Una jueza en Estados Unidos evalúa la deportación de José Serrano mientras avanza el caso Villavicencio en Ecuador

El ex ministro del correísmo, José Serrano.

El proceso judicial que enfrenta el exministro del Interior y exasambleísta ecuatoriano José Serrano en Estados Unidos entró esta semana en una fase decisiva, luego de que se instalara en Miami una audiencia de carácter migratorio que definirá si procede o no su deportación a Ecuador, donde es investigado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La diligencia se desarrolla en el Centro de Procesamiento Krome North, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo la conducción de la jueza Romy Lerner, quien deberá resolver la situación migratoria del exfuncionario tras escuchar a las partes involucradas.

Serrano permanece detenido en territorio estadounidense desde el 7 de agosto de 2025, cuando fue arrestado en las inmediaciones de su domicilio en Miami. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia migratoria por más de cinco meses, luego de que las autoridades estadounidenses determinaran que habría extendido de forma irregular su permanencia en el país. La audiencia, que había sido inicialmente prevista para noviembre de 2025, fue postergada sin explicación pública hasta enero de este año y no se prevé que concluya en una sola sesión, sino que se extienda por varios días no consecutivos.

Vista del centro de detención de inmigrantes de Krome, Florida. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Durante la diligencia, la defensa de Serrano expuso argumentos relacionados con el temor de su defendido de regresar a Ecuador y los riesgos que, según alegan, enfrentaría en caso de ser deportado. La jueza Lerner también escuchará a los representantes del Gobierno de Estados Unidos antes de adoptar una decisión sobre su permanencia o expulsión del país. En el desarrollo de la audiencia se conoció, además, que Serrano intentó nuevamente cambiar de abogado, solicitud que fue negada por la magistrada, pese a que días antes había incorporado a un nuevo defensor a su equipo legal.

El proceso migratorio en Estados Unidos se produce en paralelo a una causa penal de alto impacto político en Ecuador. Desde el 3 de septiembre de 2025, Serrano es procesado como uno de los cuatro presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, en un ataque perpetrado con modalidad de sicariato a la salida de un mitin político. El caso, conocido como Magnicidio FV, se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más sensibles del país por las implicaciones políticas y por la gravedad del crimen.

Junto a Serrano, también son investigados Xavier Jordán, Ronny Aleaga —exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana— y Daniel Salcedo, este último ya condenado en otros procesos por corrupción en los sectores de salud y justicia y actualmente recluido en la Cárcel 4 de Quito. En una primera etapa del proceso, Serrano y Jordán recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva, que incluían la presentación periódica en el consulado ecuatoriano en Miami. Sin embargo, tras una audiencia de apelación, un tribunal dispuso la prisión preventiva para ambos, equiparándolos a la situación de Aleaga y Salcedo.

Foto de Archivo: Una simpatizante sostiene un cartel del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio el día del mitin de cierre de campaña del candidato presidencial ecuatoriano Christian Zurita, que sustituye a Villavicencio, en Quito, Ecuador. 17 de agosto de 2023. REUTERS/Henry Romero/File Photo - RC2XP2ARR521

Las defensas de Serrano, Jordán y Aleaga han apelado la orden de prisión preventiva, pero la audiencia para resolver ese recurso aún no se ha realizado debido a la falta de conformación completa del tribunal correspondiente. A la par, la Fiscalía ecuatoriana mantiene pendiente la vinculación de tres presuntos cabecillas del grupo criminal Los Lobos, señalados como posibles actores relevantes en la estructura del crimen. Esa diligencia fue convocada para finales de enero.

El desenlace del proceso migratorio en Estados Unidos resulta clave para el avance del caso penal en Ecuador. Una eventual deportación colocaría a Serrano a disposición de la justicia ecuatoriana, mientras que una decisión favorable a su permanencia en territorio estadounidense podría abrir un escenario de mayor complejidad jurídica y diplomática.