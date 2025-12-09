América Latina

Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast tendrán su último cara a cara

Ambos candidatos se medirán esta noche en un debate televisivo previo al balotaje de este domingo

Las encuestas y los expertos dan por ganador al líder republicano en la segunda vuelta.

A las 21:00 horas en punto de esta noche la carta oficialista, Jeannette Jara, y timonel republicano, José Antonio Kast, se verán las caras en el debate de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), el último previo al balotaje presidencial este domingo 14.

La cita será transmitida por todos los canales de señal abierta, se extenderá por dos horas y media y es vista como la única oportunidad que le queda a la militante comunista de remontar la carrera presidencial, puesto que todas las encuestas y los analistas dan por ganador en la segunda vuelta al representante de la derecha chilena.

Sin embargo, Kast llega con un pie atrás luego de su mal desempeño en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) la semana pasada y la polémica causada por las declaraciones del diputado de su colectividad, José Carlos Meza, quien en un programa sostuvo que los republicanos estaban por conmutar las condenas a todo tipo de reos terminales, partiendo por los militares presos por delitos de lesa humanidad en el ex penal Punta Peuco y terminando incluso por los condenados por abuso o violación de menores.

Sin embargo, Kast llega envuelto en más de una polémica al debate.

Qué dicen los analistas

De acuerdo a Olaf Jacob, de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), ligada a la Unión Cristianodemócrata alemana, la victoria de Kast en el balotaje estaría casi asegurada.

“Es que si simplemente contamos los votos de primera vuelta de la derecha, ya tienen más del 50%”, señaló en entrevista con Deustche Welle.

De la misma opinión fue Jorge Saavedra, profesor de la Universidad Diego Portales y doctor en Comunicación y Medios de la Universidad de Londres, quien sostuvo que las posibilidades que le quedan a Jara “son pocas, muy pocas, en realidad”.

“Lo que va a hacer Jara es recortar algunos puntos de distancia, pero no va a ganar. Quizás con dos semanas más de campaña lo habría logrado, porque Kast ha tenido errores no forzados importantes en los últimos días, pero tendría que ocurrir algo extraordinario para que el republicano no gane”, complementó.

Según Saavedra, el hecho de que la carta oficialista sea militante comunista hace que su camino sea aún más cuesta arriba.

“Eso despierta percepciones que tienen que ver con la constitución neoliberal del sujeto chileno cotidiano, esta idea de que yo trabajo, yo gano mi plata y no quiero dársela a nadie. La gente confunde la posibilidad de una presidenta comunista con la redistribución, y no ve ello desde la lógica de los derechos sociales”, argumentó al medio citado.

Debido a esto, en el más que probable escenario de que Kast se convierta en el nuevo presidente, “creo que va a tener un primer semestre muy duro de oposición”, asegura el académico.

“Lo que ha hecho hasta ahora es no mostrarse como el pinochetista duro que es, y cuando gane eso se va a evidenciar, habrá medidas regresivas en muchos aspectos y eso va a generar un rechazo muy rápido en distintos sectores”, remató.

También queda por ver hacían donde irán los votos de Franco Parisi.

Los votos de Parisi

Empero, aún queda por saber hacia quién irán los votos del líder del Partido de la Gente (PDG), el economista Franco Parisi, quien se alzó con el 19,80% de los sufragios en la primera vuelta presidencial y quedó en el tercer lugar -desplazando con largueza al libertario Johannes Kaiser (13.94%) y a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei (12,44%)-, convirtiéndose ipso facto en la “niña mimada” de la política chilena al asegurar que no le endorsará sus 2.550.770 votos ni a Jara ni Kast, a quienes llamó a “ganarse los votos”.

La última encuesta de Cadem, por ejemplo, arrojó que Kast se quedaría con el 37% de los sufragios de Parisi, el 22% votaría por Jara y un 41% aseguró que aún no sabe a quién le dará su apoyo.

Para Raúl Elgueta, director del Instituto de estudios avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, “los seguidores de Franco Parisi podrían acercarse al caballo ganador”, sostuvo en entrevista con France 24.

Ello, a pesar del despliegue en el norte minero de Jeannette Jara -donde Parisi tiene a gran parte de su electorado-, hasta donde llegó a fines de noviembre para retomar dentro de su programa de gobierno ideas del timonel del PDG como eliminar la primera cuota para comprar un bien raíz y rebajar el impuesto a los medicamentos.

