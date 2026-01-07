El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en 2025

Agentes del régimen arrestan a manifestantes en el marco de una protesta (YAMIL LAGE/AFP/Archivo)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en Cuba se registraron al menos 3.179 acciones represivas contra la población civil en 2025, mientras más de 800 presos políticos siguen encarcelados.

En un informe enviado a Infobae, el organismo con sede en Madrid calificó el año que acaba de finalizar como uno de los más difíciles para la sociedad cubana bajo el actual contexto de represión. De acuerdo con el reporte, desde 2021 se contabilizaron más de 26.000 acciones represivas en el territorio insular.

Entre los incidentes documentados durante el último año, se incluyen 529 detenciones arbitrarias de corta duración, con un impacto mayor entre mujeres. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.

El escrito indicó que, solo en diciembre pasado, la red de observadores del OCDH registró al menos 279 acciones represivas, de las cuales 21 correspondieron a detenciones arbitrarias y 258 a otros tipos de abusos.

Un policía de la dictadura cubana (AFP/Archivo)

"El año recién finalizado ha sido uno de los peores desde todo punto de vista para los cubanos, en medio de una represión generalizada que penaliza desde publicaciones en redes sociales hasta cualquier protesta pacífica en el espacio público”, indicó la organización; al tiempo que enfatizó que la persecución abarca manifestaciones tanto online como presenciales.

Y siguió: “Estamos ante un Estado que administra la represión, pero no busca soluciones para los graves problemas de la gente”. Según denunció el reporte, las autoridades del régimen de Miguel Díaz-Canel buscan “que los ciudadanos sufran y resistan en silencio”.

Respecto a las perspectivas para el presente año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió: “No queremos entrar en el campo de los pronósticos en temas tan delicados, pero todo apunta a que el nivel de paranoia del régimen aumentará en este año que comienza, debido a la compleja situación internacional”.

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la presión diplomática y política sobre la dictadura cubana con el fin de evitar el agravamiento en la situación de los derechos humanos.

El documento reiteró la relevancia del seguimiento internacional y el compromiso de los organismos multilaterales frente a la situación de Cuba, en especial en lo relativo a la libertad de expresión y el trato a los presos políticos.

Mujeres agentes del régimen se llevan detenidas a integrantes de las Damas de Blanco (Archivo)

Más de 11.000 protestas en 2025

Por su parte, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) contabilizó un récord de 11.268 protestas, denuncias y declaraciones críticas durante 2025 en la isla.

La cifra representa un crecimiento superior al 25% con respecto a los datos de 2024, cuando se documentaron 8.443 casos. El reporte, enviado a Infobae, destaca la persistencia y aumento de la conflictividad social en medio del agravamiento de la crisis económica y sanitaria.

El OCC identificó cinco récords mensuales consecutivos de más de 1.000 protestas desde agosto, con una tendencia ascendente que culminó en diciembre con 1.333 acciones, la mayor cifra del año. Ese mes, la categoría Desafíos al Estado policial encabezó el listado, con 342 incidentes, incluidos cacerolazos, cortes de calles, barricadas incendiadas y enfrentamientos verbales con efectivos policiales, mayormente en La Habana.

El informe indicó que “las acciones abiertamente contestatarias aumentaron pese a la vigilancia y las leyes represivas”.

El Observatorio Cubano de Conflictos indicó que el estado de los servicios públicos continuaron generando malestar social. En la foto, personas en una calle de La Habana en pleno apagón (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

La inseguridad alimentaria y la inflación continúan entre los principales motivos de protesta. En diciembre, la categoría Alimentación-Inflación-Agricultura sumó 199 episodios, donde la escasez de productos básicos y los precios inalcanzables provocaron escenas de desesperación en varias provincias. El OCC describió situaciones como “un anciano recogiendo sobras de comida en Artemisa y residentes de Alamar persiguiendo un camión de arroz”. En varias zonas, muchas familias no pudieron adquirir carne de cerdo para las celebraciones de fin de año.

La inseguridad ciudadana también mostró un repunte, con 194 denuncias y protestas en diciembre, 90 más que el mes anterior. El informe detalló 17 asesinatos u homicidios, 15 reportes de desapariciones —cuatro durante traslados internos— y 43 delitos de robo, asalto o estafa. Además, se relevaron 17 casos de robo al Estado y cinco de robo o sacrificio de ganado, elementos que, según el OCC, reflejan el deterioro de las condiciones sociales.

La crisis sanitaria se agravó durante 2025. El área de Salud Pública ocupó el cuarto lugar con 184 protestas impulsadas por la epidemia de dengue y chikunguña, la falta de insumos médicos y el colapso hospitalario. El Ministerio de Salud Pública reconoció 55 muertes por arbovirosis, pero el OCC documentó 95 decesos tras contrastar varias fuentes.

Por último, los servicios públicos continuaron generando malestar social. En diciembre, 157 manifestaciones se relacionaron con cortes eléctricos, principalmente en La Habana, donde las interrupciones llegaron a 12 horas y en otras zonas hasta 30.