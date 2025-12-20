El uso de los datos personales de los ciudadanos sigue generando polémica en Brasil

Reclame Aqui

Cientos y cientos de brasileños están protestando en el principal sitio web del país a disposición de los consumidores, Reclame Aqui, denunciando que se ha emitido sin su consentimiento un boletín de pago bancario por valor de 52 reales (9,4 dólares). El emisor ha sido la sede brasileña del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR Brasil. Según numerosas quejas, los interesados detectaron el boletín exclusivamente a través del sistema DDA de su cuenta bancaria. El Débito Directo Autorizado (DDA) permite recibir y visualizar de forma digital todos los boletos de pago registrados a nombre del titular. En febrero de este año, 73 millones de ciudadanos brasileños utilizaban el DDA, según datos de Núclea, una empresa que tiene la plataforma del registro centralizado de los boletines bancarios emitidos en el país.

En el sitio web Reclame Aqui, un ciudadano escribe desde Primavera do Leste, en Mato Grosso: “He recibido un boletín bancario en el DDA por valor de 52 reales emitido por la entidad ACNUR, sin que yo lo haya autorizado, contratado o consentido con ninguna donación, contribución o vínculo asociativo. Aclaro que nunca he manifestado mi voluntad por ningún medio (telefónico, digital o físico) de contribuir o adherirme a ninguna entidad vinculada a este CNPJ (el número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil). Subrayo que las donaciones requieren un consentimiento expreso, que en este caso es totalmente inexistente. Esta práctica constituye una solicitud de pago indebida”.

En Reclame Aqui, los ciudadanos también protestan por el uso de sus datos personales, datos que afirman no haber facilitado nunca a ACNUR Brasil. “¡He recibido un boletín de pago que no he autorizado! Protesto por el uso de mis datos sin autorización. No quiero hacer una donación sin mi consentimiento”, escribe una persona de San Pablo. Un señor que dice llamarse Timóteo, de Minas Gerais, afirma: “No conozco esta entidad y no estoy en condiciones de hacer donaciones debido a mi bajo salario”. En Reclame Aqui protestan personas de todo Brasil, incluso ancianos y discapacitados. Una señora escribe desde São José dos Campos, en el estado de San Pablo, en nombre de su madre: “Solicito urgentemente la anulación de estos boletines de pago. Los daños morales causados a una anciana desesperada que quiere pelear con el banco que ha permitido que esto ocurra no es algo que a la ONU le guste oír que están haciendo. O mejor dicho, ya está en conocimiento de la Auditoría de (su) sitio web internacional. Qué vergüenza utilizar a refugiados y niños hambrientos para robar a ancianas. El siguiente paso es la prensa internacional”. Desde Duque de Caxias, en el estado de Río de Janeiro, una señora escribe: “Soy una anciana con discapacidad visual y he recibido un boletín que no me pertenece. Les pido que lo cancelen y que no me envíen más”.

Infobae ha pedido a ACNUR un comentario al respecto. “Como organización sin ánimo de lucro, la continuidad del trabajo de ACNUR depende exclusivamente del apoyo financiero de las contribuciones gubernamentales, las agencias de cooperación, el sector privado y los donantes individuales. Todas las donaciones son actos de generosidad voluntaria y se destinan exclusivamente al fortalecimiento de las actividades humanitarias y de protección llevadas a cabo por el ACNUR”, dijo ACNUR a Infobae. ACNUR también añadió que “en el marco de sus campañas de recaudación de fondos para apoyar sus actividades, desde 2017 lleva a cabo en Brasil una iniciativa de comunicación institucional por correo postal, una práctica comúnmente adoptada por las organizaciones filantrópicas. A través de esta iniciativa, ACNUR presenta su labor a los posibles donantes y les invita a realizar donaciones de forma totalmente voluntaria. Es importante destacar que ACNUR no es una empresa: sus actividades no están orientadas a obtener beneficios y no hay ninguna oferta de productos o servicios asociada a las solicitudes de donaciones. La carta de invitación incluye la emisión de un boletín bancario con un importe sugerido, que se utiliza exclusivamente como medio para facilitar las contribuciones de quienes, por iniciativa propia, desean apoyar la labor humanitaria de ACNUR. Cuando se emite y se envía por correo junto con una carta informativa, el boletín contiene información clara y precisa sobre su carácter voluntario, afirmando explícitamente que se trata de una propuesta y que el pago no es obligatorio. Los boletines están debidamente registrados en el sistema bancario brasileño y, en el caso de los titulares de cuentas que hayan activado el sistema de débito directo autorizado (DDA) en su entidad financiera —que no debe confundirse con el débito automático—, podrían aparecer en la cuenta bancaria digital de la persona”, declara ACNUR a Infobae.

