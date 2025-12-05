América Latina

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

El ministro Vicente de la O Levy declaró que la falta de combustible continuará afectando al sistema eléctrico pese a nuevas capacidades de generación. Más del 60% del país sufre cortes de luz simultáneos

Guardar
Un auto antiguo circula por
Un auto antiguo circula por una calle tras restablecerse el suministro eléctrico tras un colapso parcial de la red eléctrica que dejó a gran parte del oeste de Cuba a oscuras, en La Habana, Cuba, el 3 de diciembre de 2025 (REUTERS/Norlys Pérez)

El régimen cubano de Miguel Díaz-Canel anticipó que la actual crisis energética en la isla, marcada por apagones de más de 20 horas diarias en vastas regiones y una de las situaciones más graves registradas en años recientes, solo mejorará “ligeramente” en 2026, según afirmó el ministro de Energía y MinasVicente de la O Levy, en una entrevista publicada este viernes por el diario oficial Granma.

El ministro advirtió que 2026 será un año “difícil” debido principalmente a la persistente escasez de divisas para la adquisición de combustible.

El titular del sector señaló que el año en curso fue “muy difícil” y “muy tenso”, caracterizado por “la mayor ausencia de combustible” sufrida por el país y la ocurrencia de cortes eléctricos que llegaron hasta las “24 horas diarias” en algunas zonas. De cara al nuevo año, De la O Levy matizó que aunque “va a haber una disminución” de los apagones, el proceso será gradual: “Es un camino largo el que tiene ante sí el país”, puntualizó en la citada entrevista.

El ministro detalló que 2026 será “un año difícil, ligeramente mejor”, en referencia a las previsiones respecto a la generación eléctrica, e insistió en que, aunque la infraestructura contará con mejores condiciones operativas y una mayor capacidad de generación, los apagones no desaparecerán. “Estamos mejor preparados. Vamos a tener más generación, pero no vamos a eliminar los apagones”, aseveró De la O Levy.

El principal obstáculo para revertir la situación, enfatizó, es la falta de combustible —diésel y fueloil— en los motores distribuidos por todo el territorio nacional. De la O Levy atribuyó esta dificultad a problemas financieros estructurales. Sobre 2026, adelantó que está previsto un incremento en la entrada de carburantes, aunque matizó que “no un crecimiento de volúmenes importante como se necesita”. “Va a haber una disminución (de los cortes eléctricos), pero seguiremos con afectaciones por combustible de manera importante”, subrayó.

El ministro cubano de Energía y
El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy (REUTERS/Norlys Perez)

Durante la semana, la isla alcanzó niveles récord de apagones. Para este viernes, la cifra estimada por las autoridades situaba en 61% el porcentaje del país que sufriría cortes eléctricos simultáneos. De la O Levy explicó que esto se explica por “un déficit de combustible muy importante”, lo que ha dejado fuera de servicio, “prácticamente”, a toda la capacidad instalada de generación mediante motores diésel y fueloil, estimada en unos 1.000 megavatios (MW).

El responsable del área energética describió como “inmenso” el reto de mantener el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) interconectado, el cual abastece a casi el 100% de la población. “Son muchos transformadores, miles de kilómetros de cables, aisladores, subestaciones, sistemas de interconexión y automatización, y mucho personal técnico que hay que mantener”, afirmó en declaraciones recogidas por Granma.

Respecto a las soluciones previstas, el ministro informó que habrá un aumento en la capacidad productiva gracias a la incorporación de cuatro unidades de generación termoeléctrica sometidas a “mantenimientos capitales” durante el presente año. Dos de ellas ya operan, mientras que las otras dos se integrarán al sistema en breve. Además, destacó que este año se cerrará con 1.000 MW de capacidad instalada en parques solares, en línea con el plan gubernamental de construir medio centenar de estas infraestructuras con cooperación china, aunque la estatal Unión Eléctrica (UNE) ha señalado que solo se han puesto en marcha 33 hasta la fecha.

De la O Levy calculó que, al sumar la generación termoeléctrica, la distribuida (motores de diésel y fueloil), la solar fotovoltaica y la de gas, el sistema dispone de más de 3.200 MW “disponibles técnicamente”, cifra aproximada a la demanda en estos meses, pero insuficiente para garantizar la continuidad plena del servicio ante la persistencia de las limitaciones en el suministro de combustible.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Cubaúltimas noticias américaMiguel Díaz-Canel

Últimas Noticias

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos

Estos episodios confirman un patrón global de riesgos legales, emocionales y de seguridad vinculados a la viralización de datos personales

El “registro de infieles” en

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

El reporte llega en plena ola epidémica y entre críticas por falta de transparencia y un sistema sanitario colapsado

Cuba registró más de 1.000

El hijo mayor de Jair Bolsonaro anunció que será candidato presidencial en las elecciones brasileñas de 2026

El senador Flávio Bolsonaro informó su postulación con el aval explícito de su padre, ex mandatario condenado a 27 años de prisión por golpismo

El hijo mayor de Jair

Cayó una red global de visas falsas a Estados Unidos tras un operativo que dejó 19 detenidos

Autoridades norteamericanas y tres países desarticularon una estructura que estafó a migrantes con trámites ficticios y suplantación de funcionarios

Cayó una red global de

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

Las declaraciones reavivan el debate sobre la pertinencia, costos y resultados de su intensa agenda fuera del Ecuador

Noboa defendió sus viajes al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El dólar reaccionó con mayor fuerza que las acciones y el riesgo país al anuncio del regreso a los mercados de deuda

Detuvieron a “El Tano Nápoli”, un ex oficial señalado como nexo entre bandas narco y la policía en San Martín

Registro Público de Infidelidad en la mira del Minjusdh por difusión ilegal de datos y cobros para eliminar registros

Empresario peruano secuestrado en Bolivia fue encontrado muerto: cuerpo presentaba dos impactos de bala

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) Mikel Merino vuelve a

(Crónica) Mikel Merino vuelve a guiar al líder Arsenal

Trump describe como "muy buena" la reunión entre Putin y sus enviados en Moscú

Irak emite órdenes de captura contra los responsables del ataque a un yacimiento gasístico

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

España celebra los "importantes pasos" del acuerdo entre Colombia y el Clan del Golfo hacia la paz

ENTRETENIMIENTO

Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje