Los ecuatorianos aspiran a ganar USD 864 al mes, lejos del nuevo salario básico

Dos ciudadanos caminan por un mercado en Sangolquí (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/ José Jácome

A pocos días de que el Gobierno anunciara el incremento del Salario Básico Unificado a USD 482 para 2026, los datos del mercado laboral evidencian una brecha marcada entre el ingreso mínimo legal y las expectativas salariales de los trabajadores. Según el más reciente Index del Mercado Laboral de Multitrabajos, en noviembre de 2025 los ecuatorianos aspiraban, en promedio, a ganar USD 864 mensuales, una cifra que contrasta con el aumento de USD 12 acordado en la mesa tripartita entre Gobierno, empleadores y trabajadores.

La comparación es significativa. Con el ajuste aprobado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el SBU pasará de USD 470 a USD 482, es decir, un incremento nominal de USD 12. Frente a un salario aspiracional promedio de USD 864, el salario básico cubre poco más de la mitad de lo que los trabajadores consideran un ingreso adecuado. Incluso con el aumento, la diferencia supera los USD 380 mensuales, lo que pone en evidencia una brecha persistente entre el piso legal y las expectativas del mercado.

El informe de Multitrabajos permite desagregar esta aspiración salarial por niveles de experiencia. En roles de jefe o supervisor, el salario promedio requerido alcanzó los USD 1.335, con un crecimiento mensual del 2,82%. En posiciones semi senior y senior, la pretensión se ubicó en USD 879, mientras que en el nivel junior llegó a USD 558, una cifra que, aun siendo la más baja, se mantiene por encima del salario básico actual y del nuevo SBU acordado para 2026.

Ciudadanos ecuatorianos caminan mientras militares ecuatorianos patrullan por las calles en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Esta diferencia adquiere relevancia en el contexto del debate político y social sobre los ingresos. Durante 2025, dirigentes sociales como Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, plantearon un salario mínimo “aspiracional” de USD 650, como respuesta al aumento del costo de vida y a decisiones gubernamentales como la reducción de subsidios a los combustibles. Aunque esa propuesta no prosperó en la mesa tripartita, su magnitud se acerca más a las expectativas salariales del segmento junior que al salario básico finalmente acordado.

El contraste entre expectativas y realidad también se observa por sectores. El estudio señala que Tecnología y Sistemas concentra los salarios pretendidos más altos, tanto en niveles junior como senior, mientras que áreas como Servicios, Mantenimiento y Limpieza o Gastronomía registran las pretensiones más bajas. Aun así, incluso en estos sectores, las expectativas salariales mínimas tienden a alinearse más con el salario aspiracional que con el SBU.

Otro elemento que atraviesa el debate es la brecha de género. En noviembre de 2025, el salario promedio solicitado por los hombres fue de USD 874, frente a USD 839 en el caso de las mujeres, lo que representa una diferencia del 4,24%. A medida que aumenta el nivel de seniority, la participación femenina disminuye, lo que incide directamente en las expectativas salariales y en el acceso a mejores ingresos.

El gobierno acordó un incremento de 12 dólares al salario básico unificado. REUTERS/Karen Toro

Desde el Gobierno, el incremento de USD 12 al salario básico fue presentado como un logro de consenso y como una señal de estabilidad económica. Sin embargo, los datos del mercado laboral sugieren que el aumento tiene un impacto limitado frente a las necesidades y expectativas reales de los trabajadores, especialmente en un contexto de inflación acumulada y encarecimiento del costo de vida.

Así, mientras el salario básico fija un piso legal que regirá desde enero de 2026, el salario aspiracional revela una tensión estructural: los ecuatorianos buscan ingresos significativamente mayores a los que garantiza el mínimo legal. La distancia entre ambos indicadores resume uno de los desafíos centrales del mercado laboral ecuatoriano: cerrar la brecha entre el salario que se paga, el salario que se necesita y el salario que se espera para vivir con mayor estabilidad.