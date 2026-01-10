América Latina

EEUU y ocho países de América Latina rechazaron el intento del gobierno de Honduras de realizar un nuevo escrutinio de las elecciones

Washington, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana repudiaron al iniciativa del Parlamento y pidieron el respeto al proceso democrático que marcó la victoria del presidente electo Nasry Asfura

Estados Unidos advirtió de “serias consecuencias” al gobierno de Honduras tras la decisión del Parlamento de realizar un nuevo recuento de votos de las elecciones presidenciales, que habían dado la victoria a Nasry “Tito” Asfura. Asimismo, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana se sumaron al repudio sobre la iniciativa del ejecutivo de Xiomara Castro y pidieron el respeto al proceso democrático en el país centroamericano.

El Departamento de Estado norteamericano subrayó que “las voces de 3,8 millones de hondureños han hablado y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados de la elección”. Añadió que cualquier intento de revertir los resultados de manera ilegal pondrá en riesgo la relación bilateral.

La resolución parlamentaria fue impulsada el viernes por la mayoría afín al oficialismo y liderada por Luis Redondo, presidente de la junta directiva. La sesión se realizó sin la presencia de más de setenta diputados de la oposición, quienes denunciaron que no pudieron ingresar al hemiciclo. El Parlamento argumentó que busca revisar más de 19.000 actas electorales consideradas, según el oficialismo, como no completamente escrutadas. No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró presidente electo a Nasry Asfura el 24 de diciembre y publicó los resultados de alcaldías y diputaciones.

La revisión de las actas con inconsistencias quedó a cargo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que presentará su informe el 20 de enero. Juristas consultados indicaron que esta medida parlamentaria carece de fundamento legal, ya que el proceso electoral había concluido formalmente. La controversia ha agravado el ambiente de polarización, mientras la oposición acusa al oficialismo de intentar demorar la transición política.

La presidenta saliente, Xiomara Castro, criticó la advertencia de Washington. La jefa de Estado confirmó que acatará la decisión del CNE y finalizó la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, una medida que había dictado el 28 de agosto de 2024. Además, consideró contradictoria la postura de Estados Unidos al referirse al indulto otorgado al ex presidente Juan Orlando Hernández—acusado y condenado por narcotráfico—por parte del presidente estadounidense Donald Trump en diciembre.

La situación derivó en episodios de violencia política. La diputada opositora Gladis Aurora López, del Partido Nacional, resultó herida tras la explosión de un artefacto cerca del Congreso. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el ataque y reiteró que “la violencia política no tiene lugar en el proceso democrático”, llamando a garantizar una transición pacífica y respetar la voluntad de los hondureños.

La reacción internacional incluyó un comunicado firmado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana. Los gobiernos firmantes rechazaron el decreto promovido por Xiomara Castro para un recuento general, denunciando que desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afecta la institucionalidad democrática. El documento reiteró su respaldo a la proclama electoral que reconoce a Asfura como presidente electo y condenó los recientes hechos de violencia contra miembros de la oposición. Además, los países exhortaron a las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático y privilegiar el diálogo nacional.

“Reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia”, señalaron en el texto conjunto.

La OEA, por su parte, expresó su preocupación por el clima de polarización y el debilitamiento institucional en Honduras. El organismo lamentó que un grupo reducido de diputados adoptara resoluciones sin la pluralidad necesaria y subrayó la importancia de respetar los procedimientos constitucionales.

En medio de la crisis, Nasry Asfura prevé viajar este domingo a Estados Unidos para reunirse con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo. También se contempla la posibilidad de encuentros con funcionarios estadounidenses, mientras se definen los próximos pasos para la toma de posesión prevista para el 27 de enero.

Fuentes estadounidenses citadas por EFE indicaron que Washington mantiene el deseo de desarrollar la agenda bilateral con la nueva administración hondureña en cuanto se consolide la transición de poder.

