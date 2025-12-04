América Latina

El Interamerican Institute for Democracy entregará este jueves los Premios a la Libertad y la Democracia 2025

El instituto con sede en Miami confirmó la lista de personalidades que recibirán sus distinciones anuales por su aporte a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos en la región

Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy

El Interamerican Institute for Democracy (IID) celebrará este jueves por la noche en Miami la ceremonia de los Premios a la Libertad y la Democracia 2025, donde se distinguirá a figuras políticas, activistas y periodistas por su contribución a la libertad, la institucionalidad democrática y los derechos humanos en las Américas. La selección fue aprobada por unanimidad por el Directorio del instituto.

El acto se llevará a cabo a las 6:30 pm en el Museo Cubano Americano, en Coral Way. La ceremonia se ha consolidado como uno de los eventos anuales centrales del IID, un espacio en el que la organización reúne a miembros de la comunidad académica y cívica de la región para reconocer trayectorias destacadas.

El Premio Carlos Alberto Montaner —dedicado a defensores activos de la libertad y la democracia— será entregado al opositor cubano José Daniel Ferrer, una de las figuras más visibles de la disidencia en la isla y cuya situación ha sido objeto de reiterados llamados internacionales.

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez recibirá el Premio George Washington, un reconocimiento reservado para quienes han dejado un legado considerado relevante en la protección de los valores republicanos y la vida democrática.

El disidente cubano José Daniel Ferrer habla sobre su experiencia al salir de Cuba durante una entrevista el miércoles 22 de octubre de 2025, en Miami (AP Foto/Marta Lavandier)

Los Premios Horacio Aguirre, centrados en la libertad de prensa, recaerán este año en Idania Chirinos en la categoría Libertad de Expresión; en Tamia y Amanda Villavicencio por Periodismo de Investigación; y en el argentino Alfredo Leuco por Periodismo de Opinión. El instituto destaca que estas distinciones buscan reafirmar el papel del periodismo como pilar democrático.

El reconocimiento “Caballeros y Damas de la República”, por su compromiso y acciones con los valores republicanos, será otorgado a Diego Arria, Ana María Rodríguez, Joe Milton y Natalia Crujeiras, seleccionados por su compromiso con los principios republicanos y su participación en iniciativas de fortalecimiento cívico.

El IID recordó la trayectoria de estos galardones, que en ediciones anteriores han distinguido a personalidades como Jennie Lincoln, Armando Valladares, Luis Almagro, Ileana Ros-Lehtinen, Daniel Hadad, Jorge Lanata, Guillermo Cochéz y María Corina Machado, entre otros. También precisó que su objetivo es mantener viva una cultura democrática en una región marcada por tensiones institucionales y desafíos persistentes.

El IID es un centro de pensamiento sin fines de lucro, integrado por académicos, profesionales y figuras públicas de distintas nacionalidades, dedicado a promover la libertad, la democracia y los derechos humanos a través de investigaciones, coloquios y actividades orientadas al debate plural. Su misión, sostiene, es consolidar espacios de reflexión que fortalezcan la resistencia democrática frente a escenarios de retroceso autoritario.

