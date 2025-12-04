América Latina

Así celebró el comando de Nasry Asfura el nuevo vuelco en el conteo de votos en Honduras

El candidato del Partido Nacional pasó a superar a Salvador Nasralla tras una noche marcada por fallas técnicas y tensión en el sistema de resultados

El momento en el que se anuncia en el comando de Nasry Asfura que pasó a liderar el conteo de votos en Honduras

En el comando de campaña de Nasry Asfura, la noche del 3 de diciembre se vivió bajo una tensión que cruzaba la paciencia de cada simpatizante y dirigente presente. Las luces de los televisores y computadoras iluminaban rostros expectantes, mientras el murmullo colectivo se mantenía apenas contenido ante los retrasos y las caídas constantes del sistema de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). Afuera, los seguidores se agrupaban en pequeños círculos, atentos a las notificaciones y con los celulares en la mano, esperando buenas noticias.

Todo cambió después de la medianoche, cuando, tras una nueva falla del sistema, el tablero reflejó por fin el ansiado cambio de la tendencia: Asfura superaba a Salvador Nasralla en el conteo de votos presidenciales. El último corte divulgado por el CNE mostró a Asfura al frente con 1.078.581 votos, lo que representaba un 40,02% del total escrutado. Nasralla descendió al segundo puesto con 1.072.648 votos (39,80%). La noticia desató la euforia de los presentes en el salón, que se llenó de gritos y aplausos. El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales que rápidamente se popularizó. “¡Sí se pudo, sí se pudo!” bramaron decenas de voces con los brazos en alto. El júbilo se sentía tanto entre quienes daban saltos al aire como en los más sobrios, que apretaban los puños con discreta satisfacción.

El comando de campaña de
El comando de campaña de Nasry Asfura vivió una noche de tensión por los retrasos en el sistema del CNE (REUTERS/Leonel Estrada)

La jornada había iniciado bajo una atmósfera incierta, marcada por las declaraciones del propio CNE sobre los problemas técnicos en el sitio web de resultados. El órgano electoral confirmó el martes por la mañana que la página había colapsado por “problemas técnicos”, dejando a los ciudadanos sin acceso a la información en tiempo real. En el momento de la primera caída, apenas 515 votos separaban a Asfura de Nasralla. Hasta la noche anterior, el candidato del Partido Liberal, Nasralla, mantenía una ventaja de 13.927 votos sobre Asfura, del Partido Nacional, después de escrutarse poco más del 80% de las actas. Los datos ubicaban a ambos presidenciables por encima del millón de sufragios y relegaban a la candidata oficialista de LIBRE, Rixi Moncada, al tercer lugar con el 19,01% de los respaldos. El contexto político se complejizaba aún más por la relación fluctuante entre Nasralla y la presidenta Xiomara Castro, a quien había acompañado como vicepresidente y también enfrentado como adversario electoral.

La diferencia entre Asfura y
La diferencia entre Asfura y Nasralla llegó a ser de solo 515 votos durante el escrutinio presidencial

Pese al clima de triunfo improvisado que se vivió en el comando nacionalista, la cautela se mantuvo entre los máximos dirigentes, atentos a los llamados del CNE: el ente electoral dispone de hasta 30 días para oficializar el ganador, periodo en el que debe concluir el conteo, procesamiento y eventuales subsanaciones. Tanto Asfura como Nasralla evitaron declararse vencedores en público, a pesar de que ambos aseguraron contar con actas certificadas de la totalidad de los votos y se declaraban virtuales triunfadores ante sus seguidores.

Las calles de Tegucigalpa y otras ciudades hondureñas permanecieron en vigilia desde el domingo, con simpatizantes de ambos bandos a la espera de alguna señal definitiva. Las elecciones generales celebradas el pasado fin de semana, definirán, junto a la presidencia, la integración del Congreso Nacional y las alcaldías de los 298 municipios del país.

