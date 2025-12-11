Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, a la derecha, se reúne con Luis Arce, en Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2020. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Legisladores bolivianos de diferentes fuerzas políticas coincidieron este miércoles en exigir que el expresidente Evo Morales (2006-2019) sea sometido a un juicio de responsabilidades por el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc).

Este miércoles fue detenido el exmandatario Luis Arce, quien era ministro de Economía y miembro del directorio del fondo cuyo manejo se investiga. La Fiscalía acusó a Arce de haber presuntamente autorizado la transferencia de recursos estatales a cuentas de particulares para el desarrollo de proyectos productivos que no habrían sido realizados o que quedaron inconclusos. Según el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, el daño económico al Estado es superior a los 51,7 millones de dólares.

En ese marco, legisladores pidieron procesar también a Morales, bajo cuyo mandato se ejecutó el programa entre los años 2009 y 2015, cuando estallaron las denuncias de corrupción.

Manolo Rojas, diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó que durante más de una década Arce manejó las finanzas del gobierno de Morales y sostuvo que resulta improbable que el entonces presidente desconociera las irregularidades. Añadió que corresponde activar un proceso de responsabilidades y dijo que no se trata de un acto de persecución política.

El presidente fue visto públicamente el día del balotaje presidencial del 19 de octubre de 2025. REUTERS/Patricia Pinto

Desde la misma organización política, la diputada Claudia Bilbao señaló que existen otras exautoridades vinculadas al Fondioc y pidió a la Justicia esclarecer el destino de los recursos observados.

También se pronunció el diputado Alejandro Reyes, quien pidió una investigación transparente y acusó a Arce de ser un “cómplice” de la corrupción durante su gestión como ministro de Economía. “Durante 15 años, Luis Arce Catacora ha sido el cajero de Evo Morales; ha sido testigo silencioso y cómplice de los más grandes hechos de corrupción que ha cometido Morales”, manifestó citado por la prensa local.

El fiscal que investiga el caso, Miguel Cardozo, reveló que hay otras siete personas implicadas en la investigación y otras órdenes de aprehensión que aún no se han ejecutado.

En el marco del proceso judicial, Cardozo indicó que no se descarta citar al expresidente Morales a declarar como testigo. “En base a los antecedentes que se tienen, no se descarta citar al señor Evo Morales para que venga a declarar en calidad de testigo ya que era la máxima autoridad en ese entonces”, sostuvo en una entrevista con el canal Unitel.

Una de las colaboradoras del expresidente Luis Arce acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, Bolivia, tras su detención. 10 de diciembre de 2025 (AP Photo/Juan Karita)

Morales enfrenta una orden de aprehensión por otra causa y está recluido desde hace más de un año en su bastión político y sindical para evitar su captura. Desde entonces no acudió a ninguna convocatoria judicial.

Hasta la publicación de esta nota, el exmandatario no se había referido públicamente a la detención de su antiguo ministro, pero sí a la de dirigente Lidia Patty, que el sábado fue enviada a prisión preventiva acusada de haber recibido recursos públicos del Fondo Indígena en su cuenta personal. El ex presidente consideró la detención de su aliada como “un abuso” y un acto de “revanchismo del gobierno y de una justicia que se acomoda al poder”.

Por este caso hubo investigaciones judiciales desde 2015 y algunas detenciones que luego fueron anuladas, lo que convirtió al Fondo Indígena no solo en un escándalo histórico de corrupción sino también en un símbolo de impunidad en Bolivia.

Con las nuevas órdenes de aprehensión pendientes, la posibilidad de que Evo Morales sea convocado a declarar y la detención del expresidente Arce, que pasó la noche en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y espera la realización de una audiencia cautelar para definir su situación legal, la investigación avanza hacia una etapa que puede ser decisiva.