Lula da Silva: “El mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur”

Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó durante la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú que existe un fuerte interés internacional en concretar acuerdos comerciales con el bloque sudamericano.

Lula expresó su confianza en que varios de estos acuerdos podrán firmarse en los próximos meses, destacando la oportunidad que representa el contexto global para el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En su discurso de apertura, Lula sostuvo: “El mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur”. El mandatario no mencionó en ese momento el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, que estaba prevista para este sábado en la cumbre y fue postergada, posiblemente, para el 12 de enero en Paraguay, debido a la falta de consenso en el Consejo Europeo.

A la cumbre asistieron los jefes de Estado de los cuatro países miembros: el anfitrión Lula da Silva, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y Yamandú Orsi de Uruguay. En el encuentro, Brasil transfiere la presidencia temporal del bloque a Paraguay, que la ejercerá durante el primer semestre de 2026.

Javier Milei en el Mercosur junto a Lula da Silva

El estado de las negociaciones con la Unión Europea marca el tono de la reunión. El Consejo Europeo comunicó el jueves que no contaba con el respaldo necesario para aprobar el acuerdo en la fecha prevista, lo que llevó a la reprogramación.

Los cancilleres del Mercosur manifestaron su “desilusión” por el nuevo aplazamiento, aunque se mantienen a la espera de que la Unión Europea resuelva sus diferencias internas para avanzar en la firma.

De cara al futuro, Lula reiteró su expectativa de que el Mercosur logre concretar varios acuerdos internacionales en el corto plazo, en un periodo que coincide con el traspaso de la presidencia temporal del bloque a Paraguay.

El mandatario brasileño transmitió su optimismo respecto a la capacidad del Mercosur para aprovechar el interés global y fortalecer su proyección internacional en los próximos meses.

En otro orden, Lula expresó que una acción militar estadounidense en Venezuela provocaría una “catástrofe humanitaria”.

“El continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar” de una potencia extranjera, declaró el mandatario del gigante sudamericano.

En una entrevista con NBC News realizada el jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no descartaba la posibilidad de una guerra con Venezuela.

Los ruralistas franceses cortaron carreteras

Se levantaron algunos bloqueos en Francia

En otro orden, la situación en las carreteras de Francia mostró una mejora este sábado respecto a los días anteriores. La cantidad de bloqueos disminuyó después de la llamada a una tregua navideña por parte de los agricultores, aunque estos mantienen su descontento y advierten al Gobierno sobre la falta de soluciones.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, intentó acercarse a los sindicatos este viernes, enviando un mensaje a las organizaciones gremiales donde propuso celebrar nuevas reuniones a comienzos de enero, después de los encuentros realizados en París que permitieron acordar la tregua.

En ese mensaje, Lecornu anunció también un fondo de ayudas de 11 millones de euros para “hacer frente al impacto económico inmediato” originado por las medidas para contener la epidemia de dermatosis nodular contagiosa, especialmente el sacrificio total de los animales en las explotaciones con casos confirmados en el suroeste del país.

El primer ministro pidió a los prefectos que “suspendan, hasta nuevo aviso, cualquier control de los agentes del Estado” en las explotaciones donde se realiza la campaña de vacunación, “salvo que exista una razón imperiosa”.

La Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), principal sindicato agrario francés, respondió que siempre abogan por “la responsabilidad” y “el trabajo de fondo” mediante propuestas concretas, aunque lamentaron la ausencia de compromisos operativos adicionales por parte del Ejecutivo.

“Las respuestas esperadas, en particular sobre las indemnizaciones por los animales bloqueados, la seguridad económica de las explotaciones o el apoyo a los productores de cereales, no se han producido. Las cuentas no cuadran”, expresó la FNSEA en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Este sindicato indicó que aguarda un documento de propuestas antes de la primera semana de enero y advirtió que, “de lo contrario, asumirá sus responsabilidades y decidirá el seguimiento que dar a la movilización”.