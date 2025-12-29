América Latina

Diputados de oposición chilenos exigieron la salida de la embajadora en Nueva Zelanda

Manahi Pakarati fue reprendida por la Cancillería tras un publicación en la que aludía a la autodeterminación de la Isla de Pascua, de donde es oriunda

Pakarati además es embajadora concurrente
Pakarati además es embajadora concurrente en las islas Cook, Niue y Fiji.

La Cancillería chilena confirmó una reprimenda formal a la embajadora en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, tras una publicación en su cuenta de Instagram en la que aludió a la autodeterminación de la Isla de Pascua - de la que es oriunda-, asunto que no cayó nada bien en la oposición, desde donde pidieron su remoción inmediata.

En el posteo es posible apreciar una foto de una plaza de la isla -cuyo nombre en lengua vernácula es Rapa Nui-, en la que está instalado un letrero con la siguiente leyenda traducida al inglés por la diplomática:

“Libre determinación para la nación Rapa Nui”.

De acuerdo a La Tercera, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se enteraron el pasado 24 de diciembre de la publicación y ese mismo día Pakarati recibió una reprimenda formal por lo que asumió su equivocación, pidió disculpas y bajó de inmediato la publicación de su cuenta.

Sin embargo, desde la oposición no quedaron conformes y diputados, sobre todo del Partido Republicano, exigieron su salida inmediata.

La publicación de la polémica.
La publicación de la polémica.

“Impulsa el separatismo”

La primera en salir al ruedo fue Catalina del Real (PR), quien aseguró que es un hecho “gravísimo, improcedente e inaceptable que una embajadora chilena haga activismo político en contra de los intereses del Estado de Chile. El Presidente Boric debe tomar cartas en el asunto y destituirla de su cargo”.

El también republicano Stephan Schubert, en tanto, sostuvo que Pakarati “lo que hace es impulsar el separatismo dentro de nuestro Estado unitario. Eso es extremadamente grave y también que luego de haberse constatado aquella situación, la Cancillería no le haya removido su cargo, sino que simplemente ha señalado que se le ha amonestado”.

“Lo que procede y corresponde es que ella sea removida del cargo. Es ese, precisamente, uno de los cargos de confianza del Presidente de la República. Es amiga del Presidente de la República y por esa razón ella está en esa posición”, fustigó.

Debido a esto, el parlamentario manifestó que “vamos a analizar y a estudiar si esto además, justifica una acción legal (…) en la próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores plantearé la situación para que la Comisión se pronuncie y para que el Canciller (Alberto van Klaveren) sea citado a la Comisión a explicar por qué, una vez habiendo tomado conocimiento de esta situación, no removieron del cargo a la Embajadora de Chile, señora Pakarati”, concluyó.

En la misma línea, el diputado Christian Moreira (UDI), argumentó que “ella no se da cuenta que es representante de todo el país y no es una activista separatista. Creo que el gobierno, el presidente de la República, ipso facto, por lógica, tiene que removerla del cargo”.

Desde el oficialismo, eso sí, le bajaron el perfil al asunto, tal como indicó la diputada comunista, Nathalie Castillo.

“La Cancillería ya se pronunció con la embajadora que es lo que corresponde institucionalmente en materia diplomática, creo que se ha procedido de manera correcta. Ahora, desconocer las múltiples demandas de los pueblos originarios sería no enfrentar la realidad del país”, remató la parlamentaria.

