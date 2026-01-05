La crisis venezolana polariza Brasil mientras la alerta sigue alta en la frontera (REUTERS/ARCHIVO)

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tuvo que regresar antes de tiempo de sus vacaciones navideñas para gestionar junto con el ejecutivo de Lula la crisis venezolana. Ayer participó por videoconferencia en la reunión convocada a petición de Brasil por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que intervino el ministro de Asuntos Exteriores del régimen venezolano, Yván Gil, quien afirmó que “la agresión contra Venezuela es un ataque contra toda América Latina” y pidió a la organización que “exija la retirada de todas las fuerzas militares estadounidenses del Caribe”. Hoy, Brasil, representado ante las Naciones Unidas por el embajador Sérgio Danese, condenará la operación de Estados Unidos durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque no sea un país miembro. La convocatoria de la reunión fue solicitada por Colombia. El sábado, el presidente Lula coordinó una reunión de emergencia de forma remota en la que participaron, entre otros, el ministro de Defensa, José Mucio, el jefe del Estado Mayor, el de la Secretaría de Comunicaciones Sociales de la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la embajadora brasileña en Caracas, así como representantes de la Secretaría de Relaciones Institucionales y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras la operación que condujo a la detención de Maduro, Brasil cerró, aunque solo durante unas horas, la frontera con Venezuela, que se extiende a lo largo de unos 2000 km. Según el ministro Múcio, no se registraron movimientos anómalos. “La situación sigue bajo control, a pesar de la circulación de información contradictoria”, afirmó el ministro. Múcio también informó de que había recibido una llamada telefónica del gobernador de Roraima, Antonio Denarium, a primera hora de la mañana, preocupado por la escalada de los acontecimientos. La frontera con Venezuela es uno de los lugares más críticos para Brasil, hasta tal punto que en los últimos meses, tras las amenazas de Maduro de invadir Guyana para apoderarse del Esequibo, el ejército brasileño ha destinado de forma permanente a tres generales a la región. También ha añadido un escuadrón de vehículos blindados, pasando así de 20 a 50, de los cuales 28 son de combate, así como misiles antitanque y misiles antiaéreos. Según el ministro Múcio, hay unos 200 militares en la franja fronteriza, 2.300 en el estado de Roraima y unos 10.000 en la región amazónica. El sitio web de noticias Jovem Pam informó que el sábado, en una operación considerada rutinaria en estos casos, las Fuerzas Armadas brasileñas llevaron a cabo una consulta interna para verificar la disponibilidad de medios militares en caso de operaciones en la frontera.

Lula siempre ha sido un aliado cercano al chavismo en la región (EFE/ARCHIVO)

El ataque que condujo al arresto de Nicolás Maduro en Caracas también fue objeto de un minucioso análisis por parte de expertos en Brasil, teniendo en cuenta que, en este tercer mandato, el Gobierno de Lula se está abriendo a un mercado de suministros militares multipolar, de países como China y Rusia. En los recientes acontecimientos venezolanos, ni los sistemas antiaéreos rusos ni los misiles antibuque chinos funcionaron. El sitio web especializado Defesanet especula que “Rusia podría haber desactivado los sistemas de forma remota”. Esto demuestra que no son socios fiables y que Brasil ha tomado la decisión correcta al cancelar la adquisición del sistema de defensa antiaérea Pantsir. De ahí la alerta geopolítica de los expertos de Defesanet. “Necesitamos vehículos blindados modernos y aviones de combate capaces de lanzar misiles BVR, diseñados para alcanzar objetivos aéreos más allá del alcance visual del piloto, y necesitamos urgentemente adquirir drones de ataque. Todo esto debe hacerse de inmediato con socios fiables que no impongan un embargo a Brasil ni desactiven los sistemas de forma remota cuando sea necesario”.

