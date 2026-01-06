América Latina

Cuba registró más de 11.000 protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en 2025

El Observatorio Cubano de Conflictos indicó que la cifra representa un crecimiento superior al 25% con respecto al año anterior

Guardar
Pintaron un cartel con el
Pintaron un cartel con el rostro de Miguel Díaz-Canel (Archivo)

Cuba contabilizó un récord de 11.268 protestas, denuncias y declaraciones críticas durante 2025, de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

La cifra representa un crecimiento superior al 25% con respecto a los datos de 2024, cuando se documentaron 8.443 casos. El reporte, enviado a Infobae, destaca la persistencia y aumento de la conflictividad social en medio del agravamiento de la crisis económica y sanitaria.

El OCC identificó cinco récords mensuales consecutivos de más de 1.000 protestas desde agosto, con una tendencia ascendente que culminó en diciembre con 1.333 acciones, la mayor cifra del año. Ese mes, la categoría Desafíos al Estado policial encabezó el listado, con 342 incidentes, incluidos cacerolazos, cortes de calles, barricadas incendiadas y enfrentamientos verbales con efectivos policiales, mayormente en La Habana.

El informe indicó que “las acciones abiertamente contestatarias aumentaron pese a la vigilancia y las leyes represivas”.

La policía y el ejército
La policía y el ejército cubanos se encuentran junto a los escombros utilizados para bloquear una calle durante una protesta contra un apagón en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

La inseguridad alimentaria y la inflación continúan entre los principales motivos de protesta. En diciembre, la categoría Alimentación-Inflación-Agricultura sumó 199 episodios, donde la escasez de productos básicos y los precios inalcanzables provocaron escenas de desesperación en varias provincias. El OCC describió situaciones como “un anciano recogiendo sobras de comida en Artemisa y residentes de Alamar persiguiendo un camión de arroz”. En varias zonas, muchas familias no pudieron adquirir carne de cerdo para las celebraciones de fin de año.

La inseguridad ciudadana también mostró un repunte, con 194 denuncias y protestas en diciembre, 90 más que el mes anterior. El informe detalló 17 asesinatos u homicidios, 15 reportes de desapariciones —cuatro durante traslados internos— y 43 delitos de robo, asalto o estafa. Además, se relevaron 17 casos de robo al Estado y cinco de robo o sacrificio de ganado, elementos que, según el OCC, reflejan el deterioro de las condiciones sociales.

La crisis sanitaria se agravó durante 2025. El área de Salud Pública ocupó el cuarto lugar con 184 protestas impulsadas por la epidemia de dengue y chikunguña, la falta de insumos médicos y el colapso hospitalario. El Ministerio de Salud Pública reconoció 55 muertes por arbovirosis, pero el OCC documentó 95 decesos tras contrastar varias fuentes.

Los servicios públicos continuaron generando malestar social. En diciembre, 157 manifestaciones se relacionaron con cortes eléctricos, principalmente en La Habana, donde las interrupciones llegaron a 12 horas y en otras zonas hasta 30.

Una mujer realiza un cacerolazo
Una mujer realiza un cacerolazo con su niña en brazos contra los apagones (AP Photo/Ramón Espinosa/Archivo)

El observatorio señaló que, mientras se justificaban los apagones por falta de combustible, reportes internacionales como el de The New York Times expusieron la reventa de petróleo cubano en mercados asiáticos.

El informe también dio cuenta de 154 actos represivos en diciembre, con especial énfasis en el hostigamiento a presos políticos, activistas y periodistas independientes, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos y las celebraciones navideñas. El OCC observó una ofensiva contra el mercado informal y los pequeños empresarios privados durante los últimos días del año.

En el apartado Otros problemas sociales se destacaron 71 denuncias sobre trabajo y mendicidad infantil, el servicio militar obligatorio, la falta de maestros y la expansión de las drogas sintéticas entre jóvenes. Por último, 32 protestas se centraron en la situación de la vivienda, agravada por los daños del huracán Melissa y los derrumbes de edificios tras décadas sin mantenimiento.

El Observatorio Cubano de Conflictos concluyó que “la espiral de crisis y la respuesta represiva han impulsado una mayor audacia en la protesta social”, mientras el régimen mantiene su postura de intolerancia ante las demandas ciudadanas. La organización sostiene que la tendencia al alza en las protestas podría continuar si no se producen cambios en la gestión de la crisis.

Temas Relacionados

Cubaprotestas en CubaObservatorio Cubano de ConflictosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi por la postura sobre Venezuela y Maduro

En la oposición se consideró “vergonzosa” la postura de la Cancillería de condenar la “no intervención” de Venezuela y no referirse al régimen de Nicolás Maduro

Críticas al gobierno de Yamandú

Rodrigo Paz sostuvo que las movilizaciones sindicales contra el retiro de la subvención a los combustibles buscan “atacar la democracia”

En su discurso ante autoridades judiciales, afirmó que “es fundamental” que la Justicia “garantice la paz social a través de sus acciones puntuales contra aquellos que atacan esa paz social”

Rodrigo Paz sostuvo que las

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen

Analistas consideran que el gesto buscó reafirmar la continuidad de las alianzas estratégicas que han respaldado al chavismo frente a las exigencias de Estados Unidos por una transición democrática real

El curioso saludo de Delcy

Tragedia en Chile: un padre murió ahogado en un río tras salvar a su hijo

Antonio Triviño fue arrastrado por las aguas del Maullín

Tragedia en Chile: un padre

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Los acusados no solicitaron libertad bajo fianza, quedando detenidos en el Metropolitan Detention Center mientras la justicia estadounidense avanza en el proceso por narcotráfico y armas

Grilletes, abucheos y un saludo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería del Niño 2026, en

Lotería del Niño 2026, en directo| Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

06703, el Gordo de la Lotería del Niño 2026

45875, el segundo premio de la Lotería del Niño 2026

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 6 de enero

32615, el tercer premio de la Lotería del Niño 2026

INFOBAE AMÉRICA
Brasil anuncia el envío de

Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de EEUU

El barril de petróleo Brent recupera los 61 dólares tras la intervención de EEUU en Venezuela

Argelia cifra en más de 65 los supuestos terroristas "neutralizados" en 2025

Tailandia acusó a Camboya de violar la tregua fronteriza y herir a un soldado

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 factura 864 millones de euros, un 1,24% más que en 2025

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon y Ben Affleck

Matt Damon y Ben Affleck se enfrentan al peligroso juego de la desconfianza en el thriller ‘“El botín” de Netflix

Cher reveló cómo fue su inicio en la actuación, con dislexia: “Puedo actuar o puedo leer, pero no puedo hacer ambas cosas a la vez”

Noel Gallagher reveló cuál fue el momento más estresante de su carrera: “Me generó un nerviosismo inusual”

“Me siento mucho más aliviado”: Jamie Campbell Bower confesó el desgaste detrás de Vecna en Stranger Things

Frankie Muniz revela el motivo detrás de sus problemas de memoria