Elecciones en Honduras: el CNE aprobó un informe para declarar al ganador de los comicios con el 99,2% de las actas contabilizadas

La resolución recibió el respaldo de dos de los tres consejeros que integran la autoridad electoral. No se precisó la fecha del anuncio oficial, aunque el Partido Nacional sostuvo que la proclamación podría concretarse este miércoles

La consejera presidenta del Consejo
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall (i), la consejera del CNE, Cossette Alejandra López-Osorio (c), y el consejero Marlo David Ochoa, durante una conferencia, en Tegucigalpa (Honduras) (EFE/Gustavo Amador)

La autoridad electoral de Honduras se prepara para proclamar al ganador de las elecciones presidenciales del mes pasado, en un proceso marcado por una estrecha diferencia en el conteo de votos, impugnaciones pendientes y divisiones internas dentro del organismo encargado del escrutinio.

El candidato Nasry Asfura del Partido Nacional (PN), respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el recuento con menos de un punto porcentual de ventaja sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el escrutinio alcanzó el 99,2% de las actas contabilizadas hasta este martes. Con esos datos, el pleno del organismo aprobó en horas de la noche un informe que propone declarar al vencedor de los comicios “con los datos que hasta este momento se tienen a disposición”. La resolución recibió el respaldo de dos de los tres consejeros que integran el CNE.

No se precisó de inmediato la fecha del anuncio oficial, aunque el Partido Nacional sostuvo que la proclamación podría concretarse este miércoles. El CNE dispone de plazo legal hasta el 30 de diciembre para declarar al nuevo mandatario. Al mismo tiempo, el organismo mantiene pendiente la revisión de alrededor de 600 actas que presentan inconsistencias.

La resolución aprobada este martes también desestimó varias impugnaciones, un paso que, según el informe, allana el camino para la designación formal de un ganador. Sin embargo, el proceso enfrenta cuestionamientos por parte del principal rival de Asfura. Salvador Nasralla, ex vice de Xiomara Castro, rechazó la decisión y volvió a exigir una revisión más amplia del escrutinio.

El candidato Nasry Asfura del
El candidato Nasry Asfura del Partido Nacional (PN) y el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal

No acepto la declaratoria (...), están impidiendo el conteo voto por voto”, afirmó Nasralla en un video difundido este martes en sus redes sociales. El candidato sostuvo que persisten supuestas irregularidades en miles de actas y reclamó un recuento exhaustivo antes de cualquier proclamación oficial.

El CNE atraviesa una división interna que se atribuye a la politización del organismo. Los tres principales partidos del país se reparten los cargos tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el tribunal electoral, un esquema que influye en las decisiones y en la dinámica del proceso. Esa fractura quedó expuesta durante la votación del informe.

El consejero Marlon Ochoa, representante del oficialismo, se negó a votar la resolución y expresó su rechazo en declaraciones públicas. “No debo ni puedo participar en un acto ilícito porque me convertiría en cómplice (...). Aquí se consumará un golpe de Estado electoral”, declaró Ochoa tras la sesión del pleno.

Según el consejero, el organismo aún debe resolver 288 impugnaciones, nulidades y reclamos presentados durante el proceso electoral. Ochoa sostuvo que avanzar hacia la proclamación sin atender esos recursos vulnera las garantías del escrutinio y el derecho de los partidos a la revisión de los resultados.

La consejera presidenta del Consejo
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall. (EFE/Carlos Lemos)

En ese contexto, el funcionario presentó la noche del martes una denuncia ante la Fiscalía, institución cercana al gobierno, para que investigue presuntos delitos electorales vinculados al desarrollo del proceso y al tratamiento de las impugnaciones. La presentación judicial se suma a las tensiones políticas que rodean la etapa final del conteo.

Una consejera del CNE advirtió el peligro que podría correr el proceso electoral en Honduras

La presidenta del órgano electoral hondureño, Ana Paola Hall, solicitó este martes a los observadores nacionales e internacionales a mantener la atención puesta en la antesala a la declaración del nuevo presidente por posibles intentos de interferencia o presión sobre el proceso.

En su perfil en la red social X, la consejera escribió: “Hago un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales y a la comunidad internacional, para que estén atentos a lo que puedan intentar hacer esta noche contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos”, expresó Hall a través de la red social X.

(Con información de AFP)

