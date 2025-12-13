América Latina

El distanciamiento de un hijo de los dictadores Ortega y Murillo revela fracturas en el régimen de Nicaragua

En la Purísima que cada diciembre celebra la familia, este año no aparecieron Juan Carlos ni su esposa, Xiomara Blandino. Una fuente comentó a Infobae sobre Rosario Murillo: “Es despótica y no acepta que se le contradiga”

En la tradicional foto que se toman los Ortega Murillo cada 7 de diciembre, esta vez no estuvo Juan Carlos Ortega y su esposa, Xiomara Blandino (Foto 19 Digital)

Unas imágenes difundidas por los medios oficialistas de Nicaragua muestran a Daniel Ortega y Rosario Murillo rodeados de hijos, nueras, yernos, nietos y bisnietos, en el búnker de El Carmen durante la celebración privada de las fiestas de La Purísima.

Cada año posan juntos ante un altar doméstico dedicado a la Virgen María, en una versión cerrada y estrictamente controlada de una de las fiestas católicas más ruidosas del país.

Los 7 de diciembre Nicaragua celebra las Purísimas, unas fiestas dedicadas a la Inmaculada Concepción de María. Mientras las calles de las ciudades “arden” con cánticos, estallido de pólvora y repartos de comida, los Ortega Murillo se reúnen a puerta cerrada en su búnker, en una tradición que mantienen desde hace unos 20 años.

“Así estamos compañeros, compañeras, nos sentimos bendecidos, contentos celebrando nuestras Purísimas, los hermosos altares que podemos ver en todos los barrios, de todos los municipios y también en las comarcas campesinas. Esta es una fiesta, gran fiesta, quizá la mayor fiesta popular de nuestro pueblo, ese amor a nuestra madre de María, que se celebra en grande ese amor a nuestra madre María que festejamos en grande”, expresó Rosario Murillo a la víspera en una de sus alocuciones.

Después de la gran reunión familiar, los dictadores hacen circular estas fotografías y videos como prueba de cohesión familiar. Pero esta vez dos figuras faltaron en las fotos: Juan Carlos Ortega Murillo y su esposa, Xiomara Blandino.

La exreina de belleza Xiomara Blandino, y el hijo de la pareja de dictadores, Juan Carlos Ortega, se casaron en 2019 y tienen un hijo. (Foto redes sociales)

“Siempre aparecen todos, porque son actividades para proyectar unidad y fortaleza. Ahí tienen que estar todos: Laureano, Payo (Rafael), los demás chigüines (niños), Camila, el niñito preferido… Estaban todos los chavalos”, explica el periodista Miguel Mendoza, en un comentario que tituló “Juan Carlos Ortega purgado hasta de la Purísima”.

Para Mendoza, lo ocurrido confirma un distanciamiento. “A Juan Carlos le pasaron la cuenta desde hace buen tiempo, y ya ni lo disimulan”. Y ante quienes dudaban de las tensiones internas, fue explícito: “Para aquellos que decían que era mentira, ahí está: no está Juan Carlos, no está Xiomara. Están fuera”.

Juan Carlos Ortega Murillo, de 44 años, es uno de los nueve hijos de la pareja gobernante. Durante años dirigió Canal 8, parte del conglomerado mediático controlado por el régimen. También ha impulsado una banda de rock, proyectos audiovisuales y campañas políticas.

Incluso en un tiempo se le consideró el preferido de Rosario Murillo, quien llegó a compararlo, físicamente, con el héroe nicaragüense Augusto C. Sandino. Tan así, que Juan Carlos fundó un movimiento político que bautizó 4 de Mayo, en honor al natalicio de Sandino, aunque nunca pasó de algún comunicado ocasional y la fotografía de unos pocos de sus miembros en cada aniversario.

Más bien la cercanía con Xiomara Blandino, Miss Nicaragua 2007, mantuvo a Juan Carlos en la esfera pública como uno de los rostros jóvenes del aparato comunicacional de su madre, hasta que dejó de aparecer en medios oficiales. De acuerdo con testimonios citados por La Prensa, su salida de Canal 8 ocurrió hace unos siete meses.

Xiomara Blandino fue Miss Nicaragua 2007, y logró entrar en el Top 10 de Miss Universo de ese año

Blandino fue durante años una figura mediática activa, empresaria, influencer y directora de Miss Teen Nicaragua. Se casó en 2019 con Juan Carlos Ortega y tuvo un hijo con él. Desde entonces actuó como defensora pública del régimen y expresó admiración por Rosario Murillo. Pero, según una investigación de La Prensa, cayó en desgracia a mediados de este año.

El periódico documenta que Blandino fue expulsada del residencial El Carmen “como delincuente” en una patrulla policial, enviada a vivir con sus padres, despojada de su pasaporte y separada del hijo menor, a quien solo puede ver dos horas al día.

Una fuente cercana a ella dijo que el detonante inmediato pudo ser un viaje a República Dominicana sin pedir autorización a Murillo, pero que el malestar acumulaba otros episodios: asistir al Miss Universo sin permiso, llevar una vida económica independiente gracias a sus redes sociales y negarse a dirigir Miss Nicaragua o el concurso Reinas de Nicaragua como Murillo pretendía. Su negativa habría sido determinante. Según esa misma fuente, la relación entre ambas está “definitivamente rota”.

La salida de Blandino habría tenido consecuencias también para Juan Carlos Ortega. La Prensa señala que la decisión de mantenerse cercano a su esposa habría sido mal recibida y le habría costado su puesto en Canal 8, reemplazado por su hermano Daniel Edmundo Ortega Murillo.

Aunque, según la fuente consultada, Juan Carlos mantiene comunicación normal con Blandino, ambos quedaron fuera del núcleo político comunicacional que administra Rosario Murillo.

La exclusión de miembros de la familia no se limita al matrimonio Ortega Blandino. Según el politólogo Manuel Orozco, dentro de la familia hay quienes “están inconformes con el status quo” y quisieran ver un cambio.

Daniel Ortega y Rosario Murillo celebran cada año la fiesta de La Purísima, con toda su familia, encerrados en su búnker, de El Carmen, Managua (Foto 19 Digital)

Orozco sostuvo en el programa de entrevistas Café con Voz, que Rafael Ortega, encargado histórico de las operaciones económicas y empresariales de la familia, “está guardadito”, con movilidad restringida. Sin embargo, a diferencia de Juan Carlos, Rafael Ortega sí estuvo presente en la Purísima.

Rosario Murillo también ha tenido episodios recientes de tensión con otro de sus hijos, Laureano Ortega Murillo, uno de los miembros más visibles del régimen y figura clave en acuerdos internacionales.

En agosto, revelaciones periodísticas sobre la mansión que mandó construir en Managua, valuada entre 8 y 11 millones de dólares, con blindaje estructural y acabados importados, generaron malestar en Rosario Murillo.

De acuerdo con el periodista Miguel Mendoza, Murillo le prohibió mudarse a la lujosa residencia y vetó visitas, obligándolo a transformarla en casa de protocolo para delegaciones extranjeras.

Una fuente cercana a la familia Ortega Murillo explica estas rupturas: “Ella (Rosario Murillo) es dictadora y tirana no solo como gobernante sino también con su familia y su entorno cercano. Es despótica y no acepta que se le contradiga o no se siga una de sus órdenes. Estalla en furia”.

