Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Un auto antiguo circula por una calle tras restablecerse el suministro eléctrico tras un colapso parcial de la red eléctrica que dejó a gran parte del oeste de Cuba a oscuras, en La Habana, Cuba, el 3 de diciembre de 2025 (REUTERS/Norlys Pérez)

El régimen cubano de Miguel Díaz-Canel anticipó que la actual crisis energética en la isla, marcada por apagones de más de 20 horas diarias en vastas regiones y una de las situaciones más graves registradas en años recientes, solo mejorará “ligeramente” en 2026, según afirmó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una entrevista publicada este viernes por el diario oficial Granma.

El ministro advirtió que 2026 será un año “difícil” debido principalmente a la persistente escasez de divisas para la adquisición de combustible.

El titular del sector señaló que el año en curso fue “muy difícil” y “muy tenso”, caracterizado por “la mayor ausencia de combustible” sufrida por el país y la ocurrencia de cortes eléctricos que llegaron hasta las “24 horas diarias” en algunas zonas. De cara al nuevo año, De la O Levy matizó que aunque “va a haber una disminución” de los apagones, el proceso será gradual: “Es un camino largo el que tiene ante sí el país”, puntualizó en la citada entrevista.

El ministro detalló que 2026 será “un año difícil, ligeramente mejor”, en referencia a las previsiones respecto a la generación eléctrica, e insistió en que, aunque la infraestructura contará con mejores condiciones operativas y una mayor capacidad de generación, los apagones no desaparecerán. “Estamos mejor preparados. Vamos a tener más generación, pero no vamos a eliminar los apagones”, aseveró De la O Levy.

El principal obstáculo para revertir la situación, enfatizó, es la falta de combustible —diésel y fueloil— en los motores distribuidos por todo el territorio nacional. De la O Levy atribuyó esta dificultad a problemas financieros estructurales. Sobre 2026, adelantó que está previsto un incremento en la entrada de carburantes, aunque matizó que “no un crecimiento de volúmenes importante como se necesita”. “Va a haber una disminución (de los cortes eléctricos), pero seguiremos con afectaciones por combustible de manera importante”, subrayó.

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy (REUTERS/Norlys Perez)

Durante la semana, la isla alcanzó niveles récord de apagones. Para este viernes, la cifra estimada por las autoridades situaba en 61% el porcentaje del país que sufriría cortes eléctricos simultáneos. De la O Levy explicó que esto se explica por “un déficit de combustible muy importante”, lo que ha dejado fuera de servicio, “prácticamente”, a toda la capacidad instalada de generación mediante motores diésel y fueloil, estimada en unos 1.000 megavatios (MW).

El responsable del área energética describió como “inmenso” el reto de mantener el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) interconectado, el cual abastece a casi el 100% de la población. “Son muchos transformadores, miles de kilómetros de cables, aisladores, subestaciones, sistemas de interconexión y automatización, y mucho personal técnico que hay que mantener”, afirmó en declaraciones recogidas por Granma.

Respecto a las soluciones previstas, el ministro informó que habrá un aumento en la capacidad productiva gracias a la incorporación de cuatro unidades de generación termoeléctrica sometidas a “mantenimientos capitales” durante el presente año. Dos de ellas ya operan, mientras que las otras dos se integrarán al sistema en breve. Además, destacó que este año se cerrará con 1.000 MW de capacidad instalada en parques solares, en línea con el plan gubernamental de construir medio centenar de estas infraestructuras con cooperación china, aunque la estatal Unión Eléctrica (UNE) ha señalado que solo se han puesto en marcha 33 hasta la fecha.

De la O Levy calculó que, al sumar la generación termoeléctrica, la distribuida (motores de diésel y fueloil), la solar fotovoltaica y la de gas, el sistema dispone de más de 3.200 MW “disponibles técnicamente”, cifra aproximada a la demanda en estos meses, pero insuficiente para garantizar la continuidad plena del servicio ante la persistencia de las limitaciones en el suministro de combustible.

(Con información de EFE)