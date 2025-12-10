El gobierno de Bolivia restableció las relaciones diplomáticas con Israel

El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, habla durante la firma de un acuerdo este martes, en la residencia del embajador israelí en Washington (EFE/ Guzmán)

El gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz, restableció el martes las relaciones diplomáticas con Israel, suspendidas en 2023 tras la respuesta israelí por el ataque del grupo terrorista Hamas en su territorio.

El acto oficial se realizó en Washington, con la firma del acuerdo entre los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, e Israel, Gideon Sa’ar, en la residencia del embajador israelí. Ambos países acordaron un “restablecimiento total de relaciones” y prevén la designación próxima de embajadores en La Paz y Tel Aviv.

“Hoy ponemos fin a un capítulo largo e innecesario de separación entre nuestras dos naciones hermanas”, destacó Sa’ar en la ceremonia, recordando que las relaciones bilaterales estuvieron interrumpidas desde 2009, salvo un breve paréntesis entre 2019 y 2023.

Por su parte, Aramayo afirmó que el nuevo gobierno boliviano es “consciente” de los desafíos actuales y que para abordarlos “necesita de los amigos correctos”, en clara referencia a Israel. Además, invitó a los ciudadanos israelíes a visitar Bolivia, que ya no se requiere visa para este país.

A la firma del acuerdo asistió también el ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo (d), y de Israel, Gideon Sa'ar, se saludan durante la firma del acuerdo (EFE/ Octavio Guzmán)

Bajo la administración de Luis Arce (2020-2025), Bolivia rompió relaciones con Israel en octubre de 2023, cuestionando como “agresiva y desproporcionada” la campaña militar en Gaza y apoyando reiteradamente la causa terrorista.

Con la llegada de Rodrigo Paz al poder el pasado 8 de noviembre, Bolivia puso fin a dos décadas de gobiernos de signo izquierdista del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y el nuevo presidente se comprometió a priorizar lazos internacionales con países “que tengan la democracia como principio”, subrayando su objetivo de “poner a Bolivia en el mundo”.

Bolivia también se sumó en octubre de 2024 al procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), iniciado por Sudáfrica por violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, habla durante la firma de un acuerdo este martes, (EFE/ Octavio Guzmán)

“Esta visión audaz del presidente Paz basa las relaciones en la afinidad democrática y la certidumbre institucional, asegurando que el país ocupe un lugar de respeto y protagonismo global como un socio confiable, generador de desarrollo económico tangible y comprometido con la profesionalización radical de su servicio exterior”, señaló el canciller Fernando Aramayo en un diálogo exclusivo con Infobae.

Tras la victoria electoral de Paz, el ministro Sa’ar mantuvo una conversación telefónica con el mandatario electo y transmitió a Bolivia el deseo de Israel de inaugurar un “nuevo capítulo” en la relación bilateral.

El funcionario israelí recordó que dicha comunicación con el presidente Paz fue apenas un día después de su elección, destacando que ambas naciones acordaron de forma rápida retomar la relación bilateral, en un contexto de mayor acercamiento también hacia Estados Unidos.

“Nosotros defendemos al multilateralismo, pero también consideramos necesario las relaciones bilaterales con países que tienen valores que compartimos como Estados Unidos. Que quede claro: Nosotros vamos a ejecutar una política exterior predecible“. sostuvo Aramayo.

Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores y José Luis Lupo, ministro de la Presidencia (REUTERS/Claudia Morales)

Por su parte, el canciller boliviano enfatizó: “Nos sentimos muy cercanos al pueblo de Israel porque compartimos muchos desafíos”. Agregó: “Estamos conscientes del gran camino que tenemos por delante y los desafíos que vamos a enfrentar”.

El restablecimiento de la relación diplomática fue precedido por la decisión del nuevo gobierno boliviano de eliminar el requisito de visa para visitantes de Israel, una medida vigente desde 2014 bajo el mandato de Evo Morales, quien en ese entonces calificó a Israel como un “Estado terrorista” por sus acciones contra la Franja de Gaza.

(Con información de EFE)