Mientras tanto, a diferencia de países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, el Gobierno brasileño no ha emitido hasta ahora ninguna orden de restricción para impedir la posible entrada de personas vinculadas al régimen venezolano que huyen del país. Además, a través de la porosa frontera del estado de Roraima también podrían llegar líderes del cártel criminal venezolano El Tren de Aragua, como ya ha ocurrido en el pasado. En los documentos del tribunal de Nueva York sobre la acusación de Maduro y su entorno se habla ampliamente del líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, y de sus relaciones con el régimen en cuestiones de narcotráfico. El pasado mes de septiembre, el jefe de la Unidad de Represión del Crimen Organizado del estado de Roraima, Wesley Costa de Oliveira, dio la voz de alarma en una entrevista a la revista VEJA. “Es posible que Guerrero se encuentre en Brasil, ya que todos los ingresos a través de la frontera venezolana se basan en autodeclaraciones. Por lo tanto, el venezolano entra y ni siquiera necesita presentar documentos. Ni siquiera tiene que dar su nombre en la frontera. Puede cruzarla sin pasar por los controles de inmigración, ya que, al tener una frontera terrestre con Venezuela, si camina mil metros a lo largo de la frontera, podrá entrar en el territorio nacional sin ningún tipo de inspección”, afirmó de Oliveira. Uno de los brazos derechos de Guerrero, Yohan José Romero (alias Johan Petrica), fue interceptado en Brasil en 2018, donde se presentó con su nombre real para registrar el nacimiento de su hijo en Boa Vista, donde posee varias propiedades.

La crisis entre Venezuela y Estados Unidos polariza el debate político en Brasil y podría impactar en las elecciones presidenciales de octubre (AFP/ARCHIVO)

La decisión tomada en estas horas por el Ejecutivo brasileño de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela podría contribuir a facilitar este flujo crítico. En una nota oficial, Lula condenó la operación de Estados Unidos. “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos representan una grave ofensa a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, afirmó. A pesar de que tras las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 hubo tensiones entre los dos Gobiernos, Lula nunca ocultó su estima por Maduro, aunque Venezuela tiene una deuda con Brasil de unos 10.300 millones de reales (1.899 millones de dólares) por préstamos concedidos para construir infraestructuras. “El prejuicio contra Venezuela es muy fuerte”, había dicho el presidente brasileño en 2023, en lo que fue la primera visita de Maduro a Brasil desde 2015 y que Lula calificó de “momento histórico”.

La detención de Maduro se produce en un año decisivo para Brasil, que en octubre deberá elegir a su nuevo presidente, y ya se está convirtiendo en un tema divisivo para la política brasileña. Si bien los políticos cercanos al ejecutivo han condenado los últimos acontecimientos en Venezuela, los aliados del expresidente Jair Bolsonaro han expresado su apoyo a Trump. “Una de las diferencias de la derecha es la franqueza: Trump ha sido claro”, dijo el líder del Partido Liberal (PL) en la Cámara, el diputado Sóstenes Cavalcante. Para la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, “la euforia de los bolsonaristas por la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos no tiene nada que ver con la defensa de la democracia. Por el contrario, refleja el deseo de una intervención extranjera en Brasil, contra nuestra democracia”, escribió en X.

Brasil mantiene desplegados aproximadamente 10.000 militares en la región amazónica y refuerza la seguridad en el estado de Roraima

El hijo primogénito de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, precandidato a la presidencia de la República, comparó a Lula con Maduro y expresó su esperanza de que el venezolano denuncie ahora al presidente brasileño. Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo, dijo que “una dictadura no cae de la noche a la mañana. Corroe las instituciones desde dentro, poco a poco, y quien paga el precio más alto es siempre la población. Que el arresto del dictador Maduro sea el primer paso en el camino hacia la libertad de Venezuela”. Para el experto Antônio Lavareda, especialista en comportamiento electoral y marketing político, la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela tendrá mucha influencia en las elecciones brasileñas. “Desde la noticia de los aranceles, Donald Trump ha irrumpido en el radar de la escena política brasileña de 2026. Se ha acercado a Lula y, ahora, el episodio de Venezuela tiende a prolongar esta influencia. Estamos ante una serie de la que hemos visto el primer capítulo este sábado”, declaró Lavareda al sitio web de noticias Platōbr.