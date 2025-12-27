Una avioneta cayó en el mar de Copacabana mientras realizaba un vuelo publicitario

Un avión ultraliviano que realizaba publicidad aérea cayó este sábado en el mar de Copacabana, Río de Janeiro (Video Rio Bom Demais)

Un avión ultraliviano dedicado a publicidad aérea cayó este sábado en el mar de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro, lo que activó a las autoridades y equipos de rescate. El incidente se registró después de las 12:30, a la altura de la calle Santa Clara, donde la aeronave terminó sumergida poco después del impacto.

Numerosos bañistas y operadores turísticos presenciaron la caída desde la orilla, mientras embarcaciones, motos acuáticas y un helicóptero del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro participaron de inmediato en el operativo de búsqueda.

El comunicado oficial de los bomberos detalló que se desplegaron todos los recursos disponibles, incluyendo equipos de buceo, embarcaciones inflables y apoyo aéreo para localizar posibles víctimas. Hasta la tarde de este sábado, las autoridades no habían confirmado la cantidad de ocupantes ni el estado de los tripulantes.

Testigos citados por O Globo relataron que el ultraliviano volaba más alejado de la franja de arena que lo habitual para este tipo de vuelos publicitarios y, tras un fuerte ruido, la aeronave cayó rápidamente al agua.

Un ultraliviano con matrícula PT-AGB se precipitó al agua mientras volaba con una franja publicitaria en Copacabana (Captura de video)

Edmar Cabral Bezerra, de 58 años, contó que acababa de salir del mar y escuchó el estruendo, mientras otros presentes identificaron el aparato como un avión publicitario. La caída de la franja de propaganda sobre el mar permitió confirmar el tipo de vuelo.

La presencia de bañistas y turistas facilitó la rápida captura de imágenes y videos, que se difundieron en redes sociales y medios digitales. Algunos usuarios de X, destacaron la magnitud del suceso, describiendo la escena como “una locura” y afirmando que en Copacabana “todo puede pasar”, según recogió O Globo.

La circulación de estas imágenes permitió dimensionar la magnitud del operativo y la reacción inmediata de los equipos de emergencia.

Minutos después del accidente, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), informó que el Tercer Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (SERIPA III) inició la investigación con personal especializado en el lugar.

El accidente de una aeronave de pequeño porte durante un vuelo comercial alteró la tranquilidad en la playa de Copacabana (Captura de video)

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó que la aeronave mantenía su condición regular de aeronavegabilidad, según los registros oficiales. Este dato será revisado como parte de la investigación para establecer si existió alguna falla técnica, error humano o factor externo como causa del accidente.

El subprefecto de la zona sur, Bernardo Rubião, acompañó en persona el despliegue de los equipos de rescate y explicó a O Globo que la municipalidad no otorga licencias para el vuelo de ultralivianos, aunque sí exige un permiso específico para la exhibición de propaganda aérea, responsabilidad de la agencia anunciante. Este aspecto administrativo será analizado para determinar la legalidad de la operación en el momento del accidente.

Mientras tanto, la playa de Copacabana continuó bajo la vigilancia de los cuerpos de seguridad, que restringieron el acceso a la zona del impacto para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos de aviación.