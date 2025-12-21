América Latina

El CNE de Honduras denunció la paralización del escrutinio y alertó sobre un “boicot” electoral: “Un clima de absoluta impunidad”

Cossette López-Osorio, consejera del ente, advirtió el retiro de representantes de los partidos Libre y Liberal durante el recuento de actas con inconsistencias, lo que provocó la suspensión del conteo especial

Guardar

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, denunció este sábado la paralización del escrutinio especial, responsabilizando directamente a los representantes de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Liberal tras el retiro de sus delegados, lo que impidió el inicio del “turno B” de la revisión de actas.

La integrante del consejo del CNE explicó que, tras llevar a cabo ajustes logísticos y reforzar la seguridad en el Centro Logístico Electoral, se preparaba el ingreso del segundo turno de trabajo para continuar con la revisión de actas irregulares. Durante la lectura de las reglas de transparencia y la exposición de las irregularidades detectadas, los delegados de Libre y el Partido Liberal se retiraron del recinto, quedando fuera de las instalaciones.

La intención de este comportamiento es clara: buscan impedir la declaratoria final. Esta actitud transgrede la ley, afecta el cronograma electoral y se produce en un clima de absoluta impunidad”, señaló López.

Frente al bloqueo del proceso, la consejera exigió la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso electivo y advirtió que los representantes partidarios deben cumplir con la función para la que fueron acreditados o, de lo contrario, serán retirados y reemplazados, iniciándose además las acciones legales correspondientes por delitos electorales.

“Señores de las JEVR, ustedes no deciden el resultado; su deber es respetar la voluntad expresada por el pueblo en las urnas”, enfatizó.

Cossette López advirtió sobre el
Cossette López advirtió sobre el desalojo de delegados de Libre y el PL luego del intento de "boicot" en escrutinio especial (REUTERS/Leonel Estrada)

López también cuestionó la conducta de los partidos responsables del boicot, subrayando que el CNE ha puesto toda la infraestructura necesaria para el escrutinio, y que lo sucedido revela la falta de vocación democrática de las agrupaciones involucradas. “Lo que hacen deja en evidencia que no respetan al pueblo, que es quien tiene la última palabra en la elección”, sentenció.

Más temprano, la presidenta del CNE de Honduras, Ana Paola Hall, denunció “graves retrasos en el escrutinio especial” de las elecciones generales del 30 de noviembre y alertó sobre un “clima de intimidación” en el Centro Logístico Electoral (CLE).

“Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE. Lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos", denunció Hall.

Por su parte, el candidato presidencial Salvador Nasralla señaló públicamente anomalías en el inicio del “turno B” del escrutinio especial en las bodegas del Consejo Nacional Electoral (CNE), atribuyendo el incidente a restricciones impuestas por las Fuerzas Armadas (FFAA) que, a su juicio, violan la ley electoral.

El aspirante a la presidencia hondureña aseguró que los delegados del Partido Liberal fueron presionados para no consignar “cero” en las actas, aun cuando la normativa lo permite en los casos en que no exista cuadernillo o el registro de votantes en el cuadernillo sea inferior a la cantidad de sufragios consignados en el acta inconsistente. Además, indicó que se les prohibió solicitar cualquier otra documentación que no estuviera previamente colocada en las mesas de revisión.

Según relató en la red social X, miembros de las FFAA advirtieron que cualquier intento de reclamar el cumplimiento de la ley sería considerado una agresión, lo que fue interpretado como un acto de intimidación y coacción hacia los representantes liberales.

“Este ambiente impidió realizar con normalidad las tareas de conteo y verificación, afectando directamente la transparencia y legitimidad del proceso, razón por la cual el Partido Liberal decidió retirarse momentáneamente de las mesas del escrutinio especial”, argumentó Nasralla.

Partidarios del candidato presidencial Salvador
Partidarios del candidato presidencial Salvador Nasralla participan en una protesta el pasado 15 de diciembre (REUTERS/Fredy Rodriguez)

En la publicación, el candidato adjuntó un video en el que se observa a militantes del Partido Liberal apostados fuera de las instalaciones, reclamando y documentando los hechos en compañía de abogados, dejando constancia formal de los motivos por los cuales la agrupación optó por retirarse temporalmente del proceso. Nasralla reafirmó que la decisión busca salvaguardar la defensa del sufragio y la democracia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene plazo hasta el 30 de diciembre para publicar los resultados oficiales de estos comicios, en un contexto que la presidenta del órgano, Ana Paola Hall, ha descrito como uno de los procesos electorales más complejos de la historia reciente del país.

