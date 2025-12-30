América Latina

Jair Bolsonaro sigue “estable” tras el segundo procedimiento que le practicaron para controlar las crisis de hipo

Los médicos estiman que el ex mandatario brasileño podría recibir el alta y regresar a prisión el próximo jueves

Guardar
Jair Bolsonaro en una foto
Jair Bolsonaro en una foto de archivo (REUTERS/Adriano Machado)

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil condenado a 27 años de prisión por golpismo, se encuentra en condición estable tras someterse a una segunda intervención quirúrgica para paliar las crisis de hipo que padece desde hace meses.

El procedimiento tuvo lugar este lunes en el hospital privado DF Star de Brasilia, donde permanecía hospitalizado por orden judicial tras ser trasladado desde la sede de la Policía Federal, donde cumple condena.

Estas recientes complicaciones de salud se relacionan con secuelas de intervenciones abdominales previas y con las heridas derivadas del apuñalamiento que sufrió durante la campaña presidencial en 2018.

Los médicos responsables prevén que Bolsonaro podría recibir el alta hospitalaria y regresar a prisión hacia el jueves próximo, siempre que no surjan complicaciones.

El seguimiento clínico continuará en las próximas horas, incluyendo la realización de nuevos exámenes y procedimientos antes de su eventual retorno a la custodia policial.

El doctor Brasil Caiado, en
El doctor Brasil Caiado, en diálogo con la prensa (REUTERS/Mateus Bonomi)

La más reciente operación se llevó a cabo tras los resultados insatisfactorios de una primera cirugía realizada el sábado anterior, en la que se intentó frenar las contracciones involuntarias del diafragma. En ambas intervenciones, los especialistas realizaron bloqueos parciales de los nervios frénicos derecho e izquierdo para reducir la frecuencia e intensidad de los episodios de hipo.

Según el equipo médico, estas crisis estarían vinculadas tanto a las múltiples cirugías abdominales desde 2018 como al trauma del apuñalamiento.

Brasil Caiado, integrante del equipo tratante, explicó que “este tipo de cuadros son extremadamente raros, consecuencia de otras enfermedades gastrointestinales y de varias cirugías en el abdomen”, remarcando la singularidad clínica del caso.

El estado clínico de Bolsonaro se vio agravado por un episodio de hipertensión tras la segunda intervención, situación que requirió estabilización mediante medicación intravenosa. Además, se prevé la realización de una endoscopia entre martes y miércoles para evaluar el estado del tracto gastrointestinal. Este episodio se suma a su historial médico reciente, que incluye una operación de hernia inguinal bilateral llevada a cabo el 24 de diciembre.

El traslado de Jair Bolsonaro
El traslado de Jair Bolsonaro al hospital el martes pasado (REUTERS/Mateus Bonomi)

En el ámbito judicial, Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal por liderar un complot para prolongar ilegalmente su permanencia en el poder después de perder las elecciones presidenciales de 2022. Desde finales de noviembre, cumple condena en una dependencia policial de Brasilia, y solo puede ser hospitalizado bajo indicación médica justificada.

Los abogados defensores han solicitado varias veces que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios relacionados con su salud, pero hasta ahora el Supremo ha rechazado todos los recursos, manteniéndolo en sede policial y manteniendo su inhabilitación política.

Junto a la condena por intento de golpe de Estado, Bolsonaro permanece excluido de ejercer cargos públicos y de presentarse a comicios, extendiéndose esta inhabilitación hasta 2060.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroBrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Cuba cubre menos de la mitad de la demanda de megavatios y más del 50% de la isla volverá a estar a oscuras

Los cortes simultáneos ocurrirán en la franja de la tarde-noche de este martes, cuando el consumo energético alcanza su punto más alto en todo el territorio

Cuba cubre menos de la

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

La nueva cita electoral busca restablecer la institucionalidad tras años de crisis y violencia, mientras diversas organizaciones destacan la necesidad de condiciones mínimas de seguridad y recursos económicos para garantizar su realización

El Consejo Electoral de Haití

El desempleo en Brasil cayó al 5,2%, el nivel más bajo desde 2012

La nueva tasa representa una disminución de dos décimas respecto al trimestre anterior y una reducción de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado

El desempleo en Brasil cayó

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

La viceministra de Salud, Carilda Peña, dijo que hubo una caída en la incidencia

Cuba acumula más de 50.000

Saturno en La Habana

La cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil sigue la lógica de las purgas: disciplinar a la élite mediante el terror ejemplar. De Camilo Cienfuegos a Ochoa, la historia rima con crueldad implacable

Saturno en La Habana
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Por qué en Italia sirven

¿Por qué en Italia sirven un vaso de agua con el café? La explicación detrás de una tradición que deberíamos copiar

La escapada perfecta para volver al verano en España: una experiencia volcánica en un entorno natural único

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

Sheinbaum reitera llamado a la ONU para que interceda en la crisis entre EEUU y Venezuela

La imagen que compartió Gustavo Petro para celebrar el aumento del salario mínimo en 2026: esta es la publicación

INFOBAE AMÉRICA
La UE critica las maniobras

La UE critica las maniobras de China en torno a Taiwán y dice que "incrementan aún más las tensiones" en la zona

Mueren dos españoles y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El partido gubernamental de Costa de Marfil logra la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

ENTRETENIMIENTO

Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Macaulay Culkin lejos de la fama y muy cerca de su familia

‘Stranger Things 5′: a qué hora se verá el episodio final en América Latina

Expulsan a Danielle del grupo k-pop NewJeans: sello coreano la demanda por 31 millones de dólares

Gary Owen defendió la libertad en la comedia: “La cancelación tuvo su auge, pero la gente ya se cansó de eso”

Nuevo teaser de “Avengers: Doomsday” muestra el regreso de Chris Hemsworth como Thor