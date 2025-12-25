El expresidente Jair Bolsonaro confirmó a su hijo Flávio como precandidato presidencial en 2026 en Brasil

Jair Bolsonaro.

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo y quien este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

“Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026″, dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

Fue el propio Flávio el que leyó la misiva a las puertas del hospital privado de Brasilia donde su padre pasará por el quirófano este jueves, día de Navidad, para corregir una hernia inguinal bilateral.

El capitán retirado del Ejército, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, indicó que su hijo Flávio representa la continuidad del “camino hacia la prosperidad”, que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a una entrevista con Reuters en Brasilia, Brasil, el 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Titulada ‘Carta a los brasileños’ y escrita con bolígrafo de tinta azul, la carta pretende zanjar las dudas sobre la candidatura de Flávio de cara a los comicios de octubre de 2026.

El senador ya había adelantado el pasado 5 de diciembre que su padre, también inhabilitado, le había designado como su heredero político.

Sin embargo, Flávio luego insinuó que podría retirar su nombre de la contienda por el “precio” justo que, según él, sería una improbable amnistía que libre a su padre de la cárcel y le permita presentarse como candidato presidencial en 2026.

En la carta, Jair Bolsonaro manifiesta que designar a su hijo como su sucesor es “una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron” en él.

Imagen del senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habla con los medios tras visitar a su padre en un edificio de la Policía Federal en Brasilia, Brasil. 16 diciembre 2025. REUTERS/Diego Herculano

“Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño”, expresó Bolsonaro, quien el pasado 11 de septiembre fue condenado por la Corte Suprema por “liderar” una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula ya anunció que se presentará a la reelección y, por el momento, los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial, con hasta dos dígitos de ventaja sobre los posibles adversarios del espectro de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro.

Un cuadro de salud delicado

Bolsonaro sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

De acuerdo con lo estipulado por el magistrado, durante su estancia en el hospital el ex jefe de Estado (2019-2022) solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa, Michelle Bolsonaro.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, espera afuera de un hospital mientras su padre llega para una cirugía para tratar una hernia, mientras cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado contra su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia, Brasil, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Diego Herculano

Cuatro de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar puntualmente a su padre.

Sin embargo, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, recientemente destituido de su cargo en la Cámara Baja y quien vive en Estados Unidos desde marzo, no fue autorizado por el juez De Moraes.

El magistrado también prohibió el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario y señaló que cualquier visita adicional tendrá que contar con el aval de la Justicia.

