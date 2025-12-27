América Latina

Una avioneta cayó en el mar de Copacabana mientras realizaba un vuelo publicitario

Hasta la tarde de este sábado, las autoridades de Río de Janeiro no habían confirmado la cantidad de ocupantes ni el estado de los tripulantes

Guardar
Un avión ultraliviano que realizaba publicidad aérea cayó este sábado en el mar de Copacabana, Río de Janeiro (Video Rio Bom Demais)

Un avión ultraliviano dedicado a publicidad aérea cayó este sábado en el mar de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro, lo que activó a las autoridades y equipos de rescate. El incidente se registró después de las 12:30, a la altura de la calle Santa Clara, donde la aeronave terminó sumergida poco después del impacto.

Numerosos bañistas y operadores turísticos presenciaron la caída desde la orilla, mientras embarcaciones, motos acuáticas y un helicóptero del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro participaron de inmediato en el operativo de búsqueda.

El comunicado oficial de los bomberos detalló que se desplegaron todos los recursos disponibles, incluyendo equipos de buceo, embarcaciones inflables y apoyo aéreo para localizar posibles víctimas. Hasta la tarde de este sábado, las autoridades no habían confirmado la cantidad de ocupantes ni el estado de los tripulantes.

Testigos citados por O Globo relataron que el ultraliviano volaba más alejado de la franja de arena que lo habitual para este tipo de vuelos publicitarios y, tras un fuerte ruido, la aeronave cayó rápidamente al agua.

Un ultraliviano con matrícula PT-AGB
Un ultraliviano con matrícula PT-AGB se precipitó al agua mientras volaba con una franja publicitaria en Copacabana (Captura de video)

Edmar Cabral Bezerra, de 58 años, contó que acababa de salir del mar y escuchó el estruendo, mientras otros presentes identificaron el aparato como un avión publicitario. La caída de la franja de propaganda sobre el mar permitió confirmar el tipo de vuelo.

La presencia de bañistas y turistas facilitó la rápida captura de imágenes y videos, que se difundieron en redes sociales y medios digitales. Algunos usuarios de X, destacaron la magnitud del suceso, describiendo la escena como “una locura” y afirmando que en Copacabana “todo puede pasar”, según recogió O Globo.

La circulación de estas imágenes permitió dimensionar la magnitud del operativo y la reacción inmediata de los equipos de emergencia.

Minutos después del accidente, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), informó que el Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (SERIPA III) inició la investigación con personal especializado en el lugar.

El accidente de una aeronave
El accidente de una aeronave de pequeño porte durante un vuelo comercial alteró la tranquilidad en la playa de Copacabana (Captura de video)

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó que la aeronave mantenía su condición regular de aeronavegabilidad, según los registros oficiales. Este dato será revisado como parte de la investigación para establecer si existió alguna falla técnica, error humano o factor externo como causa del accidente.

El subprefecto de la zona sur, Bernardo Rubião, acompañó en persona el despliegue de los equipos de rescate y explicó a O Globo que la municipalidad no otorga licencias para el vuelo de ultralivianos, aunque sí exige un permiso específico para la exhibición de propaganda aérea, responsabilidad de la agencia anunciante. Este aspecto administrativo será analizado para determinar la legalidad de la operación en el momento del accidente.

Mientras tanto, la playa de Copacabana continuó bajo la vigilancia de los cuerpos de seguridad, que restringieron el acceso a la zona del impacto para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos de aviación.

Temas Relacionados

BrasilRío de JaneiroCopacabanaAviónÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Rodrigo Paz conformó la alianza política “Patria” con la inclusión del histórico MIR, espacio liderado por su padre en Bolivia

Con miras a las elecciones autonómicas, la agrupación del presidente y otros frentes conformaron un nuevo bloque. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del ex jefe de Estado y padre del actual mandatario, había perdido la personería jurídica hace 20 años

Rodrigo Paz conformó la alianza

El Supremo de Brasil ordenó la prisión domiciliaria para diez condenados por golpismo tras el intento de fuga del ex jefe policial

La decisión adoptada por el juez Alexandre de Moraes afecta a condenados cuyos procesos judiciales aún se encuentran en fase de apelación; estas personas cumplían medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica, pero ahora deberán permanecer recluidas en sus domicilios

El Supremo de Brasil ordenó

Bukele destacó la recuperación del Centro Histórico de San Salvador tras años azotado por la violencia: “Es una muestra del renacimiento de El Salvador”

En su mensaje con motivo de la Navidad, el presidente recordó que el área central de la capital estuvo durante décadas asociada con el deterioro, la inseguridad y la presencia de pandillas

Bukele destacó la recuperación del

Adicción y negocios gestionados por el crimen organizado: alerta en Brasil por el auge de las apuestas online

Su crecimiento acelerado impulsa un negocio multimillonario, pero también abre camino a plataformas ilegales y pone en evidencia un aumento de la ludopatía, considerada ya una emergencia sanitaria por las autoridades

Adicción y negocios gestionados por

Paraguay expulsó al ex jefe policial brasileño condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro

Las autoridades paraguayas entregaron al funcionario a efectivos federales en la frontera, después de que intentara salir del país utilizando documentos irregulares y tras ser identificado por sus huellas biométricas en el aeropuerto

Paraguay expulsó al ex jefe
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El color vuelve a ser

El color vuelve a ser protagonista en los bikinis del verano: la paleta elegida por las famosas

Cae en Huila un hombre que difundía pornografía infantil a través de redes sociales: cometía los delitos desde 2022

‘San Paulinos’ de Piura, la tradición de ‘quemar’ a políticos y personajes polémicos para despedir el Año Viejo

Bicis eléctricas y mochilas robadas fueron recuperadas en cateos en alcaldía Miguel Hidalgo, mercancía se valuó en millones

Uvas para celebrar Año Nuevo: este es el precio promedio por kilo en México, según la Profeco

INFOBAE AMÉRICA
Fallece con 82 años Amelia

Fallece con 82 años Amelia del Castillo, la primera presidenta en la historia del fútbol español

Las dos ciudades europeas que ahora estarán conectadas por un servicio ferroviario diario de alta velocidad

Aryna Sabalenka, sobre su partido ante Nick Kyrgios: "No sé qué esperar y eso es lo que me encanta"

Por qué se perdieron las fotos de los años 2000 y cómo evitar que tus recuerdos digitales desaparezcan

Más de un millón de hogares ucranianos quedaron sin electricidad en plena ola de frío tras el feroz bombardeo ruso en Kiev

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás del villancico

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard

Jamie Lee Curtis agradeció a su madre por no dejarla audicionar para “El exorcista” a los 12 años

La familia de Chevy Chase reveló detalles de los dramáticos días en los que estuvo al borde de la muerte: “Básicamente resucitó”

La transformación física de Sam Worthington para “Avatar: Fuego y Ceniza”: “Entrenaba cinco o seis horas al día; al terminar, era un tanque”

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”