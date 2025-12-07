El CNE de Honduras atribuyó la caída del sistema de escrutinio a “problemas técnicos”: “El proceso ha sido una batalla constante”

Ana Paola Hall, asesora del Consejo Nacional Electoral (CNE), habla durante una conferencia de prensa sobre las elecciones generales (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, explicó este sábado a periodistas que la caída del sistema de escrutinio de las elecciones generales del pasado domingo obedece a “problemas técnicos ajenos al pleno”.

A su vez, afirmó que esos fallos “son propios de la empresa adjudicada”. Hall remarcó que desea “dejar muy claro que este CNE tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua”, y justificó los retrasos en que la falla no corresponde “a nuestro equipo técnico”.

En la misma línea, la consejera Cossette López-Osorio describió que “todo el proceso electoral ha sido una batalla constante, quisiéramos que esta etapa fuera distinta pero lastimosamente, no lo es”.

“El diseño preconcebido con el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos ajenos a la voluntad de quienes tienen enfrente. Nosotros seguimos trabajando con vehemencia, mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad. Todos los problemas técnicos evidencian la dependencia que se tiene en el diseño legislativo establecido para el Consejo Nacional Electoral, con empresas a las cuales deben adjudicarse”, recalcó López-Osorio.

Sin embargo, precisó que “se han adoptado las medidas correctivas para asegurar la rápida segura, confiable y transparente conclusión del escrutinio general”.

Ana Paola Hall y Cossette López, asesoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), asisten a una conferencia de prensa (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La máxima autoridad electoral anunció también este sábado la extensión de los plazos para solicitar la nulidad administrativa y el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales. La medida se toma en respuesta a las demoras en el procesamiento de resultados y la falta de acceso a la página oficial de divulgación, en medio de un ambiente de incertidumbre y denuncias de irregularidades.

Según el comunicado oficial, el plazo para presentar acciones de nulidad administrativa se amplía dos días y medio, venciendo el lunes 8 de diciembre a las 12:00 (hora local).

En cuanto a las solicitudes de revisiones y recuentos especiales, se conceden cinco días adicionales hasta el lunes 15 de diciembre a las 24:00 (hora local). Esta prórroga se da en un contexto de escrutinio paralizado desde el viernes pasado y de una plataforma de resultados que permanece inactiva desde hace más de un día.

El principal motivo para la ampliación de plazos reside en los problemas técnicos y logísticos que han marcado el desarrollo del proceso. El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) presentó fallos reiterados, generando desconfianza tanto en los partidos como en la población.

El CNE admitió que la falta de divulgación oportuna y las interrupciones en el recuento afectaron la transparencia y la confianza en el resultado del proceso.

Los dos candidatos opositores con más votos en Honduras exigieron al CNE avanzar con el escrutinio (X)

Por el momento, con el 88,02% de las actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se mantenía a la cabeza con 1.132.321 votos (40,19%), mientras Salvador Nasralla del Partido Liberal acumulaba 1.112.570 (39,49%). La candidata de Libre, Rixi Moncada, continuaba en un distante tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30%).

El Partido Nacional de Honduras, principal fuerza opositora, exigió al CNE que apresure el conteo de votos de las elecciones. “Le pedimos al Consejo Electoral que haga rápido el trabajo, no podemos seguir esperando, estamos hablando ya en este momento de casi 24 horas que no se mueven”, señaló Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista.

Nasralla, aspirante a la presidencia por el Partido Liberal, denunció la presencia de “inconsistencias y errores graves” en más de 5.000 actas electorales, exigiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) una revisión exhaustiva que podría llegar a un recuento voto por voto. A través de sus redes sociales, aseguró que estas irregularidades modifican el verdadero resultado de las elecciones y afirmó que, con “el 100 % de las actas físicas en mano”, su equipo sostiene que obtuvo la victoria en los comicios.

Desde el ámbito internacional, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este sábado a las autoridades de Honduras a acelerar el escrutinio de los votos de las elecciones celebradas.

Miembros de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras

La misión, liderada por Eladio Loizaga, hizo énfasis en la importancia de “agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados”. El organismo internacional remarcó que, a pesar de las demoras, sus observadores han verificado que la diferencia entre los candidatos es mínima, lo que contribuye a mantener la tensión en el país.

(Con información de EFE)