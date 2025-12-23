América Latina

El Supremo Tribunal Federal autorizó a Jair Bolsonaro para operarse de urgencia en Navidad

La decisión final sobre el traslado y la operación está en manos del magistrado Alexandre de Moraes

Jair Bolsonaro enfrenta una condena
Jair Bolsonaro enfrenta una condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022 (Reuters)

El equipo legal del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo Federal (STF) para que reciba su autorización y sea trasladado a un hospital de Brasilia, con el objetivo de someterse a una intervención quirúrgica durante la Navidad.

La defensa pidió que Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado de 2022, sea operado de dos hernias inguinales.

La petición formal fue autorizada por el juez instructor, Alexandre de Moraes, quien dio el visto bueno para que Bolsonaro ingrese este jueves en el hospital DF Star de Brasilia para los exámenes y preparativos previos, y que la cirugía tenga lugar el 25 de diciembre.

Alexandre de Moraes es el
Alexandre de Moraes es el magistrado responsable de decidir sobre la operación solicitada por Bolsonaro (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

El procedimiento, considerado necesario, pero no urgente, fue recomendado por los médicos tratantes para evitar un agravamiento del cuadro clínico en los próximos días.

La defensa también solicitó que el expresidente esté acompañado en el hospital por su esposa, Michele Bolsonaro, y por dos de sus hijos: el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro.

Michele Bolsonaro solicitó acompañar a
Michele Bolsonaro solicitó acompañar a su esposo durante la internación hospitalaria (Reuters)

El doctor Cláudio Birolini, cirujano de São Paulo a cargo del caso, detalló a CNN Brasil que el equipo médico está preparado para viajar a la capital en cuanto reciba la autorización judicial.

Además, precisó que el postoperatorio requerirá una hospitalización de cinco a siete días, con controles especiales de analgesia, fisioterapia y prevención de eventos trombóticos, adaptados a las particularidades del paciente.

Los exámenes clínicos evidenciaron una hernia inguinal bilateral con protrusión de una asa intestinal, manifestada por síntomas como hipo y malestar gástrico. El equipo planea aplicar un bloqueo anestésico del nervio frénico para mitigar los episodios de hipo, un síntoma recurrente en Bolsonaro.

El historial médico del expresidente incluye cirugías abdominales y tratamientos vinculados a complicaciones tras el ataque con arma blanca sufrido en septiembre de 2018, durante su campaña presidencial.

El equipo médico de Bolsonaro
El equipo médico de Bolsonaro recomendó una cirugía urgente por dos hernias inguinales (Reuters)

En abril de este año fue sometido a una operación de 12 horas por una suboclusión intestinal y, en septiembre, recibió tratamiento quirúrgico por lesiones cutáneas, manteniéndose bajo vigilancia constante por las secuelas digestivas y dermatológicas.

Bolsonaro cumple condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia desde el 22 de noviembre, tras la revocación de la prisión domiciliaria concedida en agosto.

La Corte Suprema adoptó esta medida después de que se probara que el exmandatario intentó inutilizar la tobillera electrónica impuesta como cautelar. El juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido más reciente de prisión domiciliaria, alegando la ausencia de requisitos legales y el reiterado incumplimiento de medidas cautelares.

Además, Bolsonaro canceló la semana pasada la primera entrevista prevista desde su detención, por motivos de salud. La condena también lo inhabilita para cargos públicos hasta 2060, tras haber sido declarado culpable de liderar un complot para impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones presidenciales de 2022.

(Con información de Europa Press y EFE)

