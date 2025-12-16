América Latina

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026

La suba fue definida en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con consenso entre Gobierno, empleadores y trabajadores

Guardar
Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró a cientos de ciudadanos al transitar por una concurrida calle de Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

El Salario Básico Unificado (SBU) de Ecuador subirá a USD 482 mensuales en 2026, un incremento de USD 12 frente a los USD 470 vigentes durante 2025.

La decisión se tomó este lunes en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), instancia tripartita que reúne a representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, y el nuevo monto regirá desde el 1 de enero de 2026.

El ajuste equivale a un aumento nominal cercano al 2,6% respecto del salario actual. Más allá del valor final, el hecho político y laboral que el Ejecutivo subrayó fue el consenso alcanzado en el CNTS. Según declaró el presidente Daniel Noboa, se trata de un acuerdo “sin imposición”, logrado tras varios años en los que el monto solía definirse sin consenso entre las partes.

Ciudadanos ecuatorianos trabajan este viernes,
Ciudadanos ecuatorianos trabajan este viernes, en las calles de Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

De acuerdo con reportes de prensa local, la reunión del CNTS se desarrolló con carácter reservado y el incremento se definió tras revisar insumos técnicos vinculados a variables macroeconómicas como inflación y crecimiento económico del año, criterios que suelen formar parte del debate salarial en este espacio institucional.

El aumento del SBU tiene un efecto que va más allá del ingreso mensual de quienes perciben el mínimo, porque en Ecuador múltiples rubros —públicos y privados— se calculan como porcentajes o referencias del salario básico. Por ello, el cambio a USD 482 impactará en obligaciones laborales y en valores que se actualizan automáticamente cuando se modifica el ingreso mínimo legal.

Entre los efectos directos más visibles están los aportes a la seguridad social (IESS), ya que las contribuciones se determinan sobre la remuneración declaradas; en el caso de trabajadores que perciben el salario básico, la base de cálculo se incrementa con el nuevo SBU.

También se prevén ajustes en multas de tránsito que se expresan en fracciones del salario básico, por lo que el monto en dólares de determinadas infracciones subirá a partir de 2026.

Ciudadanos con tapabocas en una
Ciudadanos con tapabocas en una calle de la ciudad de Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/Archivo

Otro componente con impacto social es la pensión alimenticia, cuyos rangos de referencia se actualizan en función del salario básico. En la práctica, la entrada en vigencia del SBU de USD 482 moverá los valores mínimos y referenciales aplicables en 2026, de acuerdo con la normativa y tablas que se recalculan con el nuevo piso salarial.

En el ámbito laboral, representantes de los trabajadores remarcaron que el efecto del incremento puede sentirse también en otros componentes vinculados a la remuneración anual, como los décimos, aunque el debate sobre el “ingreso efectivo” suele depender del tipo de contratación y de la situación particular de cada trabajador.

Para el sector empleador, el acuerdo se produce en un contexto en el que las empresas deben planificar sus costos laborales para 2026, especialmente aquellas con mayor proporción de personal en el umbral del salario básico. Tras la resolución, se reportaron reacciones diversas y énfasis en la necesidad de que el diálogo laboral se traduzca en mejoras de productividad y en condiciones para sostener el empleo formal.

Meses antes de esta resolución, Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), propuso públicamente que el Salario Básico Unificado sea elevado de USD 470 a USD 650 mensuales. Esta demanda fue formulada en el contexto de movilizaciones y protestas sociales en el país, especialmente en respuesta a la eliminación del subsidio al diésel y el aumento de precios de combustibles.

El incremento del salario básico suele ser uno de los hitos económicos y políticos del cierre de año en Ecuador, precisamente por su carácter transversal: toca el bolsillo de trabajadores y empresas, y reconfigura parámetros usados por instituciones públicas y privadas. Con el nuevo SBU fijado en USD 482, el país inicia 2026 con un ajuste moderado en términos nominales, pero con ramificaciones inmediatas en aportes, sanciones y obligaciones vinculadas al salario mínimo legal.

Temas Relacionados

Salario básico Ecuador 2026

Últimas Noticias

La economía uruguaya cayó e interrumpió ocho trimestres seguidos de crecimiento

La disminución de la actividad industrial por la rotura de una boya petrolera, la menor producción de rolos de madera y menos inversiones en la construcción explicaron la caída de del PIB de Uruguay

La economía uruguaya cayó e

La pareja presa del narco Sebastián Marset dijo que sufre problemas de salud, mientras su hermano le quiso filtrar un celular

Desde la cárcel militar paraguaya de Viñas Cue, Gianina García Troche publicó un video en el que dijo que tiene convulsiones y denunció falta de atención médica: “Me quieren matar”

La pareja presa del narco

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

“Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables”, sostuvo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien subrayó la necesidad de “hacer una investigación y una auditoría” para establecer responsabilidades por el uso de recursos públicos

El Gobierno de Bolivia denunció

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

El jefe de la bancada del partido liderado por el candidato Nasry Asfura, Tomás Zambrano, difundió su denuncia en la red social X con un mensaje dirigido a actores internacionales y observadores del proceso electoral

El Partido Nacional denunció un

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

“Esto no es venganza, esto es justicia”, sostuvo el presidente boliviano durante el acto realizado en la sede de la Procuraduría General del Estado

Rodrigo Paz creó una comisión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Municipalidad de Lima volverá a

Municipalidad de Lima volverá a cobrar peajes en la Panamericana Sur, pero con una tarifa “más asequible”

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de diciembre de 2025

Beéle hace historia y transmite su concierto en vivo y en directo desde el Movistar Arena: fecha, hora y dónde verlo

“Colombia el país del amor”; ‘influencer’ recomienda viajar a Colombia para quienes quieren ser tratados con cariño

Consumo detecta en Madrid 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb, pero la normativa autonómica solo permite retirar 300 anuncios

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Evacuan a los cascos azules muertos en un ataque atribuido a los paramilitares en Sudán

Una niña muere al ser atropellada en el Coll d'en Rabassa

Camboya y Tailandia cumplen una semana de combates que dejan 37 muertos y casi 400 heridos

Saiz destaca el papel "de las mujeres y de los jóvenes" a la hora de construir "sociedades más cohesionadas y justas"

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe mañana el legado del pueblo gitano

ENTRETENIMIENTO

Nick, hijo de Rob Reiner,

Nick, hijo de Rob Reiner, destrozó la casa de sus padres durante una crisis de drogas: “Estuve despierto durante días”

Rob Reiner y Anthony Geary coincidieron en la pantalla décadas antes de morir el mismo día

El hijo mayor de Trump se comprometió con la modelo e influencer Bettina Anderson

“Si escuchara todo lo que se dice de mi apariencia, estaría acabado”: Jacob Elordi se sinceró sobre la fama

El tráiler final de Stranger Things 5 enciende la cuenta regresiva para el épico adiós en Netflix