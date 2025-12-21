América Latina

La Unión Europea llamó a no obstaculizar la declaración de los resultados electorales en Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) procesó el 99,87 % de las actas, pero aún no emitió los resultados finales, teniendo a Nasry Asfura y Salvador Nasralla en una cerrada disputa

La Unión Europea reclamó transparencia
La Unión Europea reclamó transparencia y no injerencia en el cierre del escrutinio electoral hondureño (Europa Press)

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) emitió un llamado público en Honduras mediante un comunicado oficial para advertir a los actores políticos sobre la importancia de no obstaculizar la etapa final del conteo de los resultados de las elecciones generales.

El pronunciamiento, difundido cuando el escrutinio especial de actas con inconsistencias generaba atención nacional y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, instó a las autoridades a garantizar que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los funcionarios electorales trabajen libres de presiones e intimidaciones.

El CNE es responsable del
El CNE es responsable del conteo y la validación de 2.792 actas cuestionadas (AP Foto/Moisés Castillo)

La MOE UE recordó a las autoridades su deber de permitir que los responsables electorales ejerzan sus funciones con garantías institucionales, esenciales para la confianza en la democracia hondureña.

Además, enfatizó la urgencia de concluir el escrutinio especial de 2.792 actas seleccionadas por inconsistencias, bajo revisión desde el jueves después de la elección principal, y exigió un proceso con transparencia. La misión europea advirtió que la parálisis previa ya había provocado demoras y afectado la organización electoral.

Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, lidera con 40,28% de los votos escrutados, seguido por Salvador Nasralla del Partido Liberal con 39,58%.

Ni Asfura ni Nasralla reconocen
Ni Asfura ni Nasralla reconocen oficialmente la victoria sin el anuncio final del CNE (X-Twitter)

El CNE procesó el 99,87 % de las actas en el conteo especial, pero aún no emitió la declaratoria final.

Frente a la tensión por el resultado ajustado y la demora en la proclamación presidencial, la MOE UE resaltó que cualquier impugnación debe resolverse solo por los mecanismos legales establecidos.

El comunicado recalcó que partidos y actores políticos cuentan con acceso a las actas, y que la transparencia permanece bajo observación internacional. La misión advirtió que invalidar actas de manera deliberada podría alterar la voluntad popular, reiterando el pedido de no interferir en el desenlace electoral.

El contexto político estuvo marcado por demandas de recuento total de votos, con los candidatos Nasralla y Rixi Moncada exigiendo públicamente una revisión voto por voto, solicitud que el CNE desestimó por restricciones legales.

La presidenta Xiomara Castro aseguró que su gobierno respetará el resultado oficial del CNE y se compromete a una transición pacífica y apegada a la Constitución, con la toma de posesión programada para el 27 de enero de 2026.

La presidenta Xiomara Castro prometió
La presidenta Xiomara Castro prometió respetar el dictamen final del Consejo Nacional Electoral (Reuters)

El proceso vivió nuevas tensiones cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó visas a funcionarios del sistema electoral hondureño, como el magistrado Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral, por actuaciones que, según Estados Unidos, obstruyeron el recuento de votos y amenazaron la democracia local; la sanción busca respaldar la integridad electoral y promueve un cierre transparente de la votación.

La observación internacional y el acceso de los partidos a las actas permitieron fiscalizar el proceso en todo momento. El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para proclamar oficialmente los resultados y concluir el ciclo electoral.

(Con información de EFE)

