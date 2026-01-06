Boric ordenó a todos sus funcionarios de confianza renunciar antes de entregar el mando a Kast

El presidente chileno Gabriel Boric da la bienvenida al presidente electo José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda el día después de que Kast ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el lunes 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

El Gobierno de Gabriel Boric, a través de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio del Interior, distribuyó entre sus distintas carteras un documento titulado “Traspaso digital de gobierno”, que busca ordenar la entrega de información de aquí al 11 de marzo, día en que José Antonio Kast asumirá la presidencia.

Pero el instructivo, amén de diversas consideraciones sobre cómo cargar en la web los antecedentes requeridos por la nueva administración, explicita además que todos los funcionarios de confianza deberán renunciar a sus puestos antes del cambio de mando, tal como ya lo habían adelantado desde el Ejecutivo.

“Se instruye formalmente que los cargos de confianza, todos sin excepción, renuncian el 11 de marzo y, por tanto, quienes tienen los favores directos en los gabinetes, trabajan hasta el 10 de marzo”, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien está encargado de la coordinación desde la vereda del Gobierno y tiene como contraparte a Claudio Alvarado, designado por el presidente electo.

Sin embargo, quedarán excluidos de dicha orden los funcionarios que hayan llegado a sus puestos mediante la Alta Dirección Pública -cargos directivos en el Estado seleccionados a través de concursos transparentes y basados en el mérito-, así como quienes estén con fuero maternal.

La idea es garantizar un cierre administrativo ordenado en todos los ministerios, y para ello también habrán reuniones bilaterales una vez que José Antonio Kast designe a su nuevo gabinete ministerial

“Una vez que el Presidente Electo nombre al nuevo gabinete, se van a realizar las bilaterales con quienes sean designados en las distintas secretarías de Estado. Vamos a garantizar que este traspaso de mando sea ejemplar, sea transparente y por eso se ha modernizado”, agregó el jefe de gabinete.

Mayor celeridad

Cabe destacar que el instructivo difundido es una actualización del elaborado en 2021 por el Gobierno de Sebastián Piñera, al momento de entregarle el poder a Boric.

Así, durante estos meses de verano cada cartera ministerial tendrá que cargar la información requerida en una plataforma digital -traspaso.digital.gob.cl-, la que tiene ocho ítems principales: un área programática y de gestión, otra de personal y financiera, inventario, área legal, administrativa, participación ciudadana y auditoría interna.

La idea es digitalizar y homogeneizar todo el proceso, “lo que va a permitir que las nuevas autoridades tengan a disposición toda esta información con mayor celeridad”, remató Elizalde.