América Latina

María Corina Machado felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en la elección presidencial de Chile

La dirigente antichavista expresó confianza en que el nuevo mandatario apoyará la transición democrática en Venezuela y la estabilidad regional

Guardar
María Corina Machado felicitó a
María Corina Machado felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en la elección presidencial de Chile (REUTERS/ARCHIVO)

La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, felicitó este lunes al presidente electo chileno José Antonio Kast por su victoria en las recientes elecciones presidenciales en Chile, según manifestó en la red social X. En su mensaje, expresó su confianza en que el futuro mandatario chileno respaldará los esfuerzos para garantizar una transición ordenada hacia la democracia en Venezuela, así como la reconstrucción de su país y la consolidación de un hemisferio seguro, próspero y libre.

Machado dirigió palabras de reconocimiento al pueblo chileno por lo que calificó como una “extraordinaria jornada electoral”, que consideró ejemplo para otras naciones de América Latina y el mundo. Además, en nombre de los venezolanos, le deseó “muchísimo éxito” al futuro jefe de Estado.

Desde Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la democracia venezolana, Machado continúa denunciando internacionalmente la situación en Venezuela y reafirma que “la transición es irreversible”. Tras las elecciones venezolanas de julio de 2024, inició una confrontación directa con el régimen de Nicolás Maduro y salió discretamente del país para recibir el Nobel la semana pasada, manteniéndose como un símbolo de resistencia para millones de venezolanos.

El mensaje publicado por María
El mensaje publicado por María Corina Machado en la red social X

Según datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), José Antonio Kast, exdiputado ultracatólico de 59 años, obtuvo el 58,18 % de los votos, superando a la izquierdista Jeannette Jara, exministra del presidente saliente Gabriel Boric, quien alcanzó el 41,82 %. Kast, quien durante el plebiscito de 1988 apoyó la continuidad del general Augusto Pinochet, se convierte así en el primer presidente abiertamente pinochetista desde el retorno a la democracia en el país sudamericano.

En su primer discurso como presidente electo, Kast prometió restaurar el orden y la seguridad en Chile y gobernar “para todos los chilenos”, insistiendo en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, priorizar la seguridad y propiciar el diálogo ante las diferencias políticas. Puso énfasis en el apoyo de su familia y en el compromiso de su entorno y simpatizantes para afrontar los próximos cuatro años de gobierno.

Kast reivindicó el triunfo como el de “ese Chile que trabaja, que cumple con esfuerzo sus obligaciones y que solo quiere vivir tranquilo”, comprometiéndose a un Estado más cercano y responsable con los ciudadanos, y subrayando que la restauración del respeto a la ley será absoluta. “Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin privilegios ni excepciones”, aseguró en su intervención.

El presidente electo de Chile
El presidente electo de Chile subraya la necesidad de unidad nacional y reconoce los graves problemas estructurales en salud y finanzas públicas (REUTERS/Juan Gonzalez)

El presidente electo hizo un llamado a la unidad nacional, indicó la gravedad de los problemas estructurales del país, en especial en salud, e insistió en la necesidad de autocrítica tanto del gobierno como de la oposición y los medios de comunicación. Reiteró su disposición a buscar acuerdos en materia de cárceles, salud y educación, y advirtió que el primer año de gobierno será especialmente difícil por la situación de las finanzas públicas y la inseguridad.

En materia migratoria, Kast sostuvo que “el que no cumpla la ley se tiene que ir”, señalando que también los extranjeros residentes legales que infrinjan la normativa enfrentarán la expulsión. Resaltó la importancia de la firmeza frente a la delincuencia y el crimen organizado.

El discurso concluyó con un llamado a recuperar los valores republicanos y la paz en Chile, destacando que “sin paz no hay democracia, y sin democracia no hay libertad”, y reiteró que gobernará pensando en todos los chilenos.

Temas Relacionados

José Antonio Kast Elecciones presidenciales María Corina Machado Premio Nobel de la Paz Chile Venezuela Democracia Servicio Electoral de Chile Nicolás Maduro Oslo

Últimas Noticias

Bolivia cambia de posición y vota en la ONU contra una resolución de censura a Israel

El giro de Bolivia frente a la ofensiva en Gaza coincide con el reinicio de relaciones diplomáticas con Israel. El documento aprobado respalda un fallo de la CIJ para que la administración de Netanyahu permita el ingreso de ayuda humanitaria

Bolivia cambia de posición y

Una anciana fue asesinada a golpes y enterrada en el patio de su casa en Uruguay: imputaron a su nieta y su pareja

La mujer, de 84 años, estuvo desaparecida durante más de un día, hasta que uno de los imputados indicó dónde estaba el cuerpo; la casa era visitada por consumidores de drogas

Una anciana fue asesinada a

Gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay condenó atentado contra celebración judía en Australia

La Cancillería uruguaya expresó su “enérgico repudio” y su solidaridad; partidos políticos y colectividad también condenaron el hecho

Gobierno de Yamandú Orsi en

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo

El líder del Partido Republicano insistió en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, priorizar la seguridad y abrir el diálogo ante las diferencias políticas

Kast prometió restaurar el orden

EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad

El secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el interés mutuo en fortalecer la cooperación contra la migración irregular y mejorar el intercambio económico

EEUU celebró el triunfo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empresa del bus accidentado en

Empresa del bus accidentado en Antioquia que dejó 17 fallecidos se pronunció: “Estamos atentos a la investigación”

Receta de bocaditos de muzzarella, rápida y fácil

Álvaro Uribe anticipó que anunciará la candidata presidencial del Centro Democrático: “Creo que este fin de semana”

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 15 de diciembre de EUR a COP

Asesinatos en aumento: gobierno de José Jerí supera el promedio de muertes por día en el periodo de Dina Boluarte

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El hijo de Jimmy Lai pide al Gobierno británico que priorice la liberación de su padre

Cary Elwes sin palabras, Kathy Bates devastada y Cusack en shock por la muerte de Reiner

Caracas denuncia ciberataque en medio de "estrategia" de EEUU para hacerse con su petróleo

La bolsa de Santiago abre con un alza del 0,9 % tras arrolladora victoria de Kast en Chile

Daniel Ortega y Rosario Murillo felicitan a Kast por su victoria en Chile

ENTRETENIMIENTO

Familia de Rob Reiner y

Familia de Rob Reiner y Michele Singer rompe el silencio tras la muerte de la pareja: “Estamos devastados”

“Wake Up Dead Man”: el regreso triunfal de Knives Out y el misterio que todos quieren resolver en Netflix

La Policía investiga la muerte de Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interroga a familiares

Conmoción en Hollywood: las reacciones tras el crimen de Rob Reiner y su esposa Michele

El postre navideño de Meghan Markle que combina pocos ingredientes y mucho sabor