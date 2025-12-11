Cómo puede impactar en Brasil la nueva estrategia nacional de seguridad de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversan durante un encuentro en el marco de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia. REUTERS/Evelyn Hockstein

La nueva estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos, publicada por la Casa Blanca, representa un cambio en la geopolítica estadounidense, ya que, al resucitar la antigua doctrina Monroe en una versión 2.0, devuelve por primera vez en décadas al hemisferio occidental al centro de las estrategias de Washington, superando la prioridad histórica dada a Europa y Oriente Medio. El documento, que ha irritado a varios aliados europeos, indica que Washington concentrará sus recursos políticos, militares y diplomáticos principalmente en América, buscando “socios regionales capaces de garantizar la estabilidad, contener la migración y cooperar en la lucha contra los cárteles, el narcoterrorismo y la delincuencia organizada transnacional”. Brasil, por su tamaño y economía, tendrá un papel central, de ahí la relación pragmática que, más allá de la polémica sobre los aranceles, están llevando adelante ambos países.

La lucha contra el crimen organizado es uno de los puntos centrales del documento de la Casa Blanca, que pretende “centrarse en el reclutamiento de líderes regionales que puedan contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de estos socios”. El objetivo es frenar “la inmigración ilegal y desestabilizadora y neutralizar a los cárteles”.

El martes mismo, el propio presidente Lula declaró que le había dicho a Trump durante una conversación telefónica que el líder más destacado del crimen organizado brasileño se encuentra en Miami, Florida, sin especificar a quién se refería. “Llamé al presidente Trump y le dije que si quería hacer frente al crimen organizado, nosotros estábamos disponibles. Y ese mismo día le envié una propuesta sobre lo que queríamos hacer. También le dije que uno de los grandes jefes del crimen organizado brasileño, que es el mayor deudor de este país y también importador de combustibles, vive en Miami. Así que, si quiere ayudarnos, ayudémosle deteniéndolo inmediatamente”, dijo Lula.

Hasta ahora, Brasil se ha negado a designar como quería Washington a sus principales organizaciones criminales, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como grupos terroristas para evitar posibles intervenciones de Estados Unidos en nombre de la lucha contra el narcotráfico. En el documento de la administración estadounidense queda clara la voluntad de intervenir en la región. En el apartado dedicado a “soberanía y respeto”, el texto afirma que “Estados Unidos protegerá, sin disculparse, su soberanía”. También se abre una brecha para reacciones a temas como la fiscalidad y la regulación de las grandes tecnológicas, objeto de grandes contrastes entre Brasilia y Washington, después de que el juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, bloqueara el año pasado X durante un mes e impusiera multas muy elevadas a la red de Elon Musk.

Brasil se ha negado a designar como quería Washington a sus principales organizaciones criminales, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como grupos terroristas.

Otro pilar de la estrategia de la administración Trump es asegurar que el hemisferio occidental permanezca “libre de incursiones hostiles” y que garantice a Estados Unidos el acceso a puntos estratégicos y cadenas de suministro críticas.

Para Brasil, las consecuencias son directas. Washington supervisará más de cerca las inversiones chinas en tecnología, energía, infraestructuras y 5G, los acuerdos políticos a nivel federal y estatal con Beijing, el acceso a minerales estratégicos y tierras raras, sector en el que Brasil posee el 23% de las reservas mundiales. Según los expertos, la disputa global entre Estados Unidos y China se intensificará precisamente en territorio brasileño, convirtiendo al país en un punto crítico de la competencia por las cadenas de producción del futuro. No han faltado críticas como la del exjuez del STF, Celso de Mello, que en un artículo publicado en O Estado de São Paulo calificó la reedición de la “Doctrina Monroe” como una “preocupante arrogancia imperial”. “Se trata, al mismo tiempo, de un gesto anacrónico, de una vocación hegemónica inadmisible y de una grave regresión histórica, ya que retoma fórmulas obsoletas que el derecho internacional y la conciencia democrática de las naciones han rechazado desde hace tiempo”, escribió de Mello.

Avance de China

A pesar de los planes de Trump, el avance de China y Rusia continúa en Brasil. Si bien Beijing invirtió entre 2007 y 2023 73.000 millones de dólares en 265 megaproyectos, hace unos meses cambió su estrategia. Desde la adquisición de colosos imponentes, China ha pasado a invertir en alianzas menores pero más extendidas y en sectores más diversificados. Según un estudio de Araújo Fontes, una empresa brasileña de inversiones especializada en fusiones y adquisiciones, las empresas chinas han invertido en la última década principalmente en el sector de la energía eléctrica, alrededor del 45%, en la extracción de petróleo, un 30%, y en minería, agricultura y producción industrial.

Basta pensar en la compra en 2017 por parte de la empresa estatal State Grid de CPFL Energia por 14.200 millones de reales (2.595 millones de dólares) o en la adquisición del 90% de la Terminal de Contenedores de Paranaguá (TCP) por parte de China Merchants Ports Holding por 2.900 millones de reales (530 millones de dólares).

