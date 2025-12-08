Suecia anunció el cierre de su embajada en Bolivia como parte de un reajuste de su política exterior

Una imagen de la bandera de Suecia. Freepik

La Embajada de Suecia en Bolivia anunció este finde semana el cese de su cooperación bilateral al desarrollo y el cierre gradual de su embajada en La Paz, que se completará a finales de 2026. La medida forma parte de un proceso de transición que responde a una reorganización de las prioridades de política exterior del país europeo.

Según la embajadora Johanna Teague, la decisión de su gobierno se enmarca en los desafíos y necesidades de seguridad en la región y se integra en un paquete mediante el cual Suecia concluirá su cooperación con otros países alrededor del mundo.

Aunque el comunicado de Teague no lo menciona, el Ministerio de Asuntos Internacionales del Gobierno sueco señala en su página web que la decisión responde a la necesidad de un “mayor enfoque” en el apoyo a Ucrania. En ese sentido, también anuncia el cierre de las embajadas en Liberia y Zimbabue.

“El cierre de las embajadas se llevará a cabo en paralelo con la eliminación gradual de las estrategias de asistencia para el desarrollo bilateral para estos tres países. El objetivo de estas eliminaciones es liberar más recursos para apoyar a Ucrania, que constituye la prioridad más importante de la política exterior y de asistencia al desarrollo del Gobierno”, señala una publicación oficial que clasifica el apoyo a Ucrania como “una cuestión existencial” para Suecia y Europa.

Cuenta oficial en redes sociales.

La cooperación sueca en Bolivia se inició en 1995 y desde entonces se centró en iniciativas relacionadas con desarrollo sostenible, igualdad de género, democracia y protección del medioambiente. “En estas tres décadas, también hemos visto crecer la presencia de empresas suecas en Bolivia, que han aportado innovación y compromiso con el progreso del país”, señala el comunicado que fue difundido en la cuenta oficial en Facebook de la misión diplomática en Bolivia.

Pese al cierre de su oficina, Suecia reafirmó que Bolivia seguirá siendo un socio importante. Tras la conclusión de la misión, la relación diplomática se mantendrá a través de un embajador concurrente, encargado de dar continuidad al trabajo diplomático y mantener los lazos bilaterales.

La embajadora Teague expresó su orgullo por los logros alcanzados durante 30 años de cooperación y destacó la confianza y el respeto que han caracterizado la relación bilateral. Asimismo, aseguró que Suecia buscará nuevas formas de impulsar agendas compartidas con Bolivia incluso después del cierre de su misión diplomática.

Este anuncio se produce cuando el país sudamericano inicia una nueva etapa en su política exterior, luego de la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones del 19 de octubre de 2025. Con el nuevo gobierno, Bolivia puso fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y abrió un ciclo orientado a reconfigurar sus relaciones diplomáticas.

La embajadora de Suecia en Bolivia, Johanna Teague, con el ministro de la Presidencia José Luis Lupo, a quien entrega una carta de felicitación de su gobierno al presidente Rodrigo Paz por su elección.

El gobierno de Paz marca un punto de inflexión en la política exterior boliviana y apunta a una apertura global: ya anunció la reanudación de los vínculos con Estados Unidos e Israel —interrumpidos desde 2008 y 2023, respectivamente— y el establecimiento de alianzas con países y organismos internacionales con el objetivo de atraer inversión extranjera para afrontar la crisis económica que atraviesa el país.

Estas decisiones representan un viraje respecto a la política internacional de los gobiernos anteriores que estuvo caracterizada por un enfoque orientado hacia la integración regional y un posicionamiento crítico frente a políticas de Estados Unidos o Israel.

En este contexto de redefinición de la política exterior boliviana, el anuncio del cierre de la embajada de Suecia en La Paz se enmarca dentro de un proceso más amplio de ajustes, aún en proceso de definición, en las relaciones internacionales.