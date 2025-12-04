América Latina

El Banco Central de Paraguay revisó al alza el crecimiento del PIB de 2024 hasta el 4,7%

La economía del país mostró un avance durante el año pasado, impulsada por la manufactura, el comercio, los servicios financieros y la construcción

El Banco Central de Paraguay
El Banco Central de Paraguay resaltó que la construcción avanzó un 5,9% en 2024, tras dos años de disminuciones consecutivas (EFE/Gustavo Amador/Archivo)

El Banco Central de Paraguay (BCP) elevó este miércoles su proyección de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2024, ubicándolo en 4,7%, superior al 4,2% estimado en el informe trimestral publicado en marzo.

Según el Informe de Cierre de Cuentas Nacionales Anuales de 2024 del BCP, la economía paraguaya mostró un avance durante el año pasado, impulsada por la manufactura, el comercio, los servicios financieros y la construcción.

La industria manufacturera registró un crecimiento de 4,5%, con aumentos destacados en la fabricación de productos metálicos (11,7%), maquinaria y equipos (11,1%), producción de otros alimentos (9,4%) y producción de carne (8,9%).

El BCP resaltó que la construcción avanzó un 5,9% en 2024, tras dos años de disminuciones consecutivas. El informe atribuyó este repunte al “dinamismo en la ejecución de obras tanto privadas como públicas”.

La agricultura se expandió en
La agricultura se expandió en 2,2% (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)

El sector de servicios alcanzó un crecimiento del 5,1%, con desempeños relevantes en hoteles y restaurantes (9,6%), servicios financieros (9,2%) y comercio (6,1%).

La ganadería creció 6,7%, especialmente por el desarrollo del sector vacuno y porcino. Por su parte, la agricultura se expandió en 2,2%.

El informe señala que la actividad de electricidad y agua disminuyó en 4,9% respecto a 2023, por la menor producción de energía en las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, compartidas con Brasil y Argentina.

El pasado 28 de marzo, el BCP comunicó que el PIB paraguayo acumuló un crecimiento del 4,2% al cierre de 2024, según el informe de cuentas nacionales trimestrales.

Para 2025, el BCP prevé un crecimiento de 5,3% para la economía de Paraguay, tasa que fue revisada al alza en octubre último frente al 4,4% estimado en julio.