FOTO DE ARCHIVO: Un dron muestra un cargamento de soja en el corredor de exportación del puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná, al sur de Brasil. 27 de enero de 2025. REUTERS/Rodolfo Buhrer/Archivo

Luego se observó un fenómeno diferente, de pulverización y diversificación de las inversiones. El valor medio por proyecto, de más de 500 millones de dólares entre 2010 y 2014, descendió a 112 millones después de 2020. “Las adquisiciones se han generalizado y el número de proyectos que denominamos ‘greenfield’, es decir, los que parten de cero, ha aumentado vertiginosamente”, declaró a O Estado de São Paulo Marcio Santiago, de Araújo Fontes. Una inversión greenfield es una inversión extranjera en la que una empresa construye desde cero una nueva estructura productiva u operativa en otro país.

El poder blando de China también se manifiesta en su papel cada vez más relevante en la transición energética, respaldada inclusive durante la COP30, a pesar de que China sigue siendo uno de los países más contaminantes del mundo. Según O Estado de São Paulo, es casi seguro que las empresas chinas participarán en la subasta de baterías de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) prevista para abril de 2026. Se trata de la primera subasta de baterías a gran escala en Brasil, que deberán integrar el almacenamiento de energía procedente de fuentes intermitentes, es decir, solar y eólica, en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), para garantizar una mayor estabilidad del sistema eléctrico.

Se profundiza la relación con Rusia

El frente ruso también sigue caliente en Brasil. El pasado 3 de diciembre, el asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, recibió durante una ceremonia solemne en la embajada rusa en Brasilia la Orden de la Amistad, una condecoración del Gobierno ruso. En la videoconferencia también participó el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, quien, según el sitio web Defesanet, le agradeció el fortalecimiento de la asociación estratégica entre los dos países, la ampliación de las oportunidades de cooperación bilateral en diversos ámbitos y la mejora de su interacción en la escena internacional. Ese mismo día, Brasil debía votar en las Naciones Unidas la resolución sobre la devolución por parte de Rusia de los niños ucranianos secuestrados por Moscú, acción por la que Putin ha sido acusado de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional. Brasil se abstuvo.

Celso Amorim, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y actual asesor de política exterior de Lula, asiste a una conferencia de prensa de Lula da Silva en la sede de la ONU durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. REUTERS/Bing Guan

En cuanto a Sergey Vladimirovich Cherkasov, podría regresar pronto a Moscú a bordo de un avión puesto a disposición por el Kremlin. El ciudadano ruso, que tenía una identidad brasileña falsa con el nombre de Victor Muller Ferreira, está acusado por Estados Unidos de ser un espía a sueldo del Kremlin y se encuentra en prisión en Brasil desde abril de 2022. Washington solicitó su extradición en 2023. Actualmente cumple una condena de cinco años por falsificación de documentos en una prisión federal de Brasilia. Según las investigaciones de la Policía Federal recientemente concluidas, no hay pruebas de sus actividades de espionaje en el país latinoamericano, a pesar de que las autoridades holandesas lo habían expulsado a Brasil tras descubrir que se había infiltrado en el Tribunal de La Haya como becario. Su extradición a Rusia depende ahora exclusivamente de Lula, ya que las extradiciones en Brasil requieren la decisión del jefe del Ejecutivo.

La incógnita Venezuela

Joesley Batista, uno de los empresarios implicados en el escándalo de Lava Jato, copropietario del gigante cárnico JBS, viajó a Venezuela el pasado 23 de noviembre para reunirse con Maduro e insistir en su dimisión.

Por último, sigue siendo una incógnita considerable Venezuela. Si el régimen de Nicolás Maduro cae de forma violenta, Brasil podría enfrentarse a un nuevo flujo migratorio, pero también a una mayor expansión del narcotráfico venezolano en territorio brasileño. Luego está la cuestión política. Celso Amorim declaró al diario británico The Guardian que una posible acción militar estadounidense en Venezuela podría convertir a América Latina en un escenario similar al de la guerra de Vietnam.

Las relaciones entre los gobiernos del PT y el chavismo son profundas y antiguas y han compartido destinos comunes, incluso de corrupción. Basta pensar en la refinería de Ipojuca en Recife, la capital del estado de Pernambuco, creada durante el primer gobierno de Lula en colaboración con el gobierno venezolano. Fue objeto de Lava Jato. Además, los testimonios de algunos de los detenidos de esa investigación anticorrupción revelaron que los fondos sustraídos del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil también se utilizaron para financiar las campañas chavistas. Mientras tanto, la deuda que Venezuela tiene con Brasil desde 2018 por la construcción de infraestructuras financiadas con préstamos brasileños superó los 10.000 millones de reales (1.827 millones de dólares). Precisamente uno de los empresarios implicados en el escándalo de Lava Jato, Joesley Batista, copropietario del gigante cárnico JBS con operaciones en Estados Unidos, viajó a Venezuela el pasado 23 de noviembre para reunirse con Maduro e insistir en su dimisión. La visita, de la que Estados Unidos tenía conocimiento, tuvo lugar dos días después de la conversación telefónica entre Maduro y Trump.