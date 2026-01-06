Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)

Uruguay cerró el año con algunas alarmas encendidas por la falta de lluvia que hubo en los últimos meses en el sur del país. Hubo pedidos al Ministerio de Ganadería para que decretara la emergencia agropecuaria por el déficit hídrico al tiempo que OSE –la empresa estatal encargada del suministro de agua potable– publicó una serie de recomendaciones para preservar el uso del recurso.

Para muchos, el recuerdo de la sequía que hubo en 2023 todavía está latente: por algunas semanas, el agua que salía de los grifos era salada y las reservas escaseaban. Pero este panorama, al menos por ahora, está lejos de repetirse.

El calor de los últimos días del año provocaron que OSE llevara al máximo la producción de su planta de Aguas Corrientes, la que se encargaba de abastecer con agua potable a Montevideo y sus alrededores. Además, se debieron utilizar las reservas de Paso Severino y Canelón Grande, que vienen disminuyendo paulatinamente, informó el diario uruguayo El Observador. Hubo también reuniones de evaluación entre distintos organismos estatales para ver qué se viene a futuro.

Vista general del embalse de Canelón Grande durante una grave sequía, en Canelones, Uruguay. 29 de junio, 2023. REUTERS/Alejandro Obaldia

Los registros en estos dos lugares son similares a los de 2022, el año en el que inició la crisis hídrica más grande que tuvo Uruguay en 70 años. Sin embargo, las perspectivas son diferentes porque el déficit de lluvias acumulado es menor y se proyecta que el futuro sea más optimista.

“Hacia febrero de 2026, los escenarios indican una mayor probabilidad de retorno a condiciones dentro del rango normal. Sin embargo, no se descarta la continuidad de déficits en áreas críticas, especialmente en la cuenca del río Santa Lucía y en los ríos que drenan hacia el Océano Atlántico”, dice uno de los informes realizados por OSE y otros organismos del Estado.

A su vez, se espera que las precipitaciones acumuladas entre diciembre y febrero se ubiquen entre “valores normales y por debajo de lo normal”.

“El escenario más probable es la persistencia de caudales por debajo de lo normal durante diciembre, con un aumento progresivo de la probabilidad de condiciones normales hacia el final del verano. Aun así, varios sectores del país –especialmente el este, sureste y la cuenca del Santa Lucía– mantienen riesgo de continuar en condiciones deficitarias”, agrega el informe citado por El Observador.

Trabajos de OSE para mejorar el acceso al agua potable (OSE)

En una línea similar se expresó la semana pasada Guadalupe Tiscornia, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Si bien la situación es crítica, está lejos de reeditar lo que sucedió en 2023. Ese año el país afrontó el mayor déficit hídrico de los últimos 76 años.

“Puede ser que en enero llueva menos de lo esperado, pero que esa poca lluvia caiga en momentos clave de los cultivos o de las pasturas. Si es así, el impacto no es tan grande”, señaló Tiscornia. El norte del país está con un nivel bueno de agua en el suelo, pero la región sur tiene “valores bastante bajos”, describió. Este escenario se registra desde octubre.

Ante los pedidos de declaración de la emergencia agropecuaria, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo días atrás al noticiero Telenoche de Canal 4 que esta definición no se puede tomar “al grito”. Señaló que una de las herramientas que tienen los productores es el Fondo Agropecuario, pero advirtió: “Está sin un solo peso. No quedó un peso del período pasado y si se activa hay que hablar con el Ministerio de Economía”.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

Las recomendaciones de OSE para cuidar el agua

No utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas Utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos Realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada Uso moderado de lavarropas y lavavajillas Minimizar el llenado de piscinas