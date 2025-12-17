El Jurado Nacional de Perú confirmó la participación de 36 candidatos en las elecciones presidenciales de 2026

El edificio del Jurado Nacional de Elecciones (Créditos: Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó este martes que 36 candidatos participarán en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026, entre ellos cuatro mujeres.

La publicación oficial de la lista de postulantes llegó tras la proclamación de los resultados de las elecciones internas celebradas por las 39 agrupaciones políticas registradas. De ese total, 38 partidos superaron el umbral legal de participación, por lo que quedaron habilitados para inscribir fórmulas presidenciales y listas parlamentarias.

Solo el partido Acción Popular quedó fuera de la contienda, tras la anulación de su proceso interno por “vicios sustanciales” y vulneraciones al debido proceso.

Otros dos partidos, Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), solo presentarán candidatos al Congreso, ya que no inscribieron fórmulas presidenciales. En estos comicios, el Congreso recuperará su antigua estructura bicameral, con cámaras de senadores y diputados.

Entre los aspirantes, Keiko Fujimori, ex primera dama del país, se destaca como la aspirante con mayor experiencia y trayectoria electoral, liderando el partido Fuerza Popular y compitiendo por cuarta vez consecutiva por la jefatura del Estado.

A su vez, sobresale Fiorella Molinelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que lidera la fórmula de la Alianza Fuerza y Libertad; Marisol Pérez Tello, ex parlamentaria centrista, representa a Primero la Gente; y Rosario Fernández Bazán, hermana del exalcalde trujillano Arturo Fernández, candidata con Un Camino Diferente.

También compiten el ex alcalde limeño Rafael López Aliaga (Renovación Popular, ultraconservador), el empresario y ex gobernador César Acuña (Alianza para el Progreso), Mario Vizcarra (Perú Primero, hermano del expresidente Martín Vizcarra), Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre y actualmente prófugo), y figuras como el congresista Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional), el ex alcalde Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), el congresista José Williams (Avanza País), el ex ministro José Nieto (Partido del Buen Gobierno), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el ex futbolista George Forsyth (Somos Perú), el exministro Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) y el comediante Carlos Álvarez (País para Todos), entre otros.

El calendario electoral establece que del 26 de diciembre al 15 de enero se abrirá un periodo para presentar tachas o impugnaciones a las candidaturas. Las elecciones generales se celebrarán el 12 de abril de 2026 y, de ser necesaria, una segunda vuelta presidencial está programada para el 7 de junio.

En estos comicios, Perú elegirá a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino, todos para un mandato de cinco años.

La agrupación política Acción Popular (AP), que quedó fuera de las elecciones generales de 2026 en Perú, presentó el lunes pasado una solicitud de nulidad para revertir la decisión del JNE. Según sostiene el parido, sus derechos a la defensa fueron vulnerados por la ausencia de un procedimiento adecuado y falta de justificación en la resolución.

En el recurso elevado ante el pleno del JNE, AP exigió que se anule la resolución que los excluye de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. El partido, fundado por el ex presidente Fernando Belaúnde Terry, sostiene que no fueron notificados sobre los expedientes de impugnación que derivaron en su exclusión, ni se les comunicó la realización de alguna audiencia pública donde pudieran ejercer su derecho a la defensa.

AP también argumentó que la impugnación en su contra se fundamentó en hechos previos a la elección de delegados que participaron en sus primarias, y no en irregularidades del conteo final de votos.

