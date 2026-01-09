América Latina

Maldonado es de las zonas más afectadas por la sequía: Orsi se reunió con el intendente Abella por medidas

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti, dijo que en lugares “puntuales” del país falta agua para consumo humano

El intendente de Maldonado, Miguel
El intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el presidente Yamandú Orsi (IDM)

En Uruguay hay algunas alarmas encendidas por la falta de lluvias de los últimos meses. Los departamentos del sur del país atraviesan una sequía y los productores rurales reclaman que el gobierno tome medidas de apoyo al sector para paliar la crisis. Maldonado es uno de los departamentos más afectados por esta situación y hasta allí fue este jueves el presidente Yamandú Orsi a reunirse con el intendente Miguel Abella.

La reunión entre el mandatario y el jefe comunal no estaba prevista en la agenda oficial, por lo que significó una sorpresa para los medios uruguayos. Del encuentro participó también el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, quien ante ambos jerarcas desplegó un mapa en el que mostró las zonas más complicadas del país.

Además de Maldonado, Rocha y Lavalleja son los territorios a los que la falta de lluvias afectó más, de acuerdo a un comunicado emitido por la intendencia departamental tras el encuentro entre Orsi y Abella. Estos tres departamentos están ubicados en el sureste uruguayo.

Reunión por la sequía en
Reunión por la sequía en Maldonado (Intendencia de Maldonado)

El intendente de Maldonado dijo en el encuentro que desde el gobierno departamental están trabajando con cinco camiones cisterna para llevar agua para animales y profundizar el trabajo en aguadas. Además, el jefe comunal descartó que, por el momento, haya solicitudes de agua potable por parte de la población.

La Sierra de los Caracoles, la Sierra de la Ballena y una parte de la Sierra de Carapé son las zonas de Maldonado con mayor dificultad en este déficit hídrico.

Además, en el encuentro se acordó que la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) deben trabajar en conjunto para solucionar este tema. Uno de los primeros pasos que darán es conformar un listado de productores afectados.

Tras este encuentro, el ministro Fratti reconoció que en algunos lugares “puntuales” falta agua para consumo humano.

Ministro de Ganadería de Uruguay,
Ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti (Intendencia de Maldonado)

Está atendiendo a gente con agua para los animales. Estaría faltando agua en algunos lugares muy puntuales para los seres humanos y ahí nosotros podemos entrar con el ministerio. Quedamos en eso de seguir avanzando”, detalló Fratti sobre su encuentro con Abella.

Además, el ministro destacó que la intendencia está dispuesta a ayudar en caso de que sea necesario hacer pozos para hacer pozos, tanto para obtener agua para el consumo humano como para los bebederos de animales. “Fue una muy linda mañana”, dijo el ministro.

El jerarca estimó que la mitad del área afectada tendrá solución en poco tiempo.

Sequía en Uruguay, en una
Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)

Este miércoles, en tanto, el MGAP formó un equipo de trabajo para evaluar si es necesario o no ir hacia el decreto de emergencia o si, antes de llegar a esa medida, se pueden implementar otras medidas. Esta secretaría de Estado está a la espera de lo que suceda el fin de semana, para cuando están pronosticadas lluvias. La semana próxima habrá una nueva reunión para definir qué apoyos se pueden otorgar.

Por otra parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica que durante este fin de semana lloverá entre 60 y 100 milímetros. Con esta proyección, el organismo también divulgó un aviso a la población con tormentas fuertes y la posterior formación de un ciclón extra-tropical a partir de las primeras horas de este viernes.

La Federación Rural es una de las gremiales de productores que pide que se declare esta emergencia. “Se empiezan a ver efectos importantes de la falta de agua. Día que pasa, día que la situación se agrava. Y día que se va agrandando el mapa de la situación compleja”, dijo el presidente de esta gremial, Rafael Normey. El productor señaló que el 2025 fue un año con “poca lluvia”, un problema que se vio mitigado en la primavera.