En Brasil no existe un boletín específico para solicitar donaciones, que se incluyen en el “Boletín de propuesta”, regulado por la Resolución del Banco Central de Brasil n.º 443/2024. “El envío solo puede realizarse en las situaciones en que el destinatario haya manifestado previamente interés en recibir dicho boletín”, declaró el Programa de Protección y Defensa del Consumidor - San Pablo (Procon-SP) a Infobae. El Procon es el organismo público brasileño que protege los derechos de los consumidores. Además, la mayoría de las personas que han escrito en Reclame Aqui, protestando por no haber autorizado a ACNUR Brasil a utilizar sus datos para emitir un boletín a su nombre, dicen no haber recibido ninguna información previa y, en muchos casos, ni siquiera saber qué es ACNUR. Desde Campinas, en el estado de San Pablo, un ciudadano escribe en la página web de Reclame Aquí: “He recibido un boletín de ACNUR, ni siquiera sabía lo que era, lo he buscado ahora en Google, no he dado mi autorización, lo he descubierto porque he ido a mirar mis DDA”. Desde Salvador, en el estado de Bahía, una persona escribe: “Me encuentro con un boletín del ACNUR que pagar en mi cuenta, pero no sé qué es ni conozco esta empresa”. Desde Río de Janeiro, otro ciudadano brasileño escribe: “No sé cómo han obtenido mis datos bancarios para enviarme un boletín de pago. Esto es una invasión de la privacidad y una forma muy agresiva y sospechosa de pedir ayuda humanitaria, lanzándonos a la cara un boletín de pago. Si fuera una persona sencilla y sin acceso a la información, pensaría que realmente debo algo y pagaría”.

El ciudadano que, por un error postal, no haya recibido ningún material informativo previo mas solamente el boletín digital en el DDA corre el riesgo de confundirse porque en el DDA, no figura el motivo del pago de los boletines. Según el abogado y profesor de Derecho Constitucional André Marsiglia, entrevistado por Infobae, lo que debería ser una propuesta de donación puede confundirse con un pago indebido. “Datos como el código fiscal (CPF) son datos protegidos. El hecho de que estén en bases de datos públicas no da derecho a utilizarlos para emitir un boletín bancario sin el consentimiento de la persona. Es una práctica abusiva, una violación de la Ley General de Protección de Datos (LGPD - Lei nº 13.709/2018), pero sobre todo una violación de la transparencia, principio que rige no solo las relaciones con los consumidores, sino todas las relaciones en general, incluso en el derecho civil y constitucional”, afirma el abogado Marsiglia a Infobae.

ACNUR declaró a Infobae que la emisión del boletín “no implica ningún cargo automático ni ninguna obligación de pago. Cualquier pago solo puede realizarse previa autorización explícita del titular de la cuenta a través de su banco. El hecho de no efectuar el pago no conlleva ninguna consecuencia, como protestos, medidas de cobro judiciales o extrajudiciales, la inclusión del nombre del interesado en bases de datos de restricción crediticia o cualquier otra medida de esa naturaleza”. ACNUR también ha añadido que “hace todo lo posible por comunicar claramente el carácter voluntario de las donaciones. En este sentido, además de la información contenida en los propios boletines, ACNUR refuerza el carácter facultativo de la contribución en la carta de invitación y mediante un seguimiento activo y respuestas individualizadas a las solicitudes recibidas a través de canales públicos y privados, incluidas las plataformas brasileñas de reclamaciones de los consumidores, como Reclame Aqui. También se ofrece información clara en el sitio web institucional de ACNUR Brasil”.

Sin embargo, muchos han protestado en Reclame Aqui diciendo que el pago se ha cobrado o pagado por error. Desde San Pablo, una señora escribe: “He recibido dos boletines de pago, que se han cobrado sin motivo alguno en mi cuenta corriente. Cuando me di cuenta, llamé a ACNUR, pero no contestan al teléfono. Mi banco no resuelve el problema porque tengo que hablar con quien realizó el cargo. Nunca autoricé estos boletos de pago, soy anciana, tengo 63 años y estoy endeudada. Si esta reclamación no se resuelve y no se me devuelve el dinero inmediatamente, les demandaré”. Desde Taboão da Serra, en el estado de San Pablo, escribe otro ciudadano: “Como pago varias cuentas, terminé pagando accidentalmente el boletín de 52 reales de esta empresa. Solicito que se lo devuelvan”.

ACNUR comunica a Infobae que “los canales de atención al cliente continúan disponibles para quienes quieran dejar de recibir este tipo de comunicaciones, así como para quienes deseen solicitar un reembolso por donaciones realizadas por error. Se puede contactar con ACNUR por correo electrónico a onu_refugiados@unhcr.org o por teléfono al 0800 729 2363 (de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00, excepto festivos)”. ACNUR también ha añadido que “reitera su compromiso con la mejora continua de sus prácticas de recaudación de fondos, sus políticas y sus relaciones con los donantes, y queda a disposición para proporcionar cualquier aclaración adicional que sea necesaria”.

