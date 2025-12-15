María Corina Machado felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en la elección presidencial de Chile (REUTERS/ARCHIVO)

La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, felicitó este lunes al presidente electo chileno José Antonio Kast por su victoria en las recientes elecciones presidenciales en Chile, según manifestó en la red social X. En su mensaje, expresó su confianza en que el futuro mandatario chileno respaldará los esfuerzos para garantizar una transición ordenada hacia la democracia en Venezuela, así como la reconstrucción de su país y la consolidación de un hemisferio seguro, próspero y libre.

Machado dirigió palabras de reconocimiento al pueblo chileno por lo que calificó como una “extraordinaria jornada electoral”, que consideró ejemplo para otras naciones de América Latina y el mundo. Además, en nombre de los venezolanos, le deseó “muchísimo éxito” al futuro jefe de Estado.

Desde Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la democracia venezolana, Machado continúa denunciando internacionalmente la situación en Venezuela y reafirma que “la transición es irreversible”. Tras las elecciones venezolanas de julio de 2024, inició una confrontación directa con el régimen de Nicolás Maduro y salió discretamente del país para recibir el Nobel la semana pasada, manteniéndose como un símbolo de resistencia para millones de venezolanos.

El mensaje publicado por María Corina Machado en la red social X

Según datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), José Antonio Kast, exdiputado ultracatólico de 59 años, obtuvo el 58,18 % de los votos, superando a la izquierdista Jeannette Jara, exministra del presidente saliente Gabriel Boric, quien alcanzó el 41,82 %. Kast, quien durante el plebiscito de 1988 apoyó la continuidad del general Augusto Pinochet, se convierte así en el primer presidente abiertamente pinochetista desde el retorno a la democracia en el país sudamericano.

En su primer discurso como presidente electo, Kast prometió restaurar el orden y la seguridad en Chile y gobernar “para todos los chilenos”, insistiendo en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, priorizar la seguridad y propiciar el diálogo ante las diferencias políticas. Puso énfasis en el apoyo de su familia y en el compromiso de su entorno y simpatizantes para afrontar los próximos cuatro años de gobierno.

Kast reivindicó el triunfo como el de “ese Chile que trabaja, que cumple con esfuerzo sus obligaciones y que solo quiere vivir tranquilo”, comprometiéndose a un Estado más cercano y responsable con los ciudadanos, y subrayando que la restauración del respeto a la ley será absoluta. “Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin privilegios ni excepciones”, aseguró en su intervención.

El presidente electo de Chile subraya la necesidad de unidad nacional y reconoce los graves problemas estructurales en salud y finanzas públicas (REUTERS/Juan Gonzalez)

El presidente electo hizo un llamado a la unidad nacional, indicó la gravedad de los problemas estructurales del país, en especial en salud, e insistió en la necesidad de autocrítica tanto del gobierno como de la oposición y los medios de comunicación. Reiteró su disposición a buscar acuerdos en materia de cárceles, salud y educación, y advirtió que el primer año de gobierno será especialmente difícil por la situación de las finanzas públicas y la inseguridad.

En materia migratoria, Kast sostuvo que “el que no cumpla la ley se tiene que ir”, señalando que también los extranjeros residentes legales que infrinjan la normativa enfrentarán la expulsión. Resaltó la importancia de la firmeza frente a la delincuencia y el crimen organizado.

El discurso concluyó con un llamado a recuperar los valores republicanos y la paz en Chile, destacando que “sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad”, y reiteró que gobernará pensando en todos los chilenos.