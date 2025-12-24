América Latina

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio

El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lidera los resultados con el 40,27 % de los votos, con el 99,93 % de las actas procesadas

Los hondureños aguardan este miércoles la posible publicación de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, con el escrutinio ordinario prácticamente finalizado —99,93% de las actas contabilizadas— y en medio de tensiones por el retraso y las denuncias en torno al escrutinio especial de al menos 333 actas con inconsistencias.

Según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del Partido Nacional, mantiene el primer lugar con el 40,27% de los votos tras el conteo del 99,93% de las actas del proceso celebrado el 30 de noviembre.

El escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias se inició el 18 de diciembre, cinco días después de lo previsto, y ha estado marcado por obstáculos denunciados por las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López. Entre la noche del martes y las 09:00 hora local del miércoles solo se lograron escrutar 62 actas, a pesar de la disponibilidad de al menos 150 mesas habilitadas en el Centro Logístico Electoral (CLE), con participación de representantes de partidos, observadores nacionales e internacionales y la Fiscalía. El CNE tiene como fecha límite el 30 de diciembre para anunciar los resultados definitivos.

Partidarios del candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras, vitorean durante un mitin encabezado por la representante del partido María Antonieta Mejía, mientras esperan el anuncio de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral, en medio de semanas de incertidumbre y acusaciones de fraude, en Tegucigalpa, Honduras, el 23 de diciembre de 2025. (REUTERS/Leonel Estrada)

La secretaria del CNE, Telma Martínez, propuso el martes que el pleno —integrado por representantes del oficialismo y la oposición— declare los resultados de la elección presidencial sin esperar la conclusión del escrutinio especial. En una sesión virtual, Hall y López aprobaron la sugerencia, mientras que Ochoa, la tercera consejera, advirtió que “aquí se consumará un golpe de Estado electoral”. “No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito”, subrayó Ochoa durante la reunión virtual del pleno del CNE, de la que se retiró tras formular su denuncia.

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), responsable de la edición del diario oficial La Gaceta, fue resguardada este miércoles por un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional. Según declaraciones recogidas por periodistas, la presencia policial responde a una “medida preventiva” ante la posible emisión de la declaratoria de resultados. El subgerente de la ENAG, Amílcar Valdéz, declaró al diario digital La Prensa que la institución no publicará la declaratoria del CNE si solo cuenta con las firmas de dos consejeras, ya que la normativa exige la firma de los tres consejeros.

Desde el oficialismo y sectores de la oposición se han lanzado acusaciones de “golpe de Estado electoral”. El coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), el expresidente Manuel Zelaya, llamó a la movilización de sus bases en apoyo al alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien permanece en las afueras del CLE exigiendo el recuento “voto por voto” ante la percepción de que los resultados le son adversos. La candidata de Libre, Rixi Moncada, ubicada en tercer lugar con menos del 20% de los votos, tampoco reconoce los resultados del CNE.

El candidato presidencial Salvador Nasralla,
El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, protesta junto a sus seguidores frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) tres semanas después de las elecciones presidenciales, mientras el escrutinio continúa estancado debido a papeletas sin contar, acusaciones de fraude y fallas en el sistema electoral, en Tegucigalpa, Honduras, el 22 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien ocupa la segunda posición con el 39,53% de los sufragios, también ha solicitado que la elección presidencial se contabilice “voto por voto”. No obstante, la autoridad electoral ha rechazado esa posibilidad argumentando que las normas vigentes solo prevén el escrutinio especial.

En el contexto de incertidumbre, el Colegio de Abogados, la empresa privada y el Partido Nacional han señalado que el camino para la declaratoria de resultados está despejado y esperan que esta se produzca durante la jornada del miércoles. Por la mañana, la Policía dispersó a un grupo reducido de militantes de Libre que bloqueaban un tramo de la autopista entre Tegucigalpa y San Pedro Sula.

(Con información de EFE)

