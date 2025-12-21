El CNE de Honduras denunció la paralización del escrutinio y alertó sobre un “boicot” electoral: “Un clima de absoluta impunidad”

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, denunció este sábado la paralización del escrutinio especial, responsabilizando directamente a los representantes de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Liberal tras el retiro de sus delegados, lo que impidió el inicio del “turno B” de la revisión de actas.

La integrante del consejo del CNE explicó que, tras llevar a cabo ajustes logísticos y reforzar la seguridad en el Centro Logístico Electoral, se preparaba el ingreso del segundo turno de trabajo para continuar con la revisión de actas irregulares. Durante la lectura de las reglas de transparencia y la exposición de las irregularidades detectadas, los delegados de Libre y el Partido Liberal se retiraron del recinto, quedando fuera de las instalaciones.

“La intención de este comportamiento es clara: buscan impedir la declaratoria final. Esta actitud transgrede la ley, afecta el cronograma electoral y se produce en un clima de absoluta impunidad”, señaló López.

Frente al bloqueo del proceso, la consejera exigió la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso electivo y advirtió que los representantes partidarios deben cumplir con la función para la que fueron acreditados o, de lo contrario, serán retirados y reemplazados, iniciándose además las acciones legales correspondientes por delitos electorales.

“Señores de las JEVR, ustedes no deciden el resultado; su deber es respetar la voluntad expresada por el pueblo en las urnas”, enfatizó.

Cossette López advirtió sobre el desalojo de delegados de Libre y el PL luego del intento de "boicot" en escrutinio especial (REUTERS/Leonel Estrada)

López también cuestionó la conducta de los partidos responsables del boicot, subrayando que el CNE ha puesto toda la infraestructura necesaria para el escrutinio, y que lo sucedido revela la falta de vocación democrática de las agrupaciones involucradas. “Lo que hacen deja en evidencia que no respetan al pueblo, que es quien tiene la última palabra en la elección”, sentenció.

Más temprano, la presidenta del CNE de Honduras, Ana Paola Hall, denunció “graves retrasos en el escrutinio especial” de las elecciones generales del 30 de noviembre y alertó sobre un “clima de intimidación” en el Centro Logístico Electoral (CLE).

“Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE. Lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos", denunció Hall.

Por su parte, el candidato presidencial Salvador Nasralla señaló públicamente anomalías en el inicio del “turno B” del escrutinio especial en las bodegas del Consejo Nacional Electoral (CNE), atribuyendo el incidente a restricciones impuestas por las Fuerzas Armadas (FFAA) que, a su juicio, violan la ley electoral.

El aspirante a la presidencia hondureña aseguró que los delegados del Partido Liberal fueron presionados para no consignar “cero” en las actas, aun cuando la normativa lo permite en los casos en que no exista cuadernillo o el registro de votantes en el cuadernillo sea inferior a la cantidad de sufragios consignados en el acta inconsistente. Además, indicó que se les prohibió solicitar cualquier otra documentación que no estuviera previamente colocada en las mesas de revisión.

Según relató en la red social X, miembros de las FFAA advirtieron que cualquier intento de reclamar el cumplimiento de la ley sería considerado una agresión, lo que fue interpretado como un acto de intimidación y coacción hacia los representantes liberales.

“Este ambiente impidió realizar con normalidad las tareas de conteo y verificación, afectando directamente la transparencia y legitimidad del proceso, razón por la cual el Partido Liberal decidió retirarse momentáneamente de las mesas del escrutinio especial”, argumentó Nasralla.

Partidarios del candidato presidencial Salvador Nasralla participan en una protesta el pasado 15 de diciembre (REUTERS/Fredy Rodriguez)

En la publicación, el candidato adjuntó un video en el que se observa a militantes del Partido Liberal apostados fuera de las instalaciones, reclamando y documentando los hechos en compañía de abogados, dejando constancia formal de los motivos por los cuales la agrupación optó por retirarse temporalmente del proceso. Nasralla reafirmó que la decisión busca salvaguardar la defensa del sufragio y la democracia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene plazo hasta el 30 de diciembre para publicar los resultados oficiales de estos comicios, en un contexto que la presidenta del órgano, Ana Paola Hall, ha descrito como uno de los procesos electorales más complejos de la historia reciente del país.

Hasta las 22:00 (hora local) del sábado, el escrutinio especial en Honduras logró revisar 983 de las 2.792 actas que presentaban inconsistencias. El proceso arrancó el jueves, después de un retraso de cinco días respecto al cronograma original.