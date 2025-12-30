América Latina

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

La viceministra de Salud, Carilda Peña, dijo que hubo una caída en la incidencia

Un hombre conduce una carreta
Un hombre conduce una carreta en el poblado de Perico (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) del régimen de Cuba informó que desde julio pasado se han registrado 50.101 casos de chikunguña. El brote, que permanece en estado de epidemia, muestra una caída en la incidencia, según la cartera.

Del total acumulado, 48.198 casos presentan sospecha clínica y 1.903 han sido confirmados, según explicó la viceministra de Salud, Carilda Peña, en la televisión estatal. La funcionaria detalló que en la última semana se notificaron 955 casos menos respecto a la anterior.

Además, señaló que la tasa de incidencia fue de 19,73, frente a 29,76 de la semana previa, lo que consideró como una evolución “favorable”.

Sobre el dengue, sostuvo que “no ha tenido cambios significativos”. Peña mencionó una “disminución ostensible” de casos, con un 42,6% menos que la semana anterior, aunque no precisó el número exacto.

Personas caminan por una calle
Personas caminan por una calle en el poblado de Cárdenas (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que Cuba acumula 28.850 casos de dengue desde principios de año hasta mediados de diciembre, basándose en cifras oficiales.

Peña afirmó que ambas enfermedades han seguido el pronóstico previsto, con una “disminución sostenida” durante las últimas ocho semanas.

Durante la última semana evaluada, se registraron 41 personas en estado crítico y grave, principalmente menores de 18 años, sin nuevas muertes reportadas. Hasta el momento, la epidemia ha causado 55 fallecimientos.

La viceministra destacó a las embarazadas, recién paridas, neonatos y lactantes como grupos de prioridad, y recomendó a jóvenes y personas mayores de 65 años con comorbilidades acudir al médico. Advirtió que los enfermos deben evitar la transmisión en sus entornos escolares y laborales.

El Ejecutivo reconoció el 12 de noviembre la existencia de una epidemia de chikunguña y dengue, aunque los primeros casos se diagnosticaron en julio y el aumento de infecciones ocurrió en septiembre y octubre. Poco antes de este reconocimiento, solicitó ayuda internacional por el huracán Melissa, solicitando grandes cantidades de químicos para combatir al mosquito transmisor.

La epidemia se ha extendido en Cuba en un contexto de crisis económica, lo que ha favorecido la propagación de la enfermedad.