Hasta las 22:00 (hora local) del sábado, el escrutinio especial en Honduras logró revisar 983 de las 2.792 actas que presentaban inconsistencias. El proceso arrancó el jueves, después de un retraso de cinco días respecto al cronograma original.

Temas Relacionados

Consejo Nacional ElectoralÚltimas Noticias AméricaHondurasElecciones en HondurasElecciones Honduras 2025Cossette López-OsorioSalvador Nasralla

Últimas Noticias

Control sobre la información y la religión: cómo el dictador Ortega busca convertir a Nicaragua en la Corea del Norte de Centroamérica

Compañías que operan rutas internacionales han colocado avisos en terminales para informar a los pasajeros sobre restricciones al ingreso de material impreso y religioso

Control sobre la información y

Nasry Asfura señaló actos de violencia en el Centro Logístico Electoral durante el recuento de las actas con inconsistencias

Las acusaciones del candidato presidencial apuntan a la falta de acción de los fiscales durante los incidentes ocurridos, donde se reportaron agresiones a mujeres y suspensión del conteo

Nasry Asfura señaló actos de

El CNE de Honduras denunció “graves retrasos” en el escrutinio especial de actas inconsistentes y alertó sobre un “clima de intimidación”

Un informe de situación expresado por la presidenta del ente electoral advirtió sobre las demoras significativas en el conteo de actas inconsistentes y señaló la existencia de presiones hacia los trabajadores del centro logístico

El CNE de Honduras denunció

La Unión Europea llamó a no obstaculizar la declaración de los resultados electorales en Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) procesó el 99,87 % de las actas, pero aún no emitió los resultados finales, teniendo a Nasry Asfura y Salvador Nasralla en una cerrada disputa

La Unión Europea llamó a

Paraguay y Brasil inauguraron el Puente de la Integración, una nueva conexión que facilitará el comercio y mejorará el tránsito fronterizo

La inversión superó los USD 340 millones y autoridades y empresarios destacaron el impacto positivo en el comercio, la logística y el desarrollo regional

Paraguay y Brasil inauguraron el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Extremadura 2025 - 21D,

Elecciones Extremadura 2025 - 21D, en directo | Última hora de las mesas electorales y previsión de escaños de PSOE, PP y VOX

Las mejores frases emotivas para brindar en Navidad

Bukele resalta éxito de Shakira y su residencia en Centroamérica: “El Salvador está cambiando”

Detienen a hombre por presunto intento de feminicidio en Nezahualcóyotl

Resultados del Baloto y Revancha sábado 20 de diciembre de 2025: números ganadores del sorteo de HOY

INFOBAE AMÉRICA
Ana Obregón, indignada tras su

Ana Obregón, indignada tras su vinculación con Jeffrey Epstein: "Debo tener un imán para rodearme de polémicas"

El expresidente Arce critica desde la cárcel las medidas económicas del Gobierno de Paz en Bolivia

Maduro promete "romper con el maleficio de la traición" a Venezuela tras las "agresiones" de EEUU

Amper se adjudica un contrato de 130 millones en Brasil para modernizar la red eléctrica de Pará

Fallece una mujer de 91 años tras declararse un incendio en su vivienda de El Provencio (Cuenca)

ENTRETENIMIENTO

Flea reveló el proceso creativo

Flea reveló el proceso creativo de las canciones de Red Hot Chili Peppers: “Muchos temas nacieron de ensayos improvisados”

Los 10 villanos más icónicos de las películas navideñas

Uma Thurman: la escena de “Kill Bill” que casi la mata y su reconciliación con Quentin Tarantino

Mia Goth recordó su obsesión con Amy Winehouse: “Acampé fuera de su casa para verla”

Dylan Efron sorprendió en “Bailando con las estrellas” con una transformación física récord en pocas semanas