Ecuador e Israel fortalecieron su relación bilateral tras visita técnica enfocada en el sector agrícola

Ecuador e Israel buscan fortalecer sus relaciones bilaterales.

Ecuador e Israel avanzaron en el fortalecimiento de su relación bilateral a partir de una visita técnica orientada a ampliar la cooperación en el sector agrícola, con énfasis en innovación, sostenibilidad y uso eficiente de recursos.

La iniciativa se concretó con la llegada al país de una experta israelí en agricultura enviada por el Gobierno de Israel, a través de MASHAV, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, como parte de una agenda destinada a sentar bases técnicas para futuras acciones conjuntas.

La visita tuvo como objetivo central realizar un diagnóstico de la situación actual del sector agrícola ecuatoriano, con el propósito de identificar oportunidades, desafíos y prioridades que orienten los siguientes pasos de la cooperación bilateral.

Se busca cooperación en materia agrícola. (EFE)

De acuerdo con la información oficial, el enfoque estuvo dirigido a optimizar el uso de los recursos disponibles mediante la aplicación de soluciones eficientes y adaptadas al contexto local, buscando maximizar el impacto productivo con el menor consumo posible de insumos, en línea con los principios de sostenibilidad y resiliencia frente a los desafíos climáticos y económicos que enfrenta el campo ecuatoriano.

Durante su estadía, la experta mantuvo reuniones de alto nivel con autoridades del Gobierno de Ecuador, entre ellas la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, así como con el viceministro de Cooperación Internacional y representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En estos encuentros se analizaron las áreas de cooperación más pertinentes para el país y los mecanismos institucionales necesarios para avanzar hacia una colaboración técnica efectiva y sostenible, que pueda traducirse en resultados concretos para el sector productivo rural.

La agenda no se limitó al ámbito gubernamental. También incluyó encuentros técnicos y académicos con instituciones de investigación y formación agrícola, con el objetivo de articular el conocimiento científico y la capacitación con las necesidades reales del territorio. Asimismo, se desarrollaron actividades en campo, entre ellas capacitaciones y diálogos directos con productores agrícolas en la ciudad de Latacunga, que permitieron conocer de primera mano las condiciones en las que se desarrolla la producción, así como las principales demandas y limitaciones que enfrentan los agricultores.

Estos espacios de intercambio en territorio fueron clave para alinear la cooperación bilateral con la realidad del sector rural ecuatoriano. Según el boletín oficial, la combinación de reuniones institucionales de alto nivel y trabajo directo con los actores locales permitió construir una visión integral del contexto agrícola del país, evitando que la cooperación se limite a acuerdos formales y asegurando que las futuras acciones respondan a dinámicas concretas del campo.

El Palacio de Najas, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en una fotografía de archivo. (Cancillería de Ecuador)

Desde la perspectiva israelí, la visita se inscribe en una estrategia de cooperación técnica basada en el intercambio de conocimiento, la innovación tecnológica y el aprovechamiento estratégico de los recursos. Israel ha desarrollado, en las últimas décadas, soluciones en áreas como riego eficiente, manejo de suelos y agricultura en condiciones adversas, experiencias que ahora buscan adaptarse a contextos como el ecuatoriano, caracterizado por su diversidad climática y productiva .

Para Ecuador, la cooperación con Israel abre la posibilidad de incorporar enfoques técnicos orientados a mejorar la productividad agrícola sin comprometer la sostenibilidad ambiental. El diagnóstico realizado durante esta primera visita servirá como insumo para definir futuras acciones conjuntas, que podrían incluir programas de capacitación, transferencia tecnológica y asistencia técnica especializada, en coordinación con las instituciones nacionales competentes.

La Embajada del Estado de Israel en Ecuador señaló que esta misión constituye un primer paso dentro de un proceso más amplio de colaboración bilateral. El objetivo, según la información difundida, es sentar bases sólidas para fortalecer la productividad agrícola, promover el desarrollo rural y contribuir a una producción más sostenible y resiliente, en un contexto marcado por la necesidad de innovar frente a los efectos del cambio climático y las presiones sobre los sistemas alimentarios.

La visita concluyó con el compromiso de ambas partes de continuar profundizando la cooperación técnica, utilizando el diagnóstico levantado como hoja de ruta para definir proyectos específicos. Con ello, Ecuador e Israel buscan consolidar una relación bilateral que trascienda el intercambio diplomático y se traduzca en beneficios concretos para el sector agrícola y las comunidades rurales del país.