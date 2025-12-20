Uruguay reclamó flexibilizar el Mercosur para negociar acuerdos comerciales con terceros

El presidente uruguayo instó al Mercosur a flexibilizar las reglas para negociar acuerdos comerciales (EFE)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, instó a los países miembros del Mercosur a flexibilizar las reglas internas para negociar acuerdos comerciales con terceros, tras el ingreso de su país al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).

La solicitud se presentó en la cumbre del bloque sudamericano, donde Orsi compartió su propuesta ante los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Argentina, Javier Milei; y Paraguay, Santiago Peña.

Orsi destacó la necesidad de que el Mercosur adopte una orientación pragmática, permitiendo que cada país gestione acuerdos internacionales según sus propias realidades.

“Uruguay promueve una mirada pragmática y constructiva que contemple las distintas velocidades, sensibilidades y realidades de cada socio, permitiendo que cada Estado parte continúe adaptándose y enfrentando la coyuntura económica y comercial en consonancia con sus propias necesidades y capacidades”, afirmó.

Orsi defendió la necesidad de un Mercosur más pragmático y adaptado a las distintas realidades del bloque (Reuters)

El mandatario defendió la transformación interna del bloque para prepararlo ante la inestabilidad política y comercial internacional. Señaló la urgencia de que el Mercosur sea “lo suficientemente flexible y moderno para brindarnos el espacio necesario para fomentar el desarrollo de nuestras economías y generar crecimiento y beneficios sustanciales para nuestros pueblos”, señaló.

Aunque la adhesión de Uruguay al CPTPP marca un nuevo panorama, Orsi no mencionó de forma explícita este ingreso durante su intervención principal. El acuerdo reúne a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam, y representa 15% del Producto Bruto Interno mundial, con unos 595 millones de habitantes.

La apuesta uruguaya por una mayor apertura comercial también fue enfatizada por el canciller Mario Lubetkin, quien afirmó que el bloque debe adaptarse a los “ritmos y necesidades de cada Estado parte”.

El canciller uruguayo reclamó mayor flexibilidad en las negociaciones externas del Mercosur (Reuters)

Durante la cumbre, otro tema central fue la postergación de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), esperada tras 26 años de negociaciones pero pospuesta debido a desacuerdos internos en Europa.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, propuso firmar el tratado en enero, “a la espera de nuevas negociaciones”.

La presidenta de la Comisión Europea propuso aplazar la firma del acuerdo Mercosur-UE para enero (Reuters)

El gobierno de Brasil y el de Uruguay manifestaron su frustración, aunque mantienen optimismo sobre una resolución pronta. “Tenemos esperanza de que el proceso concluya lo más rápido posible”, dijo el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

El aplazamiento se atribuye a la resistencia de algunos países europeos preocupados por el impacto en sus agricultores.

Miles de productores protestaron en Bruselas durante la cumbre, mientras el gobierno de Francia exigió cláusulas de salvaguardia más estrictas y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, solicitó una postergación mínima de un mes.

Miles de agricultores se manifestaron en Bruselas durante la cumbre Mercosur-UE (Reuters)

En este contexto, Orsi subrayó la estrategia uruguaya de diversificación de mercados y acuerdos bilaterales. Señaló la concreción en septiembre del convenio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), compuesta por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y el interés en avanzar en negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Vietnam, India, Corea del Sur, Reino Unido, Indonesia, Panamá, Ecuador y Perú.

(Con información de EFE)