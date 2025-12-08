América Latina

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

El presidente panameño recordó la experiencia de su propio país durante crisis pasadas y animó a los venezolanos a perseverar en su búsqueda de democracia

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, mantuvo este lunes un encuentro en Oslo con familiares de María Corina Machado, la líder opositora venezolana galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, antes de la ceremonia de entrega prevista para el miércoles en la capital noruega.

La delegación venezolana fue recibida por el mandatario panameño y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, quien les reiteró el respaldo diplomático y político de Panamá en la defensa de una transición pacífica hacia la libertad y el respeto de los derechos democráticos en Venezuela.

A su llegada a Oslo, Clara Machado, hermana de la líder opositora, agradeció el apoyo recibido por el jefe de Estado panameño, calificando su papel como “fundamental en todo este proceso”.

Contará con nuestra gratitud personal y la de un país entero. Sin la solidaridad de países hermanos y de hombres íntegros y comprometidos con causas democráticas como él, no estaríamos aquí hoy, y eso lo sabemos”, enfatizó Clara Machado, quien también subrayó el acompañamiento que tantas familias venezolanas han recibido del pueblo panameño en su experiencia de migración y exilio.

El presidente de Panamá, José Mulino, junto con la madre de María Corina Machado

La hermana de la líder opositora explicó que el respaldo internacional de Panamá y otros aliados ha ayudado a la familia a llegar hasta Oslo para recibir el Nobel y apuntó: “Nos han dado la mano y nos han ayudado, no solo a estar aquí en Oslo, sino a acercarnos a la libertad que estamos muy pronto a alcanzar”.

Clara Machado insistió en que Venezuela llevará “una deuda infinita” con quienes les han abierto las puertas y ayudado a mantener vigente la lucha ciudadana.

Por su parte, el presidente Mulino compartió en sus redes sociales detalles de la reunión, en la que destacó la fuerza y el ejemplo de estar “acompañando a la familia de María Corina Machado y reiterando el apoyo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano”.

El mandatario señaló el paralelismo con la experiencia panameña y recordó: “Los panameños sabemos lo que es enfrentar momentos duros, lo vivimos en el 89. Yo estuve allí, y sé lo que significa para un pueblo mantenerse firme”.

“Confío en que la voluntad de los venezolanos seguirá abriendo camino”, añadió.

Mulino con familiares de María Corina Machado

Durante la conversación en Oslo, Mulino insistió en que el compromiso panameño es acompañar el proceso democrático en Venezuela hasta que “el gobierno electo asuma el poder, porque así lo quiso el pueblo venezolano”.

“Esas actas que confirman el triunfo arrollador de Edmundo y María Corina las tenemos en Panamá”, dijo Mulino en alusión a la reivindicación opositora y las denuncias de fraude en las últimas elecciones celebradas bajo el régimen de Nicolás Maduro.

A la premiación en Oslo está prevista también la asistencia del presidente electo venezolano Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España y quien, junto a Machado, desafió a Maduro en las presidenciales de julio de 2024.

Machado, reconocida con el Nobel por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia”, agradeció públicamente a Mulino y a los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, y de Ecuador, Daniel Noboa, quienes también confirmaron su participación en la ceremonia como muestra de respaldo a la oposición venezolana.

La presencia de líderes latinoamericanos y el apoyo público internacional refuerzan los llamados de la comunidad democrática global para que el nuevo ciclo político en Venezuela avance hacia la legitimidad, el respeto a los derechos humanos y la restitución de las instituciones. El clima en Oslo refleja la relevancia de la distinción y el papel simbólico que el reconocimiento a Machado representa para millones de venezolanos dentro y fuera del país.

(Con información de EFE)

