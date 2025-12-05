América Latina

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO

A cinco días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no proclama al ganador de la presidencia en Honduras. Hasta ahora, el candidato Nasry Asfura mantiene una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla

A cinco días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin proclamar al ganador de la presidencia en Honduras, en medio de una contienda extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump.

En la noche del jueves, hubo un aumento abrupto de la tensión política después de que el candidato presidencial Salvador Nasralla denunció supuestas irregularidades en el conteo preliminar, en un escenario marcado por fallos en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) y una creciente desconfianza en los resultados.

Tras esto, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, difundió un mensaje en el que pidió “serenidad” y afirmó que la estabilidad del país se ubicaba por encima de cualquier interés particular. Además, comunicó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:43 hsHoy

Nasralla evitó criticar el indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández

El candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, señaló este jueves que no le corresponde cuestionar la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de indultar al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico.

“La justicia de Estados Unidos lo condenó y el presidente de Estados Unidos lo liberó. Son decisiones de otro país que yo no tengo derecho a cuestionar”, declaró Nasralla durante una conferencia en Tegucigalpa.

El aspirante liberal –actualmente en un estrecho recuento con el nacionalista Nasry “Tito” Asfura– indicó que, aunque en Honduras se reclama que Hernández sea juzgado localmente, está claro que la decisión final sobre el perdón recae sobre la administración estadounidense. “Que lo haya liberado es su potestad para el presidente de Estados Unidos, tampoco lo cuestiono”, subrayó.

06:21 hsHoy

El CNE llamó a la serenidad tras las acusaciones de Nasralla sobre cambios en los resultados

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, solicitó este jueves a los candidatos presidenciales que apelen a la calma y la responsabilidad en sus mensajes públicos, justo cuando crece la tensión debido a la denuncia de irregularidades en el conteo por parte de Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal.

Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, declaró Hall en conferencia de prensa.

El llamado se produce luego de que Nasralla alertara sobre un cambio repentino en los datos preliminares del escrutinio, aumentando la presión entre las principales fuerzas políticas.

La titular del órgano electoral instó a que todos los actores políticos contribuyan a mantener la estabilidad y la confianza en el proceso, mientras la ciudadanía aguarda la publicación de los resultados definitivos tras unos comicios catalogados como los más reñidos de la historia reciente de Honduras.

05:56 hsHoy

Salvador Nasralla alertó sobre anomalías técnicas en el escrutinio

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, declaró el jueves que no dispone de pruebas concluyentes para afirmar que hubo fraude en el conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre, aunque sí alertó sobre irregularidades técnicas en el sistema de resultados preliminares.

No se puede hablar de fraude, porque todavía no se ha decantado todo el proceso”, indicó Nasralla en una entrevista con la agencia EFE.

El aspirante opositor, que ya fue candidato en los comicios de 2013 y 2017, sostuvo que en la madrugada de este jueves se produjo un “pantallazo” en la web oficial del Consejo Nacional Electoral, seguido de un cambio abrupto que favoreció a Nasry Asfura, su rival del Partido Nacional.

Nasralla reafirmó en la conversación su inquietud sobre los antecedentes de procesos anteriores y recordó que entonces denunció manipulación de resultados, apuntando al ex consejero David Matamoros como responsable de “fraude”.

En sus redes sociales, Nasralla reiteró que detectó la supuesta manipulación con un algoritmo similar a años anteriores y exigió explicaciones al ente electoral.

El escrutinio final sigue abierto y la diferencia entre Nasralla y Asfura se mantiene en el centro del debate y la atención internacional.

