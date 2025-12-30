Jair Bolsonaro sigue “estable” tras el segundo procedimiento que le practicaron para controlar las crisis de hipo

Jair Bolsonaro en una foto de archivo (REUTERS/Adriano Machado)

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil condenado a 27 años de prisión por golpismo, se encuentra en condición estable tras someterse a una segunda intervención quirúrgica para paliar las crisis de hipo que padece desde hace meses.

El procedimiento tuvo lugar este lunes en el hospital privado DF Star de Brasilia, donde permanecía hospitalizado por orden judicial tras ser trasladado desde la sede de la Policía Federal, donde cumple condena.

Estas recientes complicaciones de salud se relacionan con secuelas de intervenciones abdominales previas y con las heridas derivadas del apuñalamiento que sufrió durante la campaña presidencial en 2018.

Los médicos responsables prevén que Bolsonaro podría recibir el alta hospitalaria y regresar a prisión hacia el jueves próximo, siempre que no surjan complicaciones.

El seguimiento clínico continuará en las próximas horas, incluyendo la realización de nuevos exámenes y procedimientos antes de su eventual retorno a la custodia policial.

El doctor Brasil Caiado, en diálogo con la prensa (REUTERS/Mateus Bonomi)

La más reciente operación se llevó a cabo tras los resultados insatisfactorios de una primera cirugía realizada el sábado anterior, en la que se intentó frenar las contracciones involuntarias del diafragma. En ambas intervenciones, los especialistas realizaron bloqueos parciales de los nervios frénicos derecho e izquierdo para reducir la frecuencia e intensidad de los episodios de hipo.

Según el equipo médico, estas crisis estarían vinculadas tanto a las múltiples cirugías abdominales desde 2018 como al trauma del apuñalamiento.

Brasil Caiado, integrante del equipo tratante, explicó que “este tipo de cuadros son extremadamente raros, consecuencia de otras enfermedades gastrointestinales y de varias cirugías en el abdomen”, remarcando la singularidad clínica del caso.

El estado clínico de Bolsonaro se vio agravado por un episodio de hipertensión tras la segunda intervención, situación que requirió estabilización mediante medicación intravenosa. Además, se prevé la realización de una endoscopia entre martes y miércoles para evaluar el estado del tracto gastrointestinal. Este episodio se suma a su historial médico reciente, que incluye una operación de hernia inguinal bilateral llevada a cabo el 24 de diciembre.

El traslado de Jair Bolsonaro al hospital el martes pasado (REUTERS/Mateus Bonomi)

En el ámbito judicial, Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal por liderar un complot para prolongar ilegalmente su permanencia en el poder después de perder las elecciones presidenciales de 2022. Desde finales de noviembre, cumple condena en una dependencia policial de Brasilia, y solo puede ser hospitalizado bajo indicación médica justificada.

Los abogados defensores han solicitado varias veces que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios relacionados con su salud, pero hasta ahora el Supremo ha rechazado todos los recursos, manteniéndolo en sede policial y manteniendo su inhabilitación política.

Junto a la condena por intento de golpe de Estado, Bolsonaro permanece excluido de ejercer cargos públicos y de presentarse a comicios, extendiéndose esta inhabilitación hasta 2060.