”.

Hoy, con Daniel Ortega cercano a los 80 años y prácticamente ausente de la vida pública, el ascenso de Rosario Murillo es total. La figura de la “copresidenta”, introducida en la Constitución de 2025, formalizó un poder que ya ejercía de facto. Ortega aparece cada vez menos, mientras Murillo controla el discurso, la administración y la represión.

En el plano internacional, los acontecimientos en Venezuela han introducido un nuevo elemento de incertidumbre. Barberena considera que “la transición que parece iniciarse en Venezuela va a tener un efecto inevitable en Nicaragua”. Venezuela fue el principal aliado político y económico del régimen, junto con Cuba. Su debilitamiento obliga a Ortega y Murillo a recalcular sus oportunidades.

Vargas coincide en que el impacto es acelerador. “Los pilares de sustentación del régimen se han fisurado por la propia represión”, dice. La economía crece a un promedio de apenas 2 por ciento anual desde 2018, muy por debajo del período anterior. En ese contexto, Vargas plantea varios escenarios para 2026. El primero, la continuidad autoritaria con sucesión dinástica. El segundo, una apertura electoral controlada para ganar tiempo. El tercero, un golpe cívico-militar. “Esos escenarios siguen vigentes”, afirma.

Rosario Murillo ostenta cada vez más poder en el régimen nicaragüense

Para Barberena, el régimen enfrenta una disyuntiva similar. “Veo dos escenarios: la negociación o la radicalización total encabezada por Rosario Murillo”. En ambos casos, 2026 será un año clave. “Mi impresión es que 2026 será un año de altísima intensidad política en Nicaragua”, sostiene.

Vargas es más categórico sobre el desenlace. “Creo que su tiempo político se acabó”, dice sobre Ortega. Alega que apoyó el retorno de Ortega al poder porque creyó, como otros, que existía una posibilidad de mejorar las condiciones sociales del país tras dieciséis años de gobiernos liberales. Todo fue para peor.

Juan Diego Barberena, como otros cientos de miles de nicaragüenses, está en el exilio. Diecinueve años son dos tercios de su vida. En ese tiempo se graduó de abogado en Managua, hizo un posgrado en Costa Rica y una maestría en España. Y, por supuesto, es opositor.

Por sus posiciones críticas, Ortega encarceló a Oscar René Vargas, su antiguo compañero de luchas y aliado. Lo desterró y ahora también vive en el exilio, en Costa Rica. “Es una dictadura cruel. Yo considero que incluso es peor que la de Somoza, porque Somoza tuvo picos represivos, pero no una represión constante como la actual”, dice.