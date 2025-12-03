Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y arrestó a tres presuntos narcotraficantes

Foto ilustrativa: Guatemala incautó 867 paquetes de cocaína y apresó a tres presuntos narcotraficantes. (Photo by Handout / Dominican Republic National Drug Control Directorate / AFP)

Las autoridades de Guatemala incautaron un cargamento de 867 paquetes de cocaína provenientes de Colombia y detuvieron a tres personas durante operativos antinarcóticos realizados desde el lunes en la costa del Pacífico, según informó este martes la Policía Nacional Civil (PNC). Los procedimientos, ejecutados en colaboración con fiscales del Ministerio Público y el Ejército, se desarrollaron en varios puntos del departamento de Escuintla, más de 100 kilómetros al sur de la capital.

El portavoz de la PNC, Edwin Monroy, explicó a la prensa que los agentes arrestaron en el inmueble identificado como rancho El Edén, situado en el puerto de Iztapa, a los supuestos narcotraficantes Luis Antonio y Allende del Mar, ambos de nacionalidad guatemalteca. Según lo declarado por Monroy, los detenidos eran presuntamente responsables de resguardar el alijo de cocaína procedente de una embarcación que llegó a la costa guatemalteca desde Colombia.

Durante los mismos operativos, en el puerto de San José, también en el litoral pacífico, fue capturado este martes Walter Ramírez, de 36 años, conocido como alias El Chino. A Ramírez se le decomisaron 175.400 quetzales (aproximadamente USD22.928), dinero que, según la interpretación de las autoridades recogida por Monroy, estaría vinculado a actividades ilícitas. En el lugar también se localizaron vehículos y lanchas utilizadas para transportar droga.

Según la Policía Nacional Civil, el cargamento de droga provenía de Colombia. (Armada Nacional de Colombia/Handout vÍa REUTERS)

Las fuerzas de seguridad consideraron “exitoso” el operativo y describieron el decomiso de la cocaína como un “duro golpe” al narcotráfico. Guatemala, por su posición geográfica, es frecuentemente utilizado como paso por redes internacionales para el tráfico de cocaína desde Sudamérica con destino al mercado estadounidense, el principal consumidor.

Datos preliminares citados por la PNC indican que en lo que va del año se han decomisado en Guatemala más de ocho toneladas de cocaína y se ha capturado a 19 sospechosos de narcotráfico solicitados para extradición por Estados Unidos. Según la misma fuente, el año pasado las fuerzas de seguridad incautaron más de 18.000 kilos de cocaína y arrestaron a 18 narcotraficantes requeridos por la justicia estadounidense.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump aseguró este martes que las fuerzas militares estadounidenses intensificarán “muy pronto” los ataques directos contra redes de narcotráfico en Venezuela, en una nueva fase de la operación Lanza del Sur impulsada por el Pentágono desde septiembre pasado. “Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, afirmó Trump ante periodistas.

El mandatario remarcó que hasta ahora los esfuerzos se habían concentrado en operativos navales y aéreos en el Caribe, donde Estados Unidos reconoce haber destruido una veintena de embarcaciones y causado más de 80 muertes de narcotraficantes en lo que describe como ataques preventivos.

(Con información de EFE)