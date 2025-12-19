El vicepresidente Edmand Lara rechazó el retiro del subsidio a los combustibles en Bolivia y realza las tensiones en el Ejecutivo

El vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Edmand Lara (REUTERS/Claudia Morales)

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, junto con la mayoría de los jefes de bancada parlamentaria, manifestó este jueves su rechazo al retiro de la subvención a los combustibles dispuesto por el Gobierno de Rodrigo Paz. Un nuevo capítulo se abre en la saga de los roces entre el presidente y el vice.

Tras reunirse con representantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), movimiento oficialista, y de las alianzas opositoras Libre, APB Súmate y Popular, adoptaron una posición unificada en contra del decreto 5503, el cual elimina el subsidio a los combustibles y que forma parte de las medidas anunciadas para enfrentar la crisis económica en el país.

“Nosotros rechazamos esas medidas, consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes”, señaló Lara durante una declaración pública tras el encuentro.

Representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) se ausentaron de la reunión, mientras que los de Unidad Nacional (UN), aliados de Paz, apoyaron la decisión del Ejecutivo.

El presidente boliviano anunció el miércoles la eliminación de la subvención y decretó la “emergencia económica, financiera, energética y social” alegando que Bolivia ya no podía seguir operando bajo las reglas establecidas en los últimos 20 años.

En su mensaje televisado, calificó la emisión del decreto como una “decisión histórica de salvataje de la patria” y afirmó que las nuevas medidas permitirán respuestas rápidas y coordinadas para estabilizar la economía y proteger a las familias bolivianas.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, recibe la banda presidencial del vicepresidente electo, Edmand Lara, el 8 de noviembre de 2025 (Luis Gandarillas/REUTERS)

Desde hace más de dos décadas, el litro de diésel y gasolina se vendía en Bolivia a precios subvencionados, en torno a 0,53 dólares, representando un costo superior a 2.000 millones de dólares anuales para el Estado.

Con la nueva normativa, la gasolina especial subirá a 6,96 bolivianos por litro (alrededor de un dólar), la premium costará 11 bolivianos (1,58 dólares) y el diésel pasará a 9,80 bolivianos por litro (1,40 dólares). El precio del gas licuado de petróleo (GLP) se mantendrá en 22,50 bolivianos (3,23 dólares).

Según las declaraciones de Paz, “la quita de subsidios no significa abandono, sino orden y justicia”. El mandatario explicó que esta decisión forma parte de la estrategia para que, de manera progresiva, el sector privado asuma la responsabilidad del abastecimiento de combustibles en el país.

Como medidas complementarias, el Gobierno elevará el salario mínimo nacional en un 20%, de 2.750 a 3.300 bolivianos (de 395 a 474 dólares), incrementará bonos para adultos mayores y escolares, y reducirá aranceles para la importación de maquinaria industrial, insumos y repuestos de vehículos.

Lara, quien se ha consolidado como uno de los principales críticos de las políticas de Paz, denunció en varias ocasiones que lo excluyeron de reuniones clave del gabinete presidencial y de tomas de decisiones sobre asuntos relevantes del país.

El ex oficial de policía Edmand Lara, fue compañero de fórmula del ex senador centrista Rodrigo Paz, en el Partido Demócrata Cristiano (PDC) (REUTERS/Claudia Morales)

Un sondeo de la empresa Ipsos Ciesmori para el canal Unitel reveló que el vicepresidente boliviano atraviesa una caída significativa en su nivel de apoyo popular, luego de semanas marcadas por sus enfrentamientos abiertos con el gobierno y fuertes críticas directas a Paz, a quien calificó públicamente como “cínico” y “mentiroso”.

De acuerdo al informe difundido el domingo, el 52% de los encuestados desaprueba la gestión de Lara, mientras el 34% manifestó su aprobación y un 14% respondió que “no sabe”.

La encuesta fue realizada entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 a una muestra de 400 personas mayores de 18 años, residentes en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, todas con acceso a internet. El margen de error es de ±4,9%.

(Con información de EFE)