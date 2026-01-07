Los días de dos futbolistas uruguayos en Venezuela durante la captura de Maduro: tensión e incertidumbre

El futbolista uruguayo Guillermo Bortagaray jugando para Academia Puerto Cabello (@la_academiapc)

Cuando el futbolista uruguayo Gerónimo Bortagaray se despertó el sábado, tenía en su celular varios mensajes desde Uruguay. La noticia había impactado en todo el mundo: el dictador del país Nicolás Maduro había sido capturado en un operativo militar realizado por Estados Unidos. Bortagaray, un recién llegado a Venezuela, no entendía nada.

Los venezolanos se comenzaron a encerrar en sus casas, algunos a celebrar la caída de Maduro. Otros salían a los supermercados para abastecerse de lo que podían. Y, dentro de ese panorama de incertidumbre y tensión, había seis futbolistas uruguayos. Dos de ellos contaron su testimonio al diario deportivo Ovación de Uruguay.

Bortagaray fue uno de ellos. “Me levanté con mensajes de mi familia desde Uruguay, que estaban preocupados, yo no entendía nada. Ellos me avisaron que lo habían capturado”, relató el jugador de Academia Puerto Cabello.

Guillermo Bortagaray en Academia Puerto Cabello (l@a_academiapc)

Bortagaray es un zaguero que se formó en Montevideo Wanderers y en la última temporada jugó en Boston River. Su incorporación al equipo venezolano es reciente. La ciudad en la que vive está ubicada a menos de 200 kilómetros al oeste de Caracas.

Después de ver los mensajes de sus familiares desde Uruguay, Bortagaray bajó a un salón común que hay en el complejo del club para reunirse con sus compañeros que, por el momento, viven allí.

“Fui al supermercado a comprar el desayuno porque acá están fumigando la cocina. El súper estaba lleno, la gente desesperada comprando como loca. De tardecita salimos a comer y estaba todo cerrado”, relató el futbolista.

Pero, dentro de ese desespero, había también alegría en la población. “Pero por otro lado la gente estaba como feliz, no se la veía triste. Pero con esa incertidumbre de lo que podía pasar”, señaló.

Guillermo Fratta, jugador de Táchira (@dvotachira)

“Con los venezolanos que yo pude hablar, casi todos me han manifestado como que están contentos. Muchos dicen que era lo que esperaban desde hace tiempo”, agregó el jugador de Academia Puerto Cabello.

Otro futbolista que contó a Ovación cómo se viven estos días en Venezuela fue Guillermo Fratta. Formado en Defensor Sporting de Uruguay y jugador de Montevideo City Torque en la última temporada, este 2026 se sumó al Deportivo Táchira. El equipo es dirigido por otro uruguayo: Álvaro ‘Chino’ Recoba, que fue presentado en noviembre y que inició los primeros días de pretemporada en diciembre.

En su caso, Fratta viajó en diciembre junto a su familia para radicarse en San Cristóbal, una ciudad ubicada en la frontera oeste del país a más de 800 kilómetros de Caracas. “Ese día que pasó lo que pasó nos enteramos por las redes. Nos despertamos por los mensajes”, contó el jugador.

El futbolista uruguayo Guillermo Fratta jugando para Montevideo City Torque (@mvdcitytorque)

Deportivo Táchira decidió suspender la práctica de la mañana de ese día y entrenó por la tarde. Y, aunque a los uruguayos la noticia no los impactó tanto como a los locales, el entorno fue distinto. “La gente salió a hacer mercado, como le dicen ellos, por miedo e incertidumbre de lo que pudiera pasar”, comentó.

“No fue más que eso. Un día. La ciudad ya está tranquila. Está todo abierto: el aeropuerto, la frontera. Todo es normal”, agregó. “Los uruguayos estamos juntos acá, entrenando y todo en orden”, señaló.

Fratta llegó en diciembre a Venezuela. Viajó hasta Cúcuta y desde allí fue en auto hasta San Cristóbal.

Táchira –dirigido por Recoba desde diciembre– tiene tres jugadores uruguayos: Fratta, Agustín Pérez y Jairo Villalpando. Los tres futbolistas fueron altas en el último período de pases.

En Academia Puerto Cabello, en tanto, hay otros dos uruguayos: Guillermo Bortagary y Pablo Lima, que también llegaron en 2026. Desde 2025 está en Zamora FM el uruguayo Agustín Univaso.