América Latina

Operativo militar en Ecuador dejó pérdidas millonarias a las mafias del narcotráfico en la frontera norte

Una operación del Bloque de Seguridad en Sucumbíos decomisó más de dos toneladas de droga y afectó una ruta fluvial clave del tráfico transnacional

Guardar
El material incautado fue entregado
El material incautado fue entregado a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes, conforme a la normativa vigente. (Ministerio de Defensa)

Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico recibieron un nuevo golpe en la frontera norte de Ecuador tras una operación de alta intensidad ejecutada por el Bloque de Seguridad, que dejó pérdidas económicas estimadas en más de USD 5,5 millones y afectó de forma directa una ruta clave del tráfico transnacional de drogas. La intervención fue realizada por el Ejército Ecuatoriano en el sector de Playas del Cuyabeno, sobre el río Aguarico, en la provincia amazónica de Sucumbíos, una zona históricamente utilizada por estructuras criminales para el transporte de estupefacientes hacia mercados internacionales.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Defensa Nacional, durante la operación se decomisaron 4.480 libras de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, equivalentes a 2,24 toneladas de droga, además de una embarcación y un motor fuera de borda empleados para el traslado del cargamento por vía fluvial. Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes, conforme a la normativa vigente.

La magnitud del decomiso y el valor económico atribuido a la droga reflejan la importancia estratégica de la operación. Las rutas fluviales de la Amazonía ecuatoriana, en particular aquellas conectadas con la frontera con Colombia y Perú, se han convertido en corredores logísticos para organizaciones criminales que aprovechan la compleja geografía, la baja presencia estatal histórica y la conexión con redes transnacionales del narcotráfico. En este contexto, Sucumbíos ha sido señalada de manera reiterada por autoridades ecuatorianas como un punto sensible para el control del crimen organizado.

La operación militar fue fluvial.
La operación militar fue fluvial. (Ministerio de Defensa)

El golpe se produce en medio de una ofensiva sostenida del Estado ecuatoriano contra los grupos de delincuencia organizada, en el marco de las políticas de seguridad implementadas por el actual Gobierno. Desde finales de 2023, Ecuador enfrenta una escalada de violencia vinculada al narcotráfico, con disputas entre bandas por el control de rutas, puertos y territorios, lo que ha llevado a un reforzamiento del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, especialmente en zonas fronterizas y estratégicas.

Según el Ministerio de Defensa, el impacto de la operación no se limita al decomiso de droga, sino que afecta directamente la capacidad operativa de las mafias, al cortar rutas, destruir infraestructura logística y generar pérdidas económicas significativas. El mensaje oficial es que estas organizaciones no solo pierden cargamentos, sino también tiempo, recursos y capacidad de maniobra, elementos clave para sostener el negocio ilícito a gran escala.

La operación en el río Aguarico también pone en evidencia la importancia del control fluvial en la lucha contra el narcotráfico. A diferencia de las carreteras o los puertos, los ríos amazónicos permiten el movimiento discreto de grandes volúmenes de droga, con menor exposición mediática y mayores dificultades de vigilancia. Por ello, las Fuerzas Armadas han intensificado patrullajes y operaciones en estas zonas, combinando inteligencia militar, control territorial y acciones de interdicción.

Se decomisaron 4.480 libras (2.24
Se decomisaron 4.480 libras (2.24 toneladas) de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. (Ministerio de Defensa)

Desde el Gobierno se ha reiterado que la ofensiva contra el crimen organizado será permanente y sostenida. Las autoridades han insistido en que no se trata de operativos aislados, sino de una estrategia de presión constante para reducir el margen de acción de las mafias y recuperar el control del territorio. En esa línea, el Ministerio de Defensa ha subrayado que el objetivo es claro: desarticular las economías criminales que alimentan la violencia y la inseguridad en el país.

El golpe asestado en Sucumbíos se suma a una serie de operativos recientes que buscan frenar el avance del narcotráfico en Ecuador, un país que, por su ubicación geográfica, se ha convertido en un punto clave del tránsito de drogas producidas en la región andina. Mientras las autoridades refuerzan el discurso de tolerancia cero frente a las mafias, el desafío de fondo sigue siendo consolidar una presencia estatal efectiva y sostenida en los territorios más vulnerables, para evitar que estas rutas vuelvan a ser ocupadas por las organizaciones criminales.

Temas Relacionados

Seguridad EcuadorMafias narcotráficonarcotráfico

Últimas Noticias

Marco Rubio y Daniel Noboa reforzaron coordinación en seguridad regional

El secretario de Estado de EE. UU. destacó el rol de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y abordó con el presidente la crisis en Venezuela

Marco Rubio y Daniel Noboa

El Gobierno de Rodrigo Paz abre diálogo con otros sectores por el decreto 5503 mientras persisten los bloqueos

El miércoles amaneció con 13 piquetes contra el decreto que establece medidas económicas para enfrentar la crisis. Ante la resistencia de la Central Obrera, el Gobierno busca acuerdos con otros sectores

El Gobierno de Rodrigo Paz

El mayor desafío de Delcy Rodríguez

La sucesora de Nicolás Maduro tiene por delante una tarea ciclópea para entregar un país en vías de reconstrucción democrática. Pero, sobre todo, una misión precisa para distinguirse del hombre preso en Nueva York

El mayor desafío de Delcy

El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en 2025

El organismo con sede en Madrid calificó el año que acaba de finalizar como uno de los más difíciles bajo el actual contexto de represión

El Observatorio Cubano de DDHH

Temporada a tope en Uruguay: cerca de 100 mil ingresos en enero y altos índices de ocupación en Punta del Este

Las calles del principal balneario uruguayo están repletas en las horas pico y se hace difícil encontrar una habitación de hotel

Temporada a tope en Uruguay:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Golpe al envío de drogas

Golpe al envío de drogas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: el olfato de Kira permitió el decomiso de casi 100 kilos de marihuana

Las ocho exmonjas de Belorado serán desalojadas dentro de tres días del monasterio: han aplazado su desahucio desde el septiembre

Feminicidio en SJM: capturan al principal sospechoso del asesinato de la joven estilista luego de cinco meses

Renovaron descuentos del 30% para nafta y gasoil con hasta $25.000 de reintegro: qué ofrece cada banco en enero 2026

Magistrada renunció a su cargo a cuatro meses de haber tomado posesión en CDMX

INFOBAE AMÉRICA
María Pombo y Pablo Castellano

María Pombo y Pablo Castellano reaparecen tras la polémica

Israel lanza un nuevo bombardeo contra un supuesto "terrorista" de Hezbolá en el sur de Líbano

Marta Jiménez Serrano narra en 'Oxígeno' una fuga de monóxido en su hogar y reclama acceso ágil y universal al psicólogo

El británico Simon Yates se retira del ciclismo profesional

La Generalitat espera que Edmundo González asista el jueves 15 a recoger el premio de Fundación Broseta en València

ENTRETENIMIENTO

“Tiene el corazón roto”: el

“Tiene el corazón roto”: el devastador duelo de Tommy Lee Jones tras la muerte de su hija Victoria

Yungblud sorprendió con confesiones sobre Ozzy Osbourne y reveló detalles de sus próximos álbumes

La impactante teoría de Sadie Sink: ¿está realmente muerta Eleven en “Stranger Things”?

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “Hola, estoy aquí”

Agatha Christie regresa: un crimen inesperado y la miniserie de Netflix que reinventa el misterio