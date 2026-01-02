América Latina

Critican nuevo esquema para la ciencia en Uruguay: astrónomo renuncia a su cargo en el gobierno

La disolución de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y la creación de una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento es criticada desde la academia

Presentación de la Secretaría de Ciencia en Uruguay (Presidencia)

Con el inicio del 2026 entró a regir en Uruguay una nueva institucionalidad para la ciencia y la tecnología en el país. La entrada en vigencia del Presupuesto Nacional del gobierno de Yamandú Orsi deja creada la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, al tiempo que quedó sin efecto la Dirección Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología. Y esto también motivó la primera polémica del año: el astrónomo Gonzalo Tancredi anunció el 1° de enero su salida del gobierno.

El investigador publicó una carta en la red social X en la que anunció la disolución de esa dirección que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tras la apertura de una nueva oficina que funciona en la Presidencia de la República.

El gobierno comunicó el jueves 29 que David González encabezaría la nueva secretaría creada. En el comunicado, el Poder Ejecutivo detalló que el nuevo organismo “trabajará por el cometido de proponer las políticas científicas nacionales, promover la formación de capital humano de alta especialización y contribuir a la valorización y transferencia de conocimiento en todo el territorio nacional”.

El astrónomo Gonzalo Tancredi durante una recorrida por el instituto Clemente Estable (MEC)

La tarea que tiene esta secretaría es proponer al Poder Ejecutivo “políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación, en función de los objetivos nacionales de desarrollo, en procura del equilibrio territorial y de género”.

Además, la oficina es la responsable de fomentar la investigación y la generación de conocimiento, promover la formación de profesionales e investigadores altamente calificados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, además de su inserción laboral en instituciones académicas y en centros de investigación y desarrollo.

Este 1° de enero, el astrónomo Gonzalo Tancredi finalizó su cargo como director de la oficina en el MEC y publicó una carta en la red social X, porque sentía el “deber ético y político” de expresarse sobre este cambio en la institucionalidad. Según explicó, los cometidos que tenía la dirección que encabezaban ahora pasan a ser parte de la nueva institucionalidad de Presidencia.

Gonzalo Tancredi, Gabriela Verde y Álvaro Mombrú (MEC)

“Los que me conocen saben que no callo mis opiniones. Digo y milito por lo que pienso. Si no seguiríamos teniendo nueve planetas en el Sistema Solar, y no ocho como a partir del 2006”, escribió el astrónomo. Con esto se refería a que él, junto al también investigador uruguayo Julio Ángel Fernández, propuso ante la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional reclasificar a Plutón como un planeta enano, algo que fue aceptado.

Tancredi destacó que durante los nueve meses que estuvo al frente de esa oficina se logró “dar gran visibilidad al organismo” y se contribuyó al “proceso de reorganización” de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en Uruguay.

Tancredi cuestiona que con el Presupuesto que entra en vigencia se “separa” la investigación de la innovación en el país porque además de la creación de esta Secretaría de Ciencia en Presidencia se formó el programa Uruguay Innova. “No voy a ahondar en las razones que llevaron a esta formulación, pensada en función de las personas y no las instituciones. El producto es una institucionalidad débil, con muy poco acuerdo político y social”, escribió el investigador.

El astrónomo Gonzalo Tancredi durante una recorrida por el instituto Clemente Estable (MEC)

Para él, con esta formulación, no se crea una institucionalidad para más de un período de gobierno, y señala que para él era necesario que se cree un ministerio.

“Debemos lograr que los temas de investigación e innovación sean una política de amplio acuerdo nacional; y para ello debemos lograr un amplio respaldo político y académico, que trascienda los partidos de gobierno y oposición, y a la diversidad de actores académicos y empresariales”, escribió.

Tancredi opinó que no se pueden seguir “armando diseños institucionales que no logren vastos consensos”.