Procon- SP también se dirige a los ciudadanos diciendo a través de Infobae que “es posible ponerse en contacto con el banco y, si efectivamente el boletín no ha sido autorizado, solicitar la anulación del cobro o una prueba que demuestre que el cobro ha sido autorizado. Si no se puede resolver el problema, es necesario ponerse en contacto con el Banco Central y presentar una reclamación a Procon-SP o, adjuntando tantos documentos como sea posible, como una copia del recibo de pago, un extracto bancario, un número de identificación del caso, capturas de pantalla de las conversaciones, mensajes de correo electrónico, etc. El consumidor también puede emprender acciones legales”.

A la pregunta de cuánto dinero se ha recaudado de esta manera, ACNUR respondió a Infobae que “en lo que respecta a la recaudación de fondos en Brasil, en 2024 se recaudaron alrededor de 5 millones de dólares de donantes individuales y del sector privado. Estos recursos se utilizaron directamente para apoyar acciones sociales en beneficio de las personas desplazadas forzosamente en Brasil, incluida nuestra respuesta a las poblaciones afectadas por las inundaciones en Rio Grande do Sul, y en todo el mundo. El ACNUR invita a las partes interesadas a obtener más información sobre el impacto de su labor a través de su informe anual, disponible en: https://www.acnur.org/br/media/relatorio-de-impacto-2024-juntos-transformamos-vidas”.

En cuanto a los datos utilizados por ACNUR Brasil para emitir los boletines de pago, Infobae preguntó cuáles eran las bases de datos específicas utilizadas. Según Procon-SP, es un derecho del ciudadano conocer “la fuente de la que se han obtenido sus datos”. ACNUR respondió diciendo que “recurre a proveedores de servicios especializados que proporcionan datos obtenidos de fuentes públicas y no confidenciales, de conformidad con los principios de legalidad, transparencia, limitación de la finalidad y buena fe establecidos en la Ley General de Protección de Datos de Brasil (Ley n.º 13.709/2018 - LGPD). La recopilación de datos se realiza exclusivamente con el fin de identificar y contactar a posibles simpatizantes de campañas de movilización social y humanitaria relacionadas con causas de gran interés público. No se recopilan ni utilizan datos personales sensibles y el tratamiento de los datos se limita a la información disponible públicamente, utilizada para un fin claro y socialmente justificado”.

El tema general de la protección de datos en Brasil ha sido objeto de numerosas polémicas este año debido al reciente escándalo del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), uno de los más graves de los últimos años en materia de protección de datos y derechos de los consumidores. Durante años, millones de beneficiarios de la seguridad social fueron inscritos sin su conocimiento y sin su consentimiento en organizaciones sindicales o asociativas, con la consiguiente aplicación de retenciones mensuales automáticas directamente sobre sus pensiones y prestaciones sociales. Los sindicatos y las asociaciones obtenían datos personales de los beneficiarios del INSS. A partir de esta información, se simulaba o falsificaba una afiliación mediante firmas apócrifas, registros telefónicos inexistentes o declaraciones unilaterales sin ninguna prueba de consentimiento. Una vez introducida la afiliación en los sistemas, el INSS aplicaba automáticamente la retención mensual, sin verificar de manera sustancial el consentimiento real del pensionista. Según las estimaciones de la Policía Federal brasileña, se robaron de esta manera 6300 millones de reales (1136 millones de dólares) a los ciudadanos. Lo que agrava aún más el suceso es que entre las víctimas hay personas mayores pobres, indígenas y habitantes de zonas rurales, que por sí solos nunca habrían podido denunciar el abuso y defender sus derechos si el escándalo no hubiera salido a la luz gracias al talento investigador de dos periodistas brasileños del sitio web Metrópoles, Fabio Leite y Luiz Vassallo.

En enero de 2021, otro episodio puso de manifiesto la fragilidad de Brasil en la protección de los datos de los ciudadanos, cuando se descubrió una megaviolación de datos que afectó a 223 millones de ciudadanos brasileños. Serasa Experian, la empresa responsable del almacenamiento de datos (es una empresa especializada en análisis de crédito), negó que la violación se hubiera producido en sus sistemas. Sin embargo, la empresa admitió que los datos podrían haber sido obtenidos de otra fuente, como un banco o una compañía telefónica. Los datos se vendían en foros de la dark web por 500 millones de reales (90,2 millones de dólares). “La comercialización de datos es una práctica ilegal en Brasil. La LGPD, la ley que regula el tratamiento de datos personales, prohíbe la venta o el intercambio de datos personales sin el consentimiento del interesado”, afirma en su sitio web el Instituto Brasileño Sigilo para la defensa de la protección de datos personales, el cumplimiento y la seguridad de la información. El año pasado, el Instituto Sigilo, junto con la Fiscalía Federal de San Pablo (MPF), presentó una demanda contra Serasa Experian, exigiendo el pago de al menos 200 millones de reales (37,7 millones de dólares) en multas. La demanda también se dirige a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), acusada de negligencia en la supervisión.