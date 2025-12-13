América Latina

El embajador de EEUU en Chile acusó al presidente Gabriel Boric de haber cortado la comunicación entre ambos países

“Ha sido decepcionante no poder tener esa comunicación abierta”, manifestó Brandon Judd, horas antes del balotaje que se celebra este domingo en la nación sudamericana

Brandon Judd denunció la falta
Brandon Judd denunció la falta de comunicación entre la embajada estadounidense y el gobierno chileno

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, acusó a la administración del presidente Gabriel Boric de haber restringido la comunicación bilateral desde el inicio de la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca.

Las declaraciones del diplomático se producen a pocas horas de la segunda vuelta presidencial en Chile, en un contexto de marcada tensión y expectativa sobre posibles cambios en la política exterior del país.

En entrevista con El Mercurio de Antofagasta, Brandon Judd señaló que, desde su llegada a Chile, no ha conseguido desarrollar una relación “abierta y colaborativa” con el gobierno encabezado por Gabriel Boric.

El embajador señaló que el
El embajador señaló que el quiebre de diálogo responde a diferencias ideológicas entre Boric y Trump

“Ha sido decepcionante no poder tener esa comunicación abierta con el Presidente. Hay gente muy buena en el Gobierno, pero el Presidente ha cortado la comunicación con Estados Unidos”, afirmó Judd. Además, advirtió que esta desconexión afecta la cooperación en áreas clave para la sociedad chilena, especialmente en materia de seguridad y combate al crimen.

Judd enfatizó que Estados Unidos es el principal socio de Chile en lucha contra el crimen, tema que lidera las preocupaciones ciudadanas reflejadas en encuestas recientes

El diplomático recalcó que las
El diplomático recalcó que las diferencias ideológicas no deben impedir la colaboración bilateral (Reuters)

Sin embargo, la respuesta desde el gobierno chileno llegó a través de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien desestimó cualquier quiebre en los vínculos bilaterales y defendió el mantenimiento de los canales diplomáticos oficiales.

De la Fuente destacó que Cancillería ha sostenido reuniones recientes con la representación estadounidense y reivindicó dos siglos de lazos históricos y más de 20 años del Tratado de Libre Comercio.

Gloria de la Fuente, subsecretaria
Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores, rechazó las afirmaciones del embajador estadounidense (EFE)

Además, la subsecretaria explicó que las relaciones diplomáticas se gestionan a través de la Cancillería y están bajo potestad constitucional del Presidente, aunque aclaró que los lazos con Estados Unidos han sido “cordiales y activos”, con mecanismos de diálogo vigentes en áreas económicas y comerciales.

Las cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales refuerzan esta visión: Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile y el intercambio alcanzó USD 31.636 millones al cierre de 2024, con un crecimiento anual promedio de 6,3 %.

Sin embargo, el cruce de posturas diplomáticas se produce en un clima político sensible. Más de 15,7 millones de chilenos están convocados a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Boric.

Más de 15,7 millones de
Más de 15,7 millones de chilenos fueron convocados a votar en la segunda vuelta presidencial (EFE)

La segunda vuelta enfrenta a Jeannette Jara (izquierda y progresismo) y José Antonio Kast (derecha radical), quien ha expresado simpatías por líderes como Donald Trump.

Jeannette Jara y José Antonio
Jeannette Jara y José Antonio Kast disputan la presidencia de Chile con propuestas opuestas en seguridad y políticas sociales (AP Foto/Esteban Félix)

La seguridad y la migración concentraron el debate electoral. Kast propone políticas migratorias más estrictas y mayor dureza ante el crimen organizado, planteando la expulsión masiva de migrantes y la apertura de nuevas cárceles de máxima seguridad, de acuerdo al reporte de EFE. Jara, en cambio, se dirigió al electorado progresista y reivindicó logros como la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo y la reforma previsional.

(Con información de EFE)

