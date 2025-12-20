Santiago Peña instó al Mercosur a cerrar acuerdos con otros países: “No podemos limitarnos únicamente a esperar a la UE”

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/Juan Pablo Pino)

El presidente paraguayo, Santiago Peña, alentó este sábado, durante la Cumbre del Mercosur, a que el bloque envíe una señal tras el aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE), impulsando pactos con otros países.

Peña instó a concluir el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y con Singapur, cuyas negociaciones están, según él, “más cerca” de concretarse. Además, señaló que existe una gran oportunidad para alcanzar acuerdos con países del este asiático y de Asia central.

“Seguiremos esperando en el altar a la UE, pero no podemos limitarnos únicamente a esperar a la Unión Europea. Hay numerosos países y regiones donde estamos más cerca de un acuerdo”, sostuvo durante su intervención en la cumbre celebrada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El acuerdo entre Mercosur y la UE debía firmarse este sábado, pero la parte europea postergó la rúbrica a último momento por discrepancias en la ratificación del documento en las instituciones comunitarias.

El Consejo Europeo comunicó el jueves que no contaba con el respaldo necesario para aprobar la firma prevista para este sábado y propuso posponer el acto para el 12 de enero en Paraguay.

Durante su intervención, que se extendió por unos 40 minutos, Peña afirmó que “el presente y futuro” de Mercosur “exigen audacia y pragmatismo”, y realizó un llamado a pasar a la acción para promover una integración profunda de la región, con énfasis en inversiones en energía, hidrovías y conectividad digital.

El mandatario paraguayo sostuvo que Paraguay “quiere ser protagonista, el centro de integración latinoamericano”, aunque pidió a Brasil y Argentina que ejerzan un liderazgo acorde a su relevancia geográfica y al tamaño de sus economías.

Por su parte, reprochó públicamente a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la falta de coordinación que impidió la presencia conjunta de ambos mandatarios en la inauguración del Puente de la Integración, una infraestructura clave que conecta Foz de Iguazú con Presidente Franco.

El episodio, ocurrido durante la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, evidenció tensiones diplomáticas y desafíos en la gestión de proyectos binacionales en la región. Peña propuso mejorar la comunicación entre los gobiernos para evitar situaciones similares en el futuro.

Durante su intervención en la cumbre, Peña expresó que el desacuerdo entre las cancillerías de Brasil y Paraguay le dejó un “sabor amargo” y reconoció que ambos gobiernos compartían la responsabilidad por la falta de coordinación.

Lamentó que la ausencia de acuerdo impidiera que los dos presidentes participaran juntos en la inauguración del puente, que se realizó el viernes con la presencia exclusiva de Lula. Peña visitará la infraestructura este sábado, tras concluir su participación en la cumbre regional.

La respuesta de Lula da Silva ante el reproche de Peña se produjo en un ambiente cordial. El presidente brasileño atribuyó el desencuentro a la burocracia, lo que provocó risas entre los asistentes a la cumbre, según la transmisión oficial del evento. El intercambio, aunque distendido, puso de relieve la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación diplomática entre ambos países.

En un gesto para facilitar la comunicación directa en futuras inauguraciones, Peña propuso a Lula intercambiar números de teléfono. El presidente paraguayo sugirió que este contacto personal podría evitar malentendidos en eventos como la próxima apertura del puente entre Porto Murtinho, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, y Carmelo Peralta, en el Chaco paraguayo. Esta nueva infraestructura forma parte de una ruta estratégica para la integración comercial entre Brasil y los puertos de Chile, atravesando el norte argentino.

El contexto de la Cumbre del Mercosur sirvió también para que Peña hiciera un balance de la relación bilateral y de la integración regional. El mandatario recordó que, tras su elección en 2023, Lula le recibió en tres ocasiones antes de su toma de posesión, pero desde entonces ninguno de los dos ha realizado visitas de Estado recíprocas. La falta de estos encuentros oficiales refleja, según Peña, la necesidad de fortalecer los lazos diplomáticos y la cooperación en el bloque.

Además del episodio del puente, Peña abordó otros temas relevantes para el Mercosur. El presidente paraguayo rechazó de manera enfática la propuesta de crear un nuevo fondo de convergencia de USD 30 millones, considerándola insuficiente.

Recordó que el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), creado en 2004, contaba originalmente con USD 100 millones, y argumentó que, para mantener la paridad del poder de compra de hace tres décadas, el fondo debería alcanzar los USD 360 millones. Peña incluso animó a los países miembros a considerar una dotación de USD 600 millones, en línea con el crecimiento económico regional, que multiplicó por seis el PIB de las economías del bloque en los últimos treinta años